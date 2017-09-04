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Все про:Луценко (7098) СИЗО (996) военнослужащие (3952)

 Минобороны нужно создать специальный изолятор для военнослужащих. Это снимет некоторые моральные проблемы, - Луценко

сизо

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Министерству обороны создать специальный изолятор для военнослужащих, совершивших тяжкие преступления, в районе зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом Луценко заявил на брифинге в Николаеве 4 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

По его данным, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко: 1,7 тыс. участников АТО в течение трех месяцев будут амнистированы

"В основном они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общекриминальные преступники. Мы их не можем отправить в другую область... Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор на этой области. Возможно это сняло бы определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в изоляторах общих", - заявил Луценко.

Также читайте: В ВСУ уже 120 тысяч контрактников, резерв составляет почти 130 тысяч человек, - Минобороны

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А для депутатов,министров,судей и прокуроров нужно создать лепрозорий !!!
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Зачем создавать? сажать их в уже существующие.
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Правильно, например для Юрика даже особой зоны не нужно. Как сидел ранее в в Менской колонии (Черниговская область) так и дальше там будет сидеть за то что сажал украинских патриотов, когда вора Порошенко отстранят.

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Тю. Завєруху випустили, Юра Хорт знову чудить із зігами та ;білою расою;.
Сам Руслан Онищенко сидить.
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Открытие огня(стрельба) в сторону боевиков лднр считается тяжким преступлением(генштаб)
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вообще то -да...открытие огня без приказа-преступление.во всех армиях мира.
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кроме приказа есть еще устав, и он как то не вяжется с АТО
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"В соответствии со ст.20 устава внутренней службы ВСУ "военнослужащие при выполнении служебных обязанностей имеют право применять меры физического влияния, а также носить, хранить и применять спецсредства, оружие в порядке, установленном законодательством", - ...Единственная цель, с которой военнослужащим может быть применена физическая сила и оружие, является охрана военных арсеналов, баз и складов ВСУ, прекращение экстремизма и противозаконных действий с целью обеспечения мира и стабильности в государстве"...... где тут приказ?
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устав введен в действие чьим приказом?или для тебя давношние приказы-уже не приказы?
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не выкручивайся....вообще то -да...открытие огня без приказа-преступление.во всех армиях мира........ приказ отдан давно----- В УСТАВЕ
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а где это ты зацитировал прямой приказ на применение оружия?чота я не нашел.единственный случай,это когда постовой на посту и нападение на пост.он один и нет командиров.в ато - есть командиры,которые и принимают решения на открытие огня.словоблудием не надо заниматься,ты не первый словоблуд
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Ах какие мы хытрые , прям как бырыга словоблуд, по мимо ВСУ КОТОРЫЙ может пальнуть и без поста ..... "ВСУ являются фактором стабильности в государстве. Непосредственной задачей ВС является защита жизни и здоровья украинских граждан. Единственная цель, с которой военнослужащим может быть применена физическая сила и оружие, является охрана военных арсеналов, баз и складов ВСУ, прекращение экстремизма и противозаконных действий с целью обеспечения мира и стабильности в государстве", - сказано в информации оборонного ведомства. ,там еще есть и МВД, и СБУ, ПОЧИТАЙ их уставы, надо звонить Пете или нет, или бежать к старшому
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гыг не звезди не по делу, еще что нибудь в ответ в догонку звездони , а я пошел дальше барыге гадить
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На 200 000 мест
Участники АТО - преступники все, так как войны нет а они стреляют, вторгаются в чужие дома без санкции прокурора, роют окопы на чужих полях и огородах и тд
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От нашо ти пересмикуєш?
І саме за це їх держава нагороджує орденами та медалями?
Під оплески зустрічає на параді на Хрещатику?
Вручає бойові знамена та присвоює славетні назви?
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КРЕСТУ: Саша, ничего "Сергик" не передергивает. На, читай (здесь же, на Цензоре):
"04.09.17 15:11 Закон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии, - Ирина Луценко."

Так что применение ВСУ в ДОНБАССЕ - НЕЛИГИТИМНО! - по И. Луценко.
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Читав і коментував. Так- є юридичний казус, не більше того.
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Казус - это генпрокурор без юридического образования, Янукович - президент....всего называть не буду, долго...
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Згадай про "іхтамнетів"- усе інше не в масть. Та про паливо для наших АЕС- цього вистачить.
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"поломанные человеческие судьбы......"- це війна.
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ты не прав , де юре прав он, ..... почему такая не разбериха и кто её автор ты знаешь
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хуйло?или у тебя свое мнение на этот счет,ржевский?
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у меня всегда свое мнение, я же не называю гавно чоколадом, как Петя войну АТО
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Закон про оборону Украины

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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ось-ось...приймає рішення... про застосувння або незастосування .а не автоматично все це робить.або приймає рішення про застосування їнших засобів
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Звичайно знаю- хУЙЛО зі своєю гібридною війною. То почасти Україна, що за 25 років так і не стала повністю незалежною від рашки.
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и поэтому примерно 10 батальонов амнистированных?
Зы Торнадовцев - тоже награждали
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Може й десять- те не всі сидять, а лише мають судимість.
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лише мають судимість
--------------------
прелестно
Этакая медаль на всю жизнь
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За исполнение Конституционного долга и защиту Родины. Всего лишь судимость...
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Да и по ним стреляют, ранят и убивают даже! И все это на территории Украины! А войны нет...
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Если по Закону , то ты абсолютно прав ... Но так , как Украина и Закон рядом не стояли , то пороховня будет тебя травить всякой туфтой .
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Ну создать СИЗО - это реформа, а вот сделать так, чтобы военнослужащие туда не попадали - тут наша власть бессильна, ведь это уже работать головой надо.
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И для вас тоже надо специальную зону создать,где будут правила ,как в ГУЛаге ,чтобы вы заплатили за все свои чудовищные преступления против Украины и её народа .
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и отдельно для николаевских сепаров...там янки уже чота строят
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Ну про николаевских сепаров не скажу,не встречал а вот про сепаров сидящих в Киеве продавших Крым и сдавших часть Донбасса ,кое что безусловно рассказать могу.
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ну .да...где ж тебе их встретить? разве только в зеркале
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Ну это ты зря, если бы я был сепаром,то лизал бы шоколадный зад,как ты ,хвалил бы мирный план от того зада ,ругал бы блокаду уголька от захара ,рассказывал бы про "наших людей" лугандонцев :D Так шо это ты погорячился милок ...
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...Андрій Шумило‏ @andykrim65 3 вер.Більше"Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов."
(Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")...
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та вообще надо бы обновить все сизо, а то випам как то фууу и не комильфо!
а они ж все ранимые, болезные, припадошные - оно нам надо?
готовьтесь, ибо кто знает, кому какая камера достанется?
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А тіх хто зрадив Майдан, хто зараз в керівництві, куди треба сажати.
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А Майдан стояв за асоціацію з Євросоюзом а не з ТС, чи за ідеали чЛєніна та його компашки 1917 року?
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Так існують же такі "заклади" для "мєнтів"....................... Звичайно що у звичайних СІЗО в них наявні, м'яко кажучи - "моральні проблеми"..............
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А специальный изолятор для розенблатов будет?
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Українці хотіли спекти смачний пиріг, але першим інгредієнтом у випічку поклали ложку лайна. Тепер як не намагаються, додають різних смачних і дорогих продуктів, але пиріг все одно неїстівний. Усі сусіди відмовились куштувати. А українці теж кривляться, коли дивляться.
Треба цей пиріг викидати у смітник, добре мити посуд, провітрювати приміщення, і починати робити новий. Дострокові президентські на цю осінь.
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Щоб Тимошенко здала всю Україну кремлівським шакалам?- З Кримом вона добре допомогла Вовану.
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Не роби з себе і людей дебілів. Інформації більше, ніж достатньо, щоб викинути на смітник усі закиди, стосовно Юлі. Зокрема Крим, газовий договір, "хіхікання" у пуйла, підбори....
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Не буду читать новость, сейчас зрадоботы расскажут, как оно на самом деле.
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Краще створіть уже для прокурорів (діамантових).
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Україні слід створити спеціальний військовий трибунал для громадянина Порошенка і решти його призначенців, включно з громадянином Луценком, бо всі вони так чи інак причетні до тяжких злочинів проти України. Очевидно, що має бути і спеціальний ізолятор, аби вони не повтікали до Ростова, принаймні живими.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны нужно создать специальный изолятор для военнослужащих. Это снимет некоторые моральные проблемы, - Луценко
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