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Все про:взятка (4445) Киевская область (1701)

 Депутат поселкового совета на Киевщине задержан на взятке в 30 тысяч, - прокуратура

взятка

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с ГВ БКОП Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области 04.09.2017 при получении неправомерной выгоды задержан депутат одного из поселковых советов Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Указанный гражданин, занимая одновременно должность главного инспектора по благоустройству, потребовал от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен за содействие в заключении договора по размещению объектов передвижной торговли на территории с. Гостомель.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им второго транша неправомерной выгоды в сумме 20 тыс грн.

В настоящее время по месту работы фигуранта уголовного производства продолжаются обыски".

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Так я не понял, почему на фото 15 штук? Откат?
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О , это моя родная Украина так бизнесом занимается
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Уже хочется услышать: при задержании за взятку был прибит насмерть, бо все суды до Ж...
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Так без взятки , ни одно дельце в Украине не вяжется
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Все задерживаете и задерживаете, работяги. А когда результат будет от этих задержаний, громкие показательные дела в судах?
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Инспектор по благоустройству, надеюсь, благоустроится на пару лет в казённом доме. Или порочный круг неразрывен и занесёт судье?
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За все время ни одной статьи с заголовком "15 лет получили за взятку"
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- взял - поймали. Дал - отпустили. Взял - поймали. Дал - отпустили.
Все при делах - менты , чиновники, прокуроры, сбу, убэп, убоп и пр. шалупонь - только куда нам сиротам податься?
Они сидят в дорогих кабаках и саунах, нюхают кокаин и пользуют "веселых девочек" а наша доля лоховская - работать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат поселкового совета на Киевщине задержан на взятке в 30 тысяч, - прокуратура
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