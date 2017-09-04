 Прокуратура требует от 8 до 15 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о событиях 2 мая в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности присутствовавшая на заседании в понедельник прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
В свою очередь обвиняемые свою вину не признали и призвали суд объективно и всесторонне подойти к оценке имеющихся доказательств.
Судебные дебаты в понедельник не завершились и продолжатся во вторник.
Как сообщалось, в судебном расследовании дела о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в Одессе возник очередной кризис, т.к. последние два заседания сторона обвинения, по мнению суда, всячески препятствовала судебному расследованию дела. Суд даже принял два определения, в которых сообщил президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной Рады, генеральному прокурору Украины и прокурору Одесской области о ненадлежащем исполнении обязанностей стороной обвинения.
Как сообщалось, 29 августа прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда (Черноморск Одесской области), которые рассматривают дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в Одессе. В заявлении пресс-служба прокуратуры области отмечалось, что поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений во время судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".
"В частности, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, не только выйдя за пределы своих полномочий, но и при отсутствии участников судебного производства. Кроме того, судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда", - добавили в прокуратуре области.
15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний.
Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.п.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск (бывший Ильичевск), где оно продолжает рассматриваться в настоящее время.
По мнению центра правового мониторинга "Гиднисть", если коллегия судей Ильичевского суда примет решение о своем отводе, в судах Одесской области будет уже очень сложно сформировать необходимую коллегию, и дело придется передавать в другую область.
2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.
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50 трупов тех, кто стрелял в молодежь, спокойно приехавшую посмотреть футбол, из-за ментовских спин, по-моему стоят того, чтоб спасти регион от тысяч трупов детей и стариков.
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Sep. 4th, 2017 at 4:30 PM
Вот честно, просто с удовольствием прочитал новость о том, что стоимость строительства Керченского моста превышает стоимость строительства самого длинного моста в мире, коим является Даньян-Куньшаньский виадук! Причём, соотношение цифр, не только описывающих затраченные суммы, но и ТТХ сооружений просто поражают и наталкивают на мысль, что на самом деле мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым это не более чем распил бюджетных средств, которые могли бы пойти на индексацию пенсий, строительство и ремонт школ, повышение зарплат бюджетникам… Но не пошли.
Так, на Керченский мост, длинною 19 км, планируется затратить $4 млрд, в то время как на строительство Даньян-Куньшаньский виадука, длинной 164,8 км (!!!) было затрачено $1,42 млрд! То есть, на мост длинной в 8,6 раз больше нежели керченский, было затрачено в три раза меньше средств. Но и это ещё не всё, ведь построен он был всего за два года!
Разумеется, в контексте вышеуказанных цифр я не говорю о том, что Керченский мост, по сути, это гиблый проект и его судьба, рано или поздно, но будет сведена к покою на дне морском. И если учитывать это обстоятельство, пускай и в долгосрочной перспективе, то уровень надувательства россиян, искренне верящих в стройку века, просто не знает себе равных! С чем 86% носителей лишней хромосомы и подправляю, а так же констатирую - да, ваш мост и вправду не будет иметь аналогов в мире.
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Фігурант ''справи 2 травня'' Фучеджи став громадянином рф
www.pravda.com.ua/news/2017/07/25/7150470/
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