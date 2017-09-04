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Все про:Кадыров (623) Песков (743) Чечня (562) мусульмане (252)

 "Я бы воздержался", - Песков отказался комментировать обещание Кадырова выступить против позиции РФ по Мьянме

песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он не будет поддерживать позицию России в том случае, если она поддержит власти Мьянмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

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Песков заявил, что у него якобы не было возможности ознакомиться с этими высказываниями, поэтому он воздержится от оценки. Пресс-секретарь находится вместе с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в китайском городе Сямэн.

"Отсюда сложно об этом говорить, поэтому я бы воздержался от высказываний на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против народа рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а мьянманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

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В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности Рохинджа (Рохинья) силами безопасности в Мьянме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему близок подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Мьянме и выступил против официальной позиции России в поддержке властей Бирмы.
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За семь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в целом сократилось на 12,2%: поголовье коров уменьшилось на 12,8%, свиней - на 12,1%, овец и коз - на 18,8%, птицы всех видов - на 12,1%.
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Eta vsjo jerunda-luce skazite,pocemu u menja na ekrane pojavilsja nadpis-ne rasresheno.minjust,ru..............))))))))))...........?....................5 minut razbiralsja i na telefome iscsjo ne posmotrel povtorno..............)........
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Сын Хрущева: Отец передал Крым Украине по экономическим причинам, политики в этом не было



Передача Крыма Украине в 1954 году была правильным и структурным решением, а генсек ЦК КПСС Никита Хрущев сделал это, исходя из экономической целесообразности. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев, профессор университета Брауна в США.
«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине, так же, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», - сказал Хрущев.
Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin
Маленькая Ичкерия победила в войне огромного петуха из говна и уже 10 лет получает репарации. И митинговать им можно. А русне нельзя))
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Точнее я бы обосрался как рабокацап коментировать... И это правильно!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я бы воздержался", - Песков отказался комментировать обещание Кадырова выступить против позиции РФ по Мьянме
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