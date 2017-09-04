 Депутат поселкового совета на Киевщине задержан на взятке в 30 тысяч, - прокуратура

В сообщении отмечается: "Указанный гражданин, занимая одновременно должность главного инспектора по благоустройству, потребовал от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен за содействие в заключении договора по размещению объектов передвижной торговли на территории с. Гостомель.
Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им второго транша неправомерной выгоды в сумме 20 тыс грн.
В настоящее время по месту работы фигуранта уголовного производства продолжаются обыски".
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https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ
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Все при делах - менты , чиновники, прокуроры, сбу, убэп, убоп и пр. шалупонь - только куда нам сиротам податься?
Они сидят в дорогих кабаках и саунах, нюхают кокаин и пользуют "веселых девочек" а наша доля лоховская - работать.
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