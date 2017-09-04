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Все про:взятка (4444) депутат (3019) Луценко (7098)

 Осенью будут новые дела по депутатам-взяточникам, - ГПУ

луценко

До конца года Генеральная прокуратура подготовит очередные представление о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов.

Об этом на брифинге в Николаеве заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV.

"По моим субъективным ощущениям, придется подавать новые представления. Сколько? Не знаю, а если бы знал, не сказал бы. На кого - тем более", - отметил Луценко.

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Вместе с тем он заверил, что представлением на депутатов-взяточников непременно будут.

"Сейчас несколько десятков народных депутатов проверяются на правильность заполнения электронных деклараций и полноту уплаты налогов. На сегодняшний день около десятка из них находятся на стадии уведомления налогового решения. Это сообщение о том, что налоги уплачены не все. Они (депутаты - ред.) имеют право обжаловать их в судах. Только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду ", - пояснил генпрокурор.

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Кроме того, ряд представлений не будет связан с неуплатой налогов.

"Относительно других депутатов есть и не налоговые версии. Они пока обрабатываются следствием. В момент, когда доказательств будет достаточно - а вы все обратили внимание, как тщательно депутаты защищают своих коллег - в этот момент я подам представление в Верховную Раду", - добавил Луценко.

По словам генпрокурора, такие расследования направлены на то, чтобы "в следующую Верховную Раду пришло как можно меньше людей, которые хотят заниматься бизнесом".

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А по старым делам кого-нить посадили? Что-то я запамятовал.
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Вы их там специально выращиваете? как свиней
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Який молодець, попереджаэ, ныяких несподыванок все чесно! Одночасно з повісткою висилай білет на літак, щоб люди мали вибір...дебіли мля...
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Дайте вилку, а то лапша уже с ушей падает.
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а "сАжать" - с конфискацией когда будут , или идет процесс отжатия "гумуса"...
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Хоспади , как вы уже утомили . В 8739753765457754398218 раз повторяю . НИХТО И НИКОГО САЖАТЬ НЕ БУДЕТ . Дошло , чи не
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Как объясняет "Олигарх" ,это обычное дисциплинирование депутатов. Яныку далеко до постмайдановских дельцов! Воров прибавилось!
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Как вы говорите? Под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом.
Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое.
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и на каком слове этого "новейшего анекдота" можно смеяться?
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Тим часом в Миколаєві ЧП; бидлота гуджує... Що б не відповідати (бо сцикло), тупо шмаляти зі свола куди не попадя.
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Реформована Парашенком ГПУ:
31.07.17 13:36У прокурора Міленіна є
10 квартир і 9 паркомісць у

найдорожчих будинках Києва, 3 великі житлові будинки, 2 автомобілі за
3,6 млн, і подорожує він по всьому світу, - PROSUD.https://ua.censor.net.ua/photo_news/449767/u_prokurora_milenina_ye_10_kvartyr_i_9_parkomists_u_nayidorojchyh_budynkah_kyyeva_3_
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29.06.17
15:11Зам Главного военного прокурора

Борзых продал квартиру иностранцу в
оккупированном Луганске за полмиллион https://censor.net.ua/forum/927164/zam_glavnogo_voennogo_prokurora_borzyh_prodal_kvartiru_inostrantsu_v_okkupirovannom_luganske_za_polmilliona/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64135967а

27.06.17 16:28Красивая жизнь
молодого прокурора

ГПУ Кривобока: элитные виллы под
Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки гектар земли, дорогие
автомобили и связь с "ДНР/ЛНР".

Суд полтора года не
выносит приговор бывшему прокурору Подольского района Киева Нечипоренко,
обвиненному в вымогательстве

http://censor.net.ua/news/437253/sud_poltora_goda_ne_vynosit_prigovor_byvshemu_prokuroru_podolskogo_rayiona_kieva_nechiporenko_obvinennomu1.08.17
14:30

Прокурор Луганської області Янко не зазначив у
своїй декларації дружину і будинок-готель на 450 кв.м в Яремчому, - PROSUD. ФОТОрепортаж

https://ua.censor.net.ua/photo_news/451324/prokuror_luganskoyi_oblasti_yanko_ne_zaznachyv_
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шла осень, трава практически высохла, а надои в ГПУ росли.

Трогательное предупреждение заявление ГПУ для тех, кто не успел откупиться от обвинений во взяточничестве.
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Скільки ж то треба було забашляти, щоб стати генпрокурором без юридичної освіти. Правда добре, що він не спеціалістом з мікрохірургії ока влаштувався. Може я помиляюсь, може хтось би хотів до такого спеціаліста потрапити?
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Юга,осень уже настала,кого ты собираешься садить,если кругом все свои в доску.
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Помнится в бытность главы МВД приглашал через прессу Ахметова "чайку попить",чем кончилось,все знают.К чему это?Достал оружие-применяй.
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Давно пора......................... всіх ублюдків - до суду!.......................
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" Украдешь мало -- посадят. Украдешь много -- станешь королём" / Стивен Сигал /
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***
Свою слепить бы жизнь из самых умных дел -
Там не додумался, тут вовсе не сумел...
Но Время - вот у нас учитель расторопный!
Как подзатыльник даст - О! малость поумнел...

***Омар Хайям***
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Старые дела у Югика как на карте памяти в регистраторе автоматически форматируются,и так по кругу.
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Что то мне подсказывает, что пока не перевешает народ этот созыв, толку ни какого не будет.
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"бриллиантовых" прокуроров уже оправдали? проблема же не в новых делах, кто их судить будет?
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Розенблат сидит.Поляков сидит.Лозовой сидит.Мосийчук сидит.Арсений Петрович сидит.Все сидят на своих креслах.
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нічого собі...- так можна вийти і на самого себе.
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Здається,він не зовсім адекватний,прокурорчик наш.
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Вот за красным столом, отуманенный дымом, Воду пьет прокурор за стаканом стакан. А на черной скамье, на скамье подсудимой, Там сидит его дочь и какой-то жиган. Расставалися молча, как всегда, горделиво, Попросил уркаган попрощаться с женой. И слилися уста в поцелуе.
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Головне побільше галасу, та видимість роботи. Як що нічого сказати, то треба обіцяти.
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А по моим субъективным ощущениям, кое-кому пора менять прическу.
А лучше вообще надо было досидеть свой срок, чтоб уже с чистой совестью.
Глядишь, и не было бы неуча и балабола на посту.
Осенью будут новые дела по депутатам-взяточникам, - ГПУ - Цензор.НЕТ 982
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсенью будут новые дела по депутатам-взяточникам, - ГПУ
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