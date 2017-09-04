 Депутат поселкового совета на Киевщине задержан на взятке в 30 тысяч, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в





В сообщении отмечается: "Указанный гражданин, занимая одновременно должность главного инспектора по благоустройству, потребовал от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен за содействие в заключении договора по размещению объектов передвижной торговли на территории с. Гостомель.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им второго транша неправомерной выгоды в сумме 20 тыс грн.