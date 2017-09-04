 Ким Чен Ын добивается войны, - постпред США при ООН

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ядерные угрозы (Ким Чен Ына) указывают на то, что он добивается войны. Несмотря на наши усилия, ядерная программа Северной Кореи сильно ушла вперед и стала более опасной, чем когда-либо", - сказала она на чрезвычайном заседании СБ ООН в понедельник.
"Война никогда не была чем-то, чего хотели бы США. Мы не хотим ее и сейчас, но терпение нашей страны не безгранично", - отметила Н.Хейли.
Она также подвергла критике предложение отказаться от военной активности в районе Корейского полуострова в обмен на нормализацию политики Пхеньяна. "Идея так называемого "двойного замораживания", которую предлагали некоторые, оскорбительна", - сказала она на заседании СБ ООН.
"Мы защитим наших союзников и нашу территорию", - добавила она.
Н.Хэйли также заявила на заседании СБ ООН, что его членам нужно действовать гораздо жестче в отношении КНДР.
"Члены СБ ООН должны сказать: "Хватит значит хватит", - отметила Н.Хэйли.
По ее словам, "время полумер прошло, и нужно принять самые жесткие меры".
"Мы занимались многочисленными прямыми и многосторонними переговорами с северокорейским режимом, и раз за разом это не срабатывало", - подчеркнула она.
Она отметила, что ООН нужно действовать, пока "не стало слишком поздно".
"Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - Ред.) хочет, чтобы его страну признали ядерной державой. Но быть ядерной державой не означает использование этого ужасного оружия, чтобы угрожать другим. Ядерные державы понимают свою ответственность. Ким Чен Ын не демонстрирует подобного понимания ", - отметила Н.Хэйли.
Она добавила, что терпение США в отношении поведения КНДР не является безграничным.
Как сообщалось, Россия и Китай поддерживают идею "двойного замораживания" - отказ Пхеньяна от ракетно-ядерных испытаний, с одной стороны, и прекращение совместных американо-южнокорейских военных учений - с другой.
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---Так болты ещё год назад закончились хозяин.
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https://strana.ua/news/86642-eks-prezident-viktor-janukovich-i-eho-ljubimaja-zhenshchina-ljubov-polezhaj-vospityvajut-sovmestnoho-syna.html
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Подумайте хорошо , прежде , чем угрожать с высокой трибуны ООН.
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Sunday, October 15, 1:00 pm to Sunday, October 15, 5:00 pm
75th Anniversary of UPA
15 Октября ,с 13-00 до 17-00 в Украинском Культурном Центре - празднование 75-летия основания УПА.
Адрес Ukrainian Educational and Cultural Center
700 N Cedar Rd
Jenkintown, PA 19046
Phone: 215.663.1166
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до речі - ойросюз був, є і залишиться пі.даболом.
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НУжно разнести все ядерные и военные объекты КНДР, а жырного Ына пустить на фарш для пушных зверей.
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В последнее время сильно активизоровался Су Кин Ын!!!!
А вот ИГИЛ - притих!!!
Ну не верю я в такое совпадение и последовательность!
Тяжело видать Х√йлу на два фронта активно работать!
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