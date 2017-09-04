 Положение о языке школьного обучения в образовательной реформе вызвало дискуссии на фракции БПП, - Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дискуссию вызвал вопрос языка - статья 7 закона об образовании. В принципе больше дискуссионных вопросов и нет. В целом этот закон фракция поддерживает", - сказал Гончаренко, отвечая на вопрос, по каким положениям законопроекта у фракции есть замечания.
В свою очередь его коллега Максим Курячий также рассказал, что обсуждалось также то, что в законопроекте может быть закреплено положение, согласно которому украинцы будут заканчивать школу в 18 лет.
"Завтра будет выноситься компромиссное решение о том, чтобы дети шли.... в 6 лет и в 18 лет были выпускниками. Завтра этот вопрос будет обсуждаться. Будет обсуждаться вопрос языка обучения. Сегодня на фракции также этот вопрос обсуждался, и звучали разные мнения", - сказал нардеп.
Как сообщалось, находящийся на рассмотрении парламента законопроект среди прочего предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования.
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Зо два роки тому у нього стався інсульт.
Так шо...
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украінська мова чи про українське серце?
https://www.youtube.com/watch?v=Ve_AJRn-HJA
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будут или небудут говорить дети ?
если похер на каком языке говрить - ТОГДА ПУСТЬ БУДЕТ УКРАИНСКИЙ !
если не похер на каком языке говрить - ТОГДА ПУСТЬ БУДЕТ ГСОУДАРСТВЕННЫЙ = УКРАИНСКИЙ !
Остальные факультативное по желанию... хоть зуахили.... если душа просит черную березку.
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Канада, совсем упрощенно, для понимания картины в общем -
- англоязычная провинция Онтарио: все гос.школы англоязычные, на французском преподают только в частных платных школах или в небольшом количестве гос.школ ( в которые принимают ТОЛЬКО детей, либо говорящих только на французском, либо детей мигрантов, не знающих ни английского, ни французского). Польские, украинские, китайские etc. школы - только воскресные.
- франкоязычная провинция Квебек: все гос.школы только франкоязычные, на английском преподают только в частных платных школах.
В обоих провинциях в гос. школах второй язык преподают как на Украине времен СССР (как второй).
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Венгры как игнорили украинский язык, так и дальше учить его не будут.
Готовим за бюджетные деньги дешевую рабсилу для Европы.
Воскресные и школы - и хватит.
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Так олежа тягнибок начал орать про языг. Ничего общего?
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Вот я живу в Техасе. Прихожу заполнять какие то анкеты в гос учреждениях- ну например на обновление водительских прав. По закону США - гос язык один- английский. Региональный- испанский. Я получаю анкету- на одной стороне- английский текст- на другой- на испанском. И заполняю анкету. Причем на АНГЛИЙСКОМ языке в обоих случаях. Потому что ВСЕ личные данные существуют только в одном варианте- английский. Приходите у клерку- клерк владеет двумя языками. И если вам что то не понятно-обьяснит на испанском. Понятно что при 60-70 процентном проживании испано язычного населения( выходцы из Мексики) было бы глупым игнорировать этот вопрос. Это сделано для УДОБСТВА населению и граждан. Понятно что надо учить английский.
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Накануне всегда поднимается вопрос языка.
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