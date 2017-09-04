 "Я бы воздержался", - Песков отказался комментировать обещание Кадырова выступить против позиции РФ по Мьянме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
Песков заявил, что у него якобы не было возможности ознакомиться с этими высказываниями, поэтому он воздержится от оценки. Пресс-секретарь находится вместе с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в китайском городе Сямэн.
"Отсюда сложно об этом говорить, поэтому я бы воздержался от высказываний на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против народа рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а мьянманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.
В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности Рохинджа (Рохинья) силами безопасности в Мьянме.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему близок подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Мьянме и выступил против официальной позиции России в поддержке властей Бирмы.
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Передача Крыма Украине в 1954 году была правильным и структурным решением, а генсек ЦК КПСС Никита Хрущев сделал это, исходя из экономической целесообразности. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев, профессор университета Брауна в США.
«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине, так же, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», - сказал Хрущев.
Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».
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Маленькая Ичкерия победила в войне огромного петуха из говна и уже 10 лет получает репарации. И митинговать им можно. А русне нельзя))
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