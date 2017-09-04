 Осенью будут новые дела по депутатам-взяточникам, - ГПУ

Об этом на брифинге в Николаеве заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV.
"По моим субъективным ощущениям, придется подавать новые представления. Сколько? Не знаю, а если бы знал, не сказал бы. На кого - тем более", - отметил Луценко.
Вместе с тем он заверил, что представлением на депутатов-взяточников непременно будут.
"Сейчас несколько десятков народных депутатов проверяются на правильность заполнения электронных деклараций и полноту уплаты налогов. На сегодняшний день около десятка из них находятся на стадии уведомления налогового решения. Это сообщение о том, что налоги уплачены не все. Они (депутаты - ред.) имеют право обжаловать их в судах. Только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду ", - пояснил генпрокурор.
Кроме того, ряд представлений не будет связан с неуплатой налогов.
"Относительно других депутатов есть и не налоговые версии. Они пока обрабатываются следствием. В момент, когда доказательств будет достаточно - а вы все обратили внимание, как тщательно депутаты защищают своих коллег - в этот момент я подам представление в Верховную Раду", - добавил Луценко.
По словам генпрокурора, такие расследования направлены на то, чтобы "в следующую Верховную Раду пришло как можно меньше людей, которые хотят заниматься бизнесом".
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Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое.
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31.07.17 13:36У прокурора Міленіна є
10 квартир і 9 паркомісць у
найдорожчих будинках Києва, 3 великі житлові будинки, 2 автомобілі за
3,6 млн, і подорожує він по всьому світу, - PROSUD.https://ua.censor.net.ua/photo_news/449767/u_prokurora_milenina_ye_10_kvartyr_i_9_parkomists_u_nayidorojchyh_budynkah_kyyeva_3_
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15:11Зам Главного военного прокурора
Борзых продал квартиру иностранцу в
оккупированном Луганске за полмиллион https://censor.net.ua/forum/927164/zam_glavnogo_voennogo_prokurora_borzyh_prodal_kvartiru_inostrantsu_v_okkupirovannom_luganske_za_polmilliona/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64135967а
27.06.17 16:28Красивая жизнь
молодого прокурора
ГПУ Кривобока: элитные виллы под
Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие
автомобили и связь с "ДНР/ЛНР".
Суд полтора года не
выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко,
обвиненному в вымогательстве
http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu1.08.17
14:30
Прокурор Луганської області Янко не зазначив у
своїй декларації дружину і будинок-готель на 450 кв.м в Яремчому, - PROSUD. ФОТОрепортаж
https://ua.censor.net.ua/photo_news/451324/prokuror_luganskoyi_oblasti_yanko_ne_zaznachyv_
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Трогательное
предупреждениезаявление ГПУ для тех, кто не успел откупиться от обвинений во взяточничестве.
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Свою слепить бы жизнь из самых умных дел -
Там не додумался, тут вовсе не сумел...
Но Время - вот у нас учитель расторопный!
Как подзатыльник даст - О! малость поумнел...
***Омар Хайям***
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А лучше вообще надо было досидеть свой срок, чтоб уже с чистой совестью.
Глядишь, и не было бы неуча и балабола на посту.
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