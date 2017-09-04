 Нацсовет должен упростить предоставление телерадиокомпаниям частот на вещание в зоне разграничения на Донбассе, - Сюмар

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы говорим, что такие конкурсы (на получение частот - Ред.) в этих райцентрах в зоне разграничение не должны проводиться - Нацсовет (Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - Ред.), как только поступило письмо-просьба о разрешении вещания, должен выдать сроком на 1 год без лицензионного сбора такое разрешение - в этом суть законопроекта", - сообщила Сюмар в ходе пресс-конференции в понедельник в Киеве.
Она рассказала, что предлагает внести в повестку дня и рассмотреть уже на этой пленарной неделе законопроект, облегчающий получение разрешения на вещание местным телерадиокомпаниям. По словам В.Сюмар, местные телерадиокомпании, которые находятся вдоль границы и в зонах разграничения, необходимо стимулировать, чтобы жители этих регионов могли смотреть и слушать местные телевидение и радио.
Руководитель профильного комитета Рады напомнила, что проблема получения сигнала украинского телевидения в Донецкой области по-прежнему остается нерешенной. "Естественно, наиболее сложная ситуация - в зоне проведения антитеррористической операции, и эта ситуация является уже угрозой для национальной безопасности, поскольку у нас большая часть Донецкой области является таким своеобразным белым пятном, где нет украинского телевидения, зато есть российское", - отметила она.
В.Сюмар подчеркнула, что территория Донецкой области, контролируемая Украиной и не получающая сигнал украинских телеканалов, по площади сравнима с оккупированной территорией Донбасса. "Это происходит из-за того, что в Донецке работает чрезвычайно высокая телевизионная вышка - 360 метров, россияне поставили там чрезвычайно мощные передатчики… И эту проблему приходится очень серьезно решать", - сказала В.Сюмар.
По словам депутата, решать данный вопрос можно, с одной стороны, заглушая российский пропагандистский сигнал, а с другой стороны, усиливая присутствие украинских телевизионных и радиоканалов на этой территории.
Поможет решить проблему и достройка в Донецкой области еще одной телевизионной вышки, считает нардеп.
В.Сюмар также отметила, что также сложная ситуация с принятием сигнала украинских телеканалов в Одесской и Черниговской областях. "Это также касается Одесской области, где ситуация сложная, потому что молдавский, румынский сигналы люди получают, даже живут в румынском языковом пространстве, но там нет украинского информационного пространства. Это также касается Черниговской области - там очень много людей просто смотрят белорусское телевидение, а не украинское", - рассказала В.Сюмар.
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а кто такой народ ?
типа славы кпсс? жид какой-то ?
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с Черниговом и Одессой, конечно же! не фиг их обалванивать...
а вот с линией разграничения - там как заколдовано-пороблено... то деньги рассасываются, то вышка обиделась и сигнал пропал, то минстецьп*здець уволился...
мистика прямо!
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сигнал - в землю
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