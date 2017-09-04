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Все про:Бузина (221) Медведько (260) Полищук (75) Олег Богачук (621)

 Суд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины. ФОТО+ВИДЕО

Сегодня, 4 сентября Печерский суд не поддержал представителей обвинения и принял решение о том, чтобы не устанавливать временные сроки для адвокатов, чтобы те ознакомились с делом об убийстве Олеся Бузины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В деле подозреваемых в убийстве Олеся Бузины, суд сегодня стал на сторону защиты и не стал ограничивать сторону защиты во времени в ознакомлении с материалами уголовного производства в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука.



Суд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины 01

Суд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины 02

Суд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины 03

Фото, видео - Олег Богачук


Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Д.Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Д.Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00, сроком до 2 апреля.

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения А.Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест А.Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.

По данному делу до сих пор продолжает досудебное следствие. Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил А.Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая А.Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве О.Бузины Д.Полищука после 2 апреля. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.
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ну наконец то нормальные судьи... и вообще разве ликвидация вурдалака Бузины это преступление? Вдохновитель сепаров, за ликвидацию которых в Украинской Армии присваивают внеочередные звания и награждают орденами....
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Украина и Суд - это несовместимые явления . Кому вы пытаетесь это впихнуть ? Ну , разве уж совсем конченным лохам
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Так бузина это сорняк а следовательно он был не убит а утилизирован .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины. ФОТО+ВИДЕО
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