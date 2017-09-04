 Суд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В деле подозреваемых в убийстве Олеся Бузины, суд сегодня стал на сторону защиты и не стал ограничивать сторону защиты во времени в ознакомлении с материалами уголовного производства в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Напомним, Олесь Бузина

во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Д.Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. А.Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

После задержания суды избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевали.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Д.Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Д.Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00, сроком до 2 апреля.

31 декабря 2015 года суд

28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест А.Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.

По данному делу до сих пор продолжает досудебное следствие. Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года

18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая А.Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве О.Бузины Д.Полищука после 2 апреля. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

Фото, видео - Олег Богачук