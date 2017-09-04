 Генпрокуратура закрыла дело против министра финансов Данилюка, - Громадське

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщили источники в правительстве.
Как известно, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении Государственной фискальной службой (ГФС) внеплановой документальной проверки А.Данилюка на предмет соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 гг. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением.
Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).
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Генпрокурор Луценко потребовал отставки главы Минфина Данилюка(94)
Министр финансов Данилюк о подозрении ГПУ: "Прошу ГФС начать проверку немедленно и закончить ее в кратчайшие сроки"(22)
Сегодня узнал, что ГПУ меня в чем-то подозревает, - министр Данилюк(21)
Пенсионная реформа будет принята в ближайшее время, все спорные вопросы уже решены, - Данилюк(55)
Ті, що заходять з тилу(0)
Минфин и таможня не пострадали от кибератаки, - Данилюк(14)
Коломойский и Боголюбов пока не выполнили обязательства перед "Приватбанком", - Данилюк(34)
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у прошлого инуковича осёго дня забрали 500 кг злАтА
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после правления этой банды сохранится как самостоятельное государство, будущим
следователям предстоит много работы...
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Государство плевать на нас хотело - а мы на него плюем. и на на прокуратуру, ментов, чиновников, судей и пр....
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