 Российскому режиссеру Меньшову еще в марте 2016 запретили въезд в Украину, - СБУ

"В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд на территорию Украины указанному Вами гражданину РФ сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ на информационный запрос интернет-издания "Апостроф", обнародованном в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ.
Также в спецслужбе отрицательно ответили на вопрос интернет-издания, открывалось ли в отношении В.Меньшова уголовное производство по факту передачи им на Донбасс миллиона рублей в апреле 2017 года.
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"По информации, предоставленной СБ Украины на Ваш запрос от 28 августа т.г. компетентными подразделениями, сообщаем, что по данным Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 31.08.2017 года следователями органов безопасности сообщение о подозрении указанному Вами лицу не совершалось", - говорится в ответе пресс-центра СБУ.
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Sep. 4th, 2017 at 9:27 AM
Люберецкий район в ближайшее время соберется всей своей шумной толпой, дабы поесть пирожки и навернуть стопарь за Вадю Германа, который спасал русский мир от проклятых бендеровцев, но так и не спас... В общем, ожидается "гадом буду, не забуду!" и прочая маргинальная лабуда (чуть не написал лобода), на фоне завываний Миши Круга и прочих авторитетных исполнителей данного ареала обитания гопоты обыкновенной.
А теперь без сарказма. Два дня назад, 2 сентября, на встречу с дидами отправился гражданин России, житель пгт Котельники, Люберецкого района, Герман Вадим Игоревич, 1983 года рождения, который, что-то забыл на оккупированной территории Донбасса, где по версии руССоСМИ идёт "гражданская война". Видимо, природа ему нравилась, а то, на что в тех Котельниках кроме бетонных многоэтажек смотреть? Но, украинская природа не для всех бывает полезна - чрезмерное её созерцание супостатами может закончиться и внезапным инсультом, например.
Причины смерти пока достоверно не известны, но по одной из версий - пребывании в рядах НВФ не прошло бесследно.
В общем, если коротко - прощай петух!
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)))
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Орест Лютий. Сувора українізація.
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Sep. 4th, 2017 at 11:29 AM
Сегодня, как и ожидалось, в порт Одессы зашёл ракетный эсминец ВМС Италии - Durand de la Penne, который можно с полной ответственностью назвать итальянским морским терминатором. А все потому, что, не смотря на свой почтенный возраст (кораблю 24 года) он вооружен до зубов и опасен как для летящих на высоте выше 20 км, так и для плавающих на глубине до 200 м.
В частности, Durand de la Penne вооружён ПУ ПКР «Отомат» - противокорабельными ракетами, способными развивать скорость до 1100 км/ч с ускорением 6g и поражать цели на расстоянии до 200 км. Кстати, именно эти ракеты «Отомат» в своё время преодолели высокотехнологичную систему БИУС ПВО «Иджис».( Collapse )
Так же, итальянский терминатор вооружён 1×8 ПУ Mk 29 ЗРК «Сиспарроу»/«Аспиде» в количестве 16 ракет и 1×1 ПУ Mk 13 ЗУР SM-1MR в количестве 40 ракет. Сами же RIM-7 «Си Спэрроу» представляют собой управляемые ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, поражающие цели на расстоянии до 30 км. «Аспиде» так же предназначены для поражения воздушных целей, но уже с максимальной дальностью до 35 км. Зенитные управляемые ракеты средней и большой дальности RIM-67 SM-1 имеют дальность поражения цели до 46 км (а в варианте SM-1ER до 74 км) и способны сбивать летящие объекты на высоте до 24,4 км.
Помимо ракетного вооружения эсминец имеет и неприятные сюрпризы для подводных лодок потенциального противника в виде 4 ПУ ракета-торпед «Милас», а так же 2×3 324-мм ТА B-515.
Крайне интересна у итальянца и артиллерия, а именно - 1×1 Otobreda 127/54 Compatto, 3×1 76-мм/62 OTO Melara и 76 mm/62 Super Rapid. Причём изюминкой этого набора является именно орудие Otobreda 127/54 Compatto, в базе способное вести прицельный огонь на расстоянии до 15 км, а при использовании управляемых боеприпасов «Вулкано» это расстояние увеличивается от 70 км до 100 км!
Кроме того, эсминец построен с учетом технологий стелс, укомплектован современными РЛС, обеспечивающими обнаружение объектов и подавление вражеских радиоэлектронных систем разведки!
Но если абстрагироваться от вооружения и высоких технологий, использованных в данном эсминце, то сам по себе корабль имеет уникальную конструкцию, благодаря которой он практически непотопляемый. За живучесть корабля отвечает как сбалансированное и четкое распределение перегородок, так и система пожаротушения. Кроме того, корабль обладает системой коллективной защиты экипажа и комплексом запасных линий связи.
Вот такой, непростой и довольно опасный синьор сегодня зашёл в гости в Одессу. В принципе, а чему удивляться? НАТО в Южную Пальмиру простых ребят не направляет!
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В общем, хрыч впадает в сенильный маразм...
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Sep. 4th, 2017
Беда не приходит одна и эта пословица как нельзя кстати подходит для описания ситуации, которая сейчас складывается с российским самолётом-амфибией Бе-200 "Альтаир". Дело в том, что заказанные у ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" в 2013 году пять самолётов-амфибий до сих пор так и не увидели свет и теперь Министерство обороны РФ взыщет с завода неотработанный аванс более 6,7 млрд. рублей, а так же 200 тыс. рублей в пользу государства.
Но, как же так получилось, что в России не смогли удовлетворить потребность в самолётах-амфибиях, тем более для МО?
Дело в том, что двигатели Бе-200 были украинского производства. Не имеющий аналогов в мире самолёт-амфибия в небесную высь взмывали два двухконтурных турбореактивных двигателя Д-436ТП разработки "Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" имени академика А. Г. Ивченко" и выпускаемые заводом "Мотор-Сич".
Однако, после вторжения России в Украину и ввода санкций, Бе-200 остались, по сути, без силовых установок. Хотя, надежда на полёт новых самолётов-амфибий всё же была, ведь французская компания PowerJet планировала поставлять свои двигатели SaM146 для Бе-200. Но, то ли санкций испугались, то ли двигателей на всех не хватило, но российские летающие лодки так и остались без "сердец".
В итоге, из-за отсутствия украинских комплектующих, которые за три года так и не смогли импортозаместить и наличия санкций, которые отпугивают от российского рынка тех, кто мог бы помочь с замещением силовых установок для самолётов, одна из наиболее новых разработок российского авиапрома оказывается не у дел.
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Sep. 4th, 2017 at 3:28 PM
Как я и говорил, тесные отношения Кремля и венесуэльского режима дают свои несъедобные плоды. И об очередном подобном урожае стало известно в конце прошлой недели. Речь идёт о намерении Комитета по иностранным инвестициям США заблокировать сделку по передаче "Роснефти" 49% акций компании Citgo - "дочки" венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA в счёт полуторамиллиардного кредита, выданного ранее Россией.
Дело в том, что Citgo, хоть и является "дочкой" венесуэльской компании, но владеет объектами то именно на территории США, а это, ни много ни мало, а два НПЗ, 48 нефтехранилищ и сеть трубопроводов. И именно это позволяет Белому дому без особых проблем заблокировать сделку, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.
В итоге, "Роснефть" останется без вожделенной компенсации своего кредита в размере $1,5 млрд. И это как минимум! Ведь в подвешенном состоянии остается не только вышеупомянутый кредит, но и общие вливания Россией в Венесуэлу в размере $6 млрд, которые Москве обанкротившийся Каракас сможет компенсировать лишь месторождениями. Но и тут не всё так просто, ведь если власть в Венесуэле сменится (а это так или иначе но произойдёт), то месторождения будут национализированы и… И российским пенсионерам вновь придётся оплачивать геополитические игрища своей "великой и могучей"? Похоже - да.
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