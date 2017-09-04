 Незаконно осужденный в России украинец Сизонович отозвал апелляцию, - правозащитница

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак.
"Сегодня нам стало известно о том, что 61-летний гражданин Украины, осужденный Северо-Кавказским окружным военным судом за якобы готовящийся теракт до 12 лет, Алексей Сизонович, отозвал поданную им ранее апелляцию. Он подал соответствующее заявление работникам суда, которые радостно прискакали в СИЗО по такому случаю. Таким образом, Сизонович отказался от претензий к Российской Федерации в связи с осуждением и признал, что его приговор - законный", - написала она.
"Кто то переубедил мужчину, что он скорее окажется дома, если подаст ходатайство о переводе для отбывания наказания. При этом, риски и негативы такого решения, я так понимаю, к нему донесены ни были. И понятно - ведь тот, кто убеждал, заинтересован в необжаловании решения. Теперь этот приговор, по словам тех, кто видел его текст, напоминает "фантастический роман" (это цитата профессионального юриста, не журналист или правозащитника) нельзя будет обжаловать в том числе в Европейском суде по правам человека. Сам Сизонович - расстроен, в депрессивном настроении, оптимизма и веры в то, что государству Украина не безразлично - он не имеет", - отметила Томак.
"И это неудивительно - ведь за месяц, что прошел, Украина так и не договорилась с потенциальным адвокатом о представлении интересов Сизоновича. Почему - для меня загадка. Но ответственность за то, что мы потеряли шансы на то, чтобы освободить Сизоновича, а главное - на поддержание с ним контакта через адвоката (так как консул к нему так и не попал) - я считаю, на Министерстве иностранных дел Украины", - подчеркнула правозащитница.
Также Томак напомнила как все происходило.
Около месяца назад один из ростовских адвокатов, член ОНК пришел посетить Сизоновича сразу после приговора и в последний день помог написать ему короткую версию апелляционной жалобы. Чтобы адвокат мог начать нормально работать, на основании договора, удалось найти сестру Алексея Сизоновича, предварительно договорились с ней о заключении договора. Слово было за МИД - которое, по предварительной договоренности, должно были обеспечить оплату услуг адвоката. Мы передали контакты адвоката МИД, не настаивая ни на чем и ни на ком. Не устраивает - окей, ищите другого, но главное - он должен быть (особенно учитывая факт недопуска консула), иначе не будет связи с Сизоновичем и мы не сможем ни обжаловать приговор, ни вообще установить, как Сизонович с оккупированной территории попал на территорию РФ.
Потенциально - это также было дело о передаче гражданина Украины с неподконтрольной территории в руки ФСБ и, соответственно, прямое сотрудничество ФСБ с т.н. "МГБ ЛНР" и контролируемость последних.
"Если не каждый день, то через день мы дергала МИД, чтобы узнать, какое принято решение, договорились с адвокатом, или, возможно, решили остановиться на другой кандидатуре защитника. Но за это время ни с кем договор так и не был заключен, Сизонович независимого защитника не имеет, он отчаялся и, судя по определенной информации, под психологическим давлением решил отозвать апелляцию. Я считаю, что это было прямой обязанностью Украинского государства - вовремя позаботиться о защите интересов гражданина Украины. А не только выступать с политическими заявлениями. Это также важно, но только заявлений недостаточно", - подчеркнула Томак.
"Это эмоциональный пост. По некоторым делам МИД работает активно, но в деле Сизоновича, я считаю, - происходит бездействие. Я понимаю, что этот сообщение, возможно, закроет те двери, которые раньше были открытыми и которые мы использовали для быстрой коммуникации с МИД с целью помощи политическим заключенным и другим категориям граждан Украины, содержащихся в заключении в РФ. Что ж, будем теперь пользоваться методом официальных запросов и жалоб в случае отсутствия реагирования на эти запросы", - резюмировала правозащитница.
Как сообщалось ранее, 31 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого в подготовке терактов в Ростовской области, к 12 годам колонии строгого режима. По версии российского следствия, Сизонович и неизвестный человек в апреле 2014 года в Киеве якобы создали организованную группу, договорившись о совершении террористических актов в России и на Украине.
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Радиоактивное облако движется к территориям РФ и Китая. Доброе утро!
A. Dragunskaya добавил(а),
Intel Crab @IntelCrab
В ответ @IntelCrab
A strong onshore breeze continues to funnel a majority of the radioactive material into #Russia and #China.
ответ @a8drag
НО! Как говорится, своё дерьмо не воняет. На повестке дня дойдёт ли оно до U.S.A! Вот тут и попрут новости с Кремля.
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росіяни знущаються,а наша держава не надто допомагає.
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