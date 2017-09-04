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 Политика Украины
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Все про:образование (1601) язык (3500) Блок Петра Порошенко (1581) Гончаренко (231)

 Положение о языке школьного обучения в образовательной реформе вызвало дискуссии на фракции БПП, - Гончаренко

гончаренко

Парламентская фракция партии "Блок Петра Порошенко" на своём заседании в понедельник дискутировала о положении законопроекта об образовании в части языка обучения в школе.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Дискуссию вызвал вопрос языка - статья 7 закона об образовании. В принципе больше дискуссионных вопросов и нет. В целом этот закон фракция поддерживает", - сказал Гончаренко, отвечая на вопрос, по каким положениям законопроекта у фракции есть замечания.

В свою очередь его коллега Максим Курячий также рассказал, что обсуждалось также то, что в законопроекте может быть закреплено положение, согласно которому украинцы будут заканчивать школу в 18 лет.

"Завтра будет выноситься компромиссное решение о том, чтобы дети шли.... в 6 лет и в 18 лет были выпускниками. Завтра этот вопрос будет обсуждаться. Будет обсуждаться вопрос языка обучения. Сегодня на фракции также этот вопрос обсуждался, и звучали разные мнения", - сказал нардеп.

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Как сообщалось, находящийся на рассмотрении парламента законопроект среди прочего предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования.
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Шо они не делают, на какие темы только не дискутируют на фракции БПП - лишь бы мутить воду и продолжать разворовывать бюджет. Баламутят народ. Ну, уже пошли в ход козырные карты как языковой вопрос... Дело пахнет выборами.
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Для врагов Украины не будет проблем, только тода когда украинский язык исчезнет совсем и желательно вместе с украинским народом. И жаль, что этого не понимает даже Вокарчук. Я вот не понимаю, почему украинцы должны униженно уступать русскоязычной агрессии. Почему токо украинцы начинают возрождать свою мову и на тебе россянко фашистское бы.д.ло развязала в Украине войну. Пипец дурдом. Да наша толерантность привела к войне.
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Вже не щезне, після того як я побачив мешканця Краматорська, котрий вимагав розмовляти з ним українською .
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І.О. Вакарчук вже 'не при ділах'.
Зо два роки тому у нього стався інсульт.
Так шо...
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Шо опять язык....шоб вы повыздыхали со своим языком.....у нас може бути тилькы одна мова
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що зараз важливіше для захисту суверенитету, незалежності та єдності України?
украінська мова чи про українське серце?
https://www.youtube.com/watch?v=Ve_AJRn-HJA
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Українська основна, та зі старших класів предмети на English, крапка. Если, что я русскоязычный, но ребёнок ходит в украинскую школу.
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Не в школе надо начинать.Нацменьшинства: болгары,гагаузы (я за Одесскую Бессарабию) учили российску с детсадков.И владели ей досконале.Практика ,я думаю, существует во всем мире.Надо,чтобы наши дети,внуки с садка начинали размовляти.
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Особам, які належать до нацменшинств закон має надавати право вивчення рідної мови, а не право отримувати освіту рідною мовою. Можна уявити до чого це призведе. В українській державі освіта має відбуватися лише українською. Не подобається - вали звідси! Якщо ти даун за все життя не спромігся вивчити українську, то тобі нема що тут робити
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А если я не хочу поганити украинску своим суржиком?
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Шлях до української лежить через погану українську. Ти тільки почни!
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не пойму о чем дискуссия ?
будут или небудут говорить дети ?
если похер на каком языке говрить - ТОГДА ПУСТЬ БУДЕТ УКРАИНСКИЙ !
если не похер на каком языке говрить - ТОГДА ПУСТЬ БУДЕТ ГСОУДАРСТВЕННЫЙ = УКРАИНСКИЙ !
Остальные факультативное по желанию... хоть зуахили.... если душа просит черную березку.
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А по каким принципам ваша фракция подбиралась? Неужели там все идейные собрались? Тогда под какую идею, поближе к корыту?
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Про що мова? Пропоную дві державні: українську та німецьку!!! "Фашисти" ми чи ні?
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тоді вже італійську, бо фашисти саме звідти, а в Німеччині - нацисти
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да...уж...за 12 лет можно и собачьи будки научиться строить. Или отслужить в ВСУ
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Чего копья ломать?
Канада, совсем упрощенно, для понимания картины в общем -

- англоязычная провинция Онтарио: все гос.школы англоязычные, на французском преподают только в частных платных школах или в небольшом количестве гос.школ ( в которые принимают ТОЛЬКО детей, либо говорящих только на французском, либо детей мигрантов, не знающих ни английского, ни французского). Польские, украинские, китайские etc. школы - только воскресные.

- франкоязычная провинция Квебек: все гос.школы только франкоязычные, на английском преподают только в частных платных школах.

В обоих провинциях в гос. школах второй язык преподают как на Украине времен СССР (как второй).
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Ну а шо, "прикольно" реформують, 12 років провчивсь і зразу до армії заберуть. А вищу освіту здобувать, а навіщо?!! Гройсман казав шо вона і не потрібна українцям
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Зря соевые с языками нацменшин носятся. Заигрывают перед выборами?
Венгры как игнорили украинский язык, так и дальше учить его не будут.
Готовим за бюджетные деньги дешевую рабсилу для Европы.
Воскресные и школы - и хватит.
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Захищайте рідну мову! Народ підтримає! Все буде добре!
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Прикро навіть чути про обговорення мови при навчанні. Знову пята колона колотить державу. Мова основа держави і навчання тільки українською мовою. Щодо інших народів--то будь ласка .ПОТРІБНО ПРОСТО ЗАПРОВАДИТИ ДОДАТКОВИЙ ПРЕДМЕТ ПО ВИВЧЕННІ ЇЇ.
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А, помните с чего началось все это в Украине?
Так олежа тягнибок начал орать про языг. Ничего общего?
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Так если бы и не орал Тягнибок, все равно это было запланировано хуйлом после бегства яныка.
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Здравия всем! А о чем здесь можно дискутировать? Какой язык государственный? На таком языке и должно быть преподавание. В местах компактного проживания меньшинств- изучение второго языка( родного) с первого класса. На закарпатье- венгерский, на Востоке- русский и т.д. Но общие науки должны излагаться на Державной мові. Статус регионального языка может быть принят в отдельных областях и даже районах.
Вот я живу в Техасе. Прихожу заполнять какие то анкеты в гос учреждениях- ну например на обновление водительских прав. По закону США - гос язык один- английский. Региональный- испанский. Я получаю анкету- на одной стороне- английский текст- на другой- на испанском. И заполняю анкету. Причем на АНГЛИЙСКОМ языке в обоих случаях. Потому что ВСЕ личные данные существуют только в одном варианте- английский. Приходите у клерку- клерк владеет двумя языками. И если вам что то не понятно-обьяснит на испанском. Понятно что при 60-70 процентном проживании испано язычного населения( выходцы из Мексики) было бы глупым игнорировать этот вопрос. Это сделано для УДОБСТВА населению и граждан. Понятно что надо учить английский.
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"Понятно что надо учить английский" В тому й справа,що декому в Україні ще "нипанятна,зачем учить украинский если есть русский". І до речі в Україні немає компактного проживання росіян в якіомусь одному регіоні.
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Кісень, водень, сірка, вуглець - это что так смешно? Или вам "похідна", "опір дроту" или "напруга" слух режет? Как по мне, так вполне приемлемо, ничуть не хуже, чем на других языках. Песец - это жить всю жизнь в Украине и быть настолько тупым, чтобы языка ее не знать.
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Не кісень, а кисень...укр. термін "електричне коло" абсолютно відображає суть процесу на відміну від рос. "елєктрічєская цепь" - абсолютно недолугого технічногог терміну.
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Лейба, я вчив. Можу тобі конкретно сказати - "песец" може бути тільки в дурній голові. А якщо це й афішувати, то це вже повний "песец".
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Достаточно просто без свободного владения украинским языком сделать ряд профессиональных ограничений, а именно. Ты не можешь быть госслужащим любого ранга, работать в полиции, быть сержантом и офицером в армии и Нацгвардии, учителем или преподавателем (это вообще не обсуждается), врачом (не зная языка он не сможет оказать квалифицированную помощь, я например, в трудные минуты автоматом перехожу на украинский) и, например, продавцом (в Сільпо мене вперто і з нахабством не бажать обслуговувати українською, ця війна триває вже другий рік). И технические ВУЗы должны быть на 100% англоязычными и только.
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Ніякої двомовності,навіть після вступу в НАТО
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главное чтобы люди понимали друг друга а на каком языке они говорят не имеет значения
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Ну для Вас може й немає значення,а от для Путіна ще як має,бо він всіх русскоязичних бере під свій "захист",навіть не питаючи їхньої на це згоди.
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Намечается внеочередная *опа?
Накануне всегда поднимается вопрос языка.
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Назвать лифт межповерховим дротохидом могли только в Трускавце.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоложение о языке школьного обучения в образовательной реформе вызвало дискуссии на фракции БПП, - Гончаренко
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