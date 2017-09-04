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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8872) Минфин (1174) Данилюк Александр (208)

 Генпрокуратура закрыла дело против министра финансов Данилюка, - Громадське

данилюк

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Украины Александра Данилюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщили источники в правительстве.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Министр финансов Данилюк работает на Россию - Пашинский. ВИДЕО

Как известно, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении Государственной фискальной службой (ГФС) внеплановой документальной проверки А.Данилюка на предмет соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 гг. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением.

Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

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Та не, он уплатил налогов ровно в 10 раз больше чем был должен. Просто стеснялся сказать, но от нашей прокуратуры не скроешься. Барельеф господину министру будет открыт прямо на здании министерства
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Да как же так? Что ж єто делается-то? Получается контреволюция побеждает? Система зека Янека закостанела под Вора Вольцмана и востановилась после бегства прошлого президента?
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. Украина до конца 2017 года получить очередной транш МВФ в РАЗМЕРЕ ОТ 1,5 возмозжно 3 или 5 миллиарда долларов.Миссия Международного валютного фонда, которая будет находиться в Украине 12-13 сентября, проанализирует ход выполнения обязательств для продолжения финансирования по программе EFF

у прошлого инуковича осёго дня забрали 500 кг злАтА
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шо югика послали в космос, чи хто там займається))) перевіркою?!
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Если Украина
после правления этой банды сохранится как самостоятельное государство, будущим
следователям предстоит много работы...
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Не, ну парень забыл про пол лимона футов в Лондоне, ну разве это преступление ?
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ну вы блин даете... а как его еще заставить поделиться?
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Оказался чист и непорочен... при ближайшем рассмотрении...
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- невиновен. А нам что делать?Гражданское неповиновие может ответ.
Государство плевать на нас хотело - а мы на него плюем. и на на прокуратуру, ментов, чиновников, судей и пр....
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Гыг с Вами - пидар рошеновский - завали свой мутнорылый ебальник
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не комфортно тебе вошь подзалупная. в очке пэтра барыжного
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максимка нудевка, сопли подотри и иди нахуй петушара законтаченный
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российского Центра по примирению враждующих сторон
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Ось деякі приклади шоколадних реформ судової і правоохоронної систем. Якщо хочете, то посилання надам також.
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12:00 Суд виправдав начальника штабу військової частини НГУ Матолу,
звинуваченого в шпигунстві для "ДНР"...15.08.17 ВРП рекомендувала довічно призначити на
посаду суддю Зелінську, яка судила активістів Євромайдану...Шевченківський
район суд не визнав російської агресії

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

07.11.16 09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону
Євромайдану, пройшов кваліфікаційне оцінювання ВККС....
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как пыжились, прыгали и грозились всякие пашинские и луценки - а нарыть ничего не смогли, уж очень хотели "своего послушного" назначить министром, ан не вышло ...
клевета, наговоры, страшилки и сплетни не имеют причины, они имеют цель ...
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Вот если бы он был депутат поселкового совета... тада конечно...
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все в лучших "традициях" рыгоАнальных "попередников - и за что прокурорским зарплату добавили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура закрыла дело против министра финансов Данилюка, - Громадське
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