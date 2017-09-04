 Николаевские дебоширы получили по два года лишения свободы, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.
"Николаевским отморозкам придется провести за решёткой два года. 30 августа 2016 года в Николаеве группа отморозков устроила пьяный дебош в центре города. Они разбили автомобиль такси и избили его владельца, хамили гражданам и полицейским, чувствовали себя королями жизни, укатив с места преступление на новеньком джипе "Мерседес" и думали, что все это им сойдёт с рук. Отдельные патрульные полицейские повели тогда себя недостаточно жёстко с нарушителями общественного порядка, не применили всю силу Закона, за что одни были уволены, а другим были объявлены взыскания. Я тогда публично обещал, что этот случай не останется безнаказанным", - напомнил нардеп.
"Сначала оперативники и следствие полиции установили личности подозреваемых. Затем они были найдены и задержаны. Далее принципиальные сотрудники Николаевской прокуратуры потребовали для подозреваемых меру пресечения в виде круглосуточного ареста, и суд их поддержал. Прошёл год и на днях суд вынес решение - обоим дебоширам Артем Слободяннику и Геннадий Симову прийдется провести в местах лишения свободы два реальных, а не условных года своей жизни. Это кроме того, что один год своей жизни они уже провели под домашним арестом", - сообщил Геращенко.
"У них, конечно, есть право на апелляцию, которым они не преминут воспользоваться. Но есть надежда на то, что судьи апелляционного суда Николаевской области будут такими же принципиальными, как и их коллеги из суда первой инстанции. Для того, чтобы напомнить события тех дней, публикую видео, буквально взорвавшее соцсети и телеэкраны год назад. Хотелось бы чтобы информация о том, что в Николаеве есть честные и принципиальные полицейские, судьи и прокуроры также была широко доступна всем, кто хочет знать, что Украина меняется! Также хочу поблагодарить всех полицейских, прокуроров, экспертов-криминалистов и судей, которые показали, что в Николаеве существует, хоть пока не всегда, верховенство права и неотвратимость наказания. И это - хороший знак!" - резюмировал нардеп.
Напомним, в ночь на вторник в центре Николаева пьяные мажоры в присутствии пяти экипажей патрульных устроили дебош, избивая прохожих в центре Николаева: "Ты - г#ндонище и вы - п#дары в желтых шортах!". В итоге одного из дебоширов все же усадили в патрульную машину, а второй уехал в неизвестном направлении на собственном авто. Нардеп Атон Геращенко позже заявил: "По факту дебоша пьяных мажоров в Николаеве будет открыто уголовное дело. Полицейские, которые бездействовали, - будут уволены".
Трех полицейских, которые в ночь на 30 августа не смогли справиться с пьяными дебоширами в центре Николаева, уволили из Национальной полиции Украины.
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Два года ... Бу-га-га
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Статья 342. Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему
2. Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или позбавления свободы на срок до двух лет.
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Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному бандою.
Банда - це різновид злочинної організації, яка, крім її загальних ознак, характеризується ще й такими специфічними рисами, як:
а) озброєністю, б) метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян.
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Так она и не начиналась ... Разве шо у пороховни в методичках
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смертельная болезнь,
родители - инвалиды,
они - одинокие отцы.
Справки из Феофании прилагаются.
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аппеляция-7
в декабре-по-половинке на свободу...
статья-115-убийство...
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Кто был крышей в МВД этих отморозков? Не установлено.
Какие еще правонарушения они совершили за последние 5 лет? Не установлено.
Возмещен ущерб гражданам, которых эти отморозки били последние 5 лет? Нет.
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Дії, передбачені частинами першою або другою ст. 296 КК України, якщо вони були пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років! Хуліганам дали по мінімуму а ти тут це виставляєшь як велике досягнення влади!!!!! Гнати в шию таких знатоків закону потрібно!
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Год прошел... Апеляция... Опять на год тишина...
А через год и срок закончится...
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Пока в этой стране люди при деньгаг могут увольнять/давить на полицию то порядка не будет. Один убил мажорчика при погоне так что там было? ага, вспомните.
Они же зашуганы. завтра придет папаша такого сыночка и устроит им веселую жизнь.
А все было бы гораздо проще, дать им больше свободы. Сопротивляешься полиции - это дает полное право достать дубинку и приложить пару раз по ребрам.
А украина єто бандитская страна и прав тут тот у кого больше денег.
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"Это кроме того, что один год своей жизни они уже провели под домашним арестом" Источник: https://censor.net.ua/n454013
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