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 Политика Украины
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Все про:мажоры (604) Николаев (1322) приговор (560) Геращенко_Антон (960)

 Николаевские дебоширы получили по два года лишения свободы, - Геращенко

Суд приговорил дебоширов Артема Слободянника и Геннадия Симова, которые устроили драку и сопротивлялись правоохранителям в Николаеве 30 августа 2016 года, к наказанию в виде двух лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.

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"Николаевским отморозкам придется провести за решёткой два года. 30 августа 2016 года в Николаеве группа отморозков устроила пьяный дебош в центре города. Они разбили автомобиль такси и избили его владельца, хамили гражданам и полицейским, чувствовали себя королями жизни, укатив с места преступление на новеньком джипе "Мерседес" и думали, что все это им сойдёт с рук. Отдельные патрульные полицейские повели тогда себя недостаточно жёстко с нарушителями общественного порядка, не применили всю силу Закона, за что одни были уволены, а другим были объявлены взыскания. Я тогда публично обещал, что этот случай не останется безнаказанным", - напомнил нардеп.

"Сначала оперативники и следствие полиции установили личности подозреваемых. Затем они были найдены и задержаны. Далее принципиальные сотрудники Николаевской прокуратуры потребовали для подозреваемых меру пресечения в виде круглосуточного ареста, и суд их поддержал. Прошёл год и на днях суд вынес решение - обоим дебоширам Артем Слободяннику и Геннадий Симову прийдется провести в местах лишения свободы два реальных, а не условных года своей жизни. Это кроме того, что один год своей жизни они уже провели под домашним арестом", - сообщил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое патрульных уволены, четверо получили дисциплинарное взыскание, один комбат лишился должности за бездействие в конфликте с пьяными дебоширами в центре Николаева

"У них, конечно, есть право на апелляцию, которым они не преминут воспользоваться. Но есть надежда на то, что судьи апелляционного суда Николаевской области будут такими же принципиальными, как и их коллеги из суда первой инстанции. Для того, чтобы напомнить события тех дней, публикую видео, буквально взорвавшее соцсети и телеэкраны год назад. Хотелось бы чтобы информация о том, что в Николаеве есть честные и принципиальные полицейские, судьи и прокуроры также была широко доступна всем, кто хочет знать, что Украина меняется! Также хочу поблагодарить всех полицейских, прокуроров, экспертов-криминалистов и судей, которые показали, что в Николаеве существует, хоть пока не всегда, верховенство права и неотвратимость наказания. И это - хороший знак!" - резюмировал нардеп.



Напомним, в ночь на вторник в центре Николаева пьяные мажоры в присутствии пяти экипажей патрульных устроили дебош, избивая прохожих в центре Николаева: "Ты - г#ндонище и вы - п#дары в желтых шортах!". В итоге одного из дебоширов все же усадили в патрульную машину, а второй уехал в неизвестном направлении на собственном авто. Нардеп Атон Геращенко позже заявил: "По факту дебоша пьяных мажоров в Николаеве будет открыто уголовное дело. Полицейские, которые бездействовали, - будут уволены".

Трех полицейских, которые в ночь на 30 августа не смогли справиться с пьяными дебоширами в центре Николаева, уволили из Национальной полиции Украины.
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По нормальной ссылке в посту Геращенко тоже нет ничего конкретного. А желательно было бы сообщить общественности, по какой статье осудили. Это очень важно. Потому как, если только за сопротивление представителям власти, то получается, что пьяный дебош мажоров по отношению к рядовым украинцам так и остаётся по сей день в Украине - ненаказуемым.
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" Они разбили автомобиль такси и избили его владельца, хамили гражданам и полицейским, чувствовали себя королями жизни, укатив с места преступление на новеньком джипе "Мерседес" "

Два года ... Бу-га-га
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Бики фєню нормально підучать,наколки зроблять ,вивчать побут ЗЕКів ..Нормальна житуха!
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То есть через два года выйдут авторитетными пацанами?
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Если бы еще этот приговор обжалованию не подлежал,то нормально
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Геращенко, прокуратура и следствие с судом перепутали бандитизм с хулиганством. И выдаёт это за справедливое возмездие Фемиды. Бывает... Грустно.
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Не було там ніякого бандитизму- це ти щось переплутав.
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Так не томи. Скажи что там за статья. Я не юрист- криминалист. Но интересно знать. Дебоширы. Это какая статья?
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Я потратил время и прочитал ещё раз. Геращенко не сказал по какой статье они осуждены. Я спросил у тебя, но ты сослался на Геращенко. Бюрократ! Знаешь скажи. Не знаешь - скажи. Шо за манеры?
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Само не можешь поискать?

Статья 342. Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему

2. Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или позбавления свободы на срок до двух лет.
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Ты Саша Крест? Позбавления))) Спасибо тебе, шо нашло! А разбитый автомобиль и избиение таксита? Это шо за сопротивление и какое позбавление? Найди мне ещё, раз Саша не смогло.
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Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі

Об'єктивна сторона бандитизму включає вчинення трьох альтернативних дій: 1) організацію банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному бандою.

Банда - це різновид злочинної організації, яка, крім її загальних ознак, характеризується ще й такими специфічними рисами, як:

а) озброєністю, б) метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян.
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теоретически-да...но нужно для каждого титушки доказывать его участие в организованной группе.
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Почаще бы тебе попадались такие хулиганы как эта быдлота.Думаю запел бы по другому.Ну а погрустить тебе не вредно))
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Мабончик , нихто не будет сидеть , не будь ребенком
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шо, всё, перемога закончилась? а я так хотел порадоваться, ну хоть разочек
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" шо, всё, перемога закончилась? "

Так она и не начиналась ... Разве шо у пороховни в методичках
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Где ставки принимают, что весь срок не отсидят. А возможно вообще условно дадут. Ведь у них выбирайте:
смертельная болезнь,
родители - инвалиды,
они - одинокие отцы.
Справки из Феофании прилагаются.
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смертельно больные беременные одинокие отцы - инвалиды
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вот пример:первая инстанция-14
аппеляция-7
в декабре-по-половинке на свободу...
статья-115-убийство...
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хорошо когда торжествует справедливост!ну хоть изредка)))))
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Для полноты картины под видео могли бы хотя бы напечатать последнее слово этих двух отморозков на суде . Было бы интересно .
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да...полиция конечно улетная,их не мешало бы тоже привлечь или выгнать.
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с 5 экипажей?они видемо были заняты перегоном машин.
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а в участке что происходило,тоже ни кто не заметил??
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получить "козырный" номер на машине отморозков 3333 стоит оот 400 до 2000 долларов взятки.
Кто был крышей в МВД этих отморозков? Не установлено.
Какие еще правонарушения они совершили за последние 5 лет? Не установлено.
Возмещен ущерб гражданам, которых эти отморозки били последние 5 лет? Нет.
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Да уж, у нас такое на раз пресекается(выстрелом в ногу или попу) ,тоталитарное государство защищает своих граждан.
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ой, я вас умоляю. два года. сначала аппеляция, скостят на условный. или на поруки кокому нибудь нардепу отпустят. на крайняк отсидят пол-года, и за хорошее поведение на УДО выйдут
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Мусора купленые и подмазаные.Если он так вопит на камеру,что тогда они тогда порешают в кабинетах?!Позор!!!
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приговор не вступил в законную силу, в апеляции может быть что угодно, вплоть до его отмены. Вот нафига бежать впереди паравоза?
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Геращенко, ти чим хвастаєшься, ти хоч закони знаєш? -
Дії, передбачені частинами першою або другою ст. 296 КК України, якщо вони були пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років! Хуліганам дали по мінімуму а ти тут це виставляєшь як велике досягнення влади!!!!! Гнати в шию таких знатоків закону потрібно!
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еще не дали! апелляция! так что еще не понятно кто кому будет должен!!
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Два года в НАШИХ тюрьмах - это очень немало. Через два года эти петухи выйдут с устойчивым туберкулёзом, гепатитом, спидом, разрывом прямой кишки, выбитыми зубами и прочими прелестями.... Запомнят своё хулиганство на всю свою недолгую "жизнь" .... А может и на зоне склёют ласты....Как повезёт.... Я за них рад.... Дороговато обошлось им веселье....
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еще не сидят! ну что за люди безграмотные! апеляция идет! вам показали картинку а вы уже УРА УРА! чему УРА?!
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Ой, не сміши мої тапочки - вийдуть достроково за примірну поведінку через місяць-два навіть якщо і посадять. І знати ніхто не буде про те, що випустили - пересидять в іншій області.
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Если есть деньги,то можно два года отсидеть в отдельной камере со всеми удобствами и интернетом-у нас 25% населения хуже живёт...
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Очередное БЛА БЛА БЛА! Они еще не сидят! Когда СЯДУТ ТОГДА И БУДЕШЬ рассказывать про нашу доблестную систему!! ОНИ ЕЩЕ НЕ СИДЯТ (идет аппеляция) о оно уже распелось!!
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Как по мне, еще нужно было привлечь соску которая все это спровоцировала.
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что там за история с соской которая всё спроцировала?
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А мусорят трусливых перед увольнением обязали вернуть средства государству, которые они получали обманным путём?
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это надо объявлять после того как апелляционный суд отклонит окончательно
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Блин... А я уже за их и забыл...
Год прошел... Апеляция... Опять на год тишина...
А через год и срок закончится...
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"за что одни были уволены"
Пока в этой стране люди при деньгаг могут увольнять/давить на полицию то порядка не будет. Один убил мажорчика при погоне так что там было? ага, вспомните.
Они же зашуганы. завтра придет папаша такого сыночка и устроит им веселую жизнь.
А все было бы гораздо проще, дать им больше свободы. Сопротивляешься полиции - это дает полное право достать дубинку и приложить пару раз по ребрам.
А украина єто бандитская страна и прав тут тот у кого больше денег.
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Хамьё как хамьё, оно всюду одинаковое, но вот менты ... это их садить кстати надо за то, что их там 10 человек если не больше и в их присутствии бьют человека, и уезжают своим ходом !!! вот просто так на глазах у офигевших налогоплательщиков !!! Почему халатное отношение к службе за такое бабло, в то время как пенсы дохнут от голода, не должно ни как наказываться кроме увольнения?! А че не штраф 40 тыс, как с человека просрочившего выезд авто на евро бляхах? Почему мусорам всё всегда сходит с рук??
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Особо доставила фраза:
"Это кроме того, что один год своей жизни они уже провели под домашним арестом" Источник: https://censor.net.ua/n454013
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНиколаевские дебоширы получили по два года лишения свободы, - Геращенко
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