 Минобороны нужно создать специальный изолятор для военнослужащих. Это снимет некоторые моральные проблемы, - Луценко

Об этом Луценко заявил на брифинге в Николаеве 4 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
По его данным, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.
"В основном они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общекриминальные преступники. Мы их не можем отправить в другую область... Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор на этой области. Возможно это сняло бы определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в изоляторах общих", - заявил Луценко.
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Сам Руслан Онищенко сидить.
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Участники АТО - преступники все, так как войны нет а они стреляют, вторгаются в чужие дома без санкции прокурора, роют окопы на чужих полях и огородах и тд
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І саме за це їх держава нагороджує орденами та медалями?
Під оплески зустрічає на параді на Хрещатику?
Вручає бойові знамена та присвоює славетні назви?
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"04.09.17 15:11 Закон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии, - Ирина Луценко."
Так что применение ВСУ в ДОНБАССЕ - НЕЛИГИТИМНО! - по И. Луценко.
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Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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https://youtu.be/qJtoJdpOBYU
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Зы Торнадовцев - тоже награждали
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прелестно
Этакая медаль на всю жизнь
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(Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")...
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а они ж все ранимые, болезные, припадошные - оно нам надо?
готовьтесь, ибо кто знает, кому какая камера достанется?
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Треба цей пиріг викидати у смітник, добре мити посуд, провітрювати приміщення, і починати робити новий. Дострокові президентські на цю осінь.
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