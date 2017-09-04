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 Ким Чен Ын добивается войны, - постпред США при ООН

оон совбез

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын добивается войны.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Ядерные угрозы (Ким Чен Ына) указывают на то, что он добивается войны. Несмотря на наши усилия, ядерная программа Северной Кореи сильно ушла вперед и стала более опасной, чем когда-либо", - сказала она на чрезвычайном заседании СБ ООН в понедельник.

"Война никогда не была чем-то, чего хотели бы США. Мы не хотим ее и сейчас, но терпение нашей страны не безгранично", - отметила Н.Хейли.

Она также подвергла критике предложение отказаться от военной активности в районе Корейского полуострова в обмен на нормализацию политики Пхеньяна. "Идея так называемого "двойного замораживания", которую предлагали некоторые, оскорбительна", - сказала она на заседании СБ ООН.

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"Мы защитим наших союзников и нашу территорию", - добавила она.

Н.Хэйли также заявила на заседании СБ ООН, что его членам нужно действовать гораздо жестче в отношении КНДР.

"Члены СБ ООН должны сказать: "Хватит значит хватит", - отметила Н.Хэйли.

По ее словам, "время полумер прошло, и нужно принять самые жесткие меры".

"Мы занимались многочисленными прямыми и многосторонними переговорами с северокорейским режимом, и раз за разом это не срабатывало", - подчеркнула она.

Она отметила, что ООН нужно действовать, пока "не стало слишком поздно".

"Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - Ред.) хочет, чтобы его страну признали ядерной державой. Но быть ядерной державой не означает использование этого ужасного оружия, чтобы угрожать другим. Ядерные державы понимают свою ответственность. Ким Чен Ын не демонстрирует подобного понимания ", - отметила Н.Хэйли.

Она добавила, что терпение США в отношении поведения КНДР не является безграничным.

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Как сообщалось, Россия и Китай поддерживают идею "двойного замораживания" - отказ Пхеньяна от ракетно-ядерных испытаний, с одной стороны, и прекращение совместных американо-южнокорейских военных учений - с другой.
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Так добейте Ына и про соседушку нашего не забудьте.
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во-во, и кАцапам за одно покажут чего стоит их "ядерный" потенциал...
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Да уж интересно чем это все закончится. Ход сейчас на стороне США, если будут сопли жевать в конце концов получат ракетой с ядерной боеголовокой по своим городом.
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В течение 6-12 часов ракеты КНДР пойдут на Гуам - Последний эксклюзив! Пер. с англ. - не обращайте внимания на вражеский ресурс- перевод без комментариев и оценок
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---А чего здесь болта нет?
---Так болты ещё год назад закончились хозяин.
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сначала он при родах спер шапочку у медсестры а уже потом
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не..ее...не страус.Кацапеночек,от горничной
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Росія та Китай це країни-терористи, вони будуть наступними цілями світової спільноти!
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Про китай совершено верно как бы тут не визжали причём там Китай. Я лично убеждён что Китай себя ещё покажет, агресивно. Пока они ещё сидят помалкивают, но думаю придёт время и Китай в открытую заявит о своих притензиях на мировое господство. Уверен заруба будет в разы покруче чем с нынешними голосракими корейцами.
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Вы меньше рассуждайте , ибо этот ненормальный жирный кореец , может первым нанести ядерный удар .
Подумайте хорошо , прежде , чем угрожать с высокой трибуны ООН.
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І зразу кацапня захоче виступити в ролі посередника на переговорах, але тільки якщо санкції знімуть.
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А кто Пухлого дразнит и подсовывает бомбы и ракеты к ним? Ответ очевиден только ХУЙЛО!
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Неа, не правильно. Хуйло добивается войны. А пузан всего лишь его марионетка.
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яснає дєла ....хоче сакратіть калічєства галодних ртов
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Ветто козломордых и все дела. Могут только огромную ОЗАБОЧЕННОСТЬ!
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Против томагавков вето не поможет ведь "земля кривая"
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Не сочтите за спам,Панове.
Sunday, October 15, 1:00 pm to Sunday, October 15, 5:00 pm
75th Anniversary of UPA
15 Октября ,с 13-00 до 17-00 в Украинском Культурном Центре - празднование 75-летия основания УПА.
Адрес Ukrainian Educational and Cultural Center
700 N Cedar Rd
Jenkintown, PA 19046
Phone: 215.663.1166
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вообе то кремлеваленки этого добываетса - думаетса, что до 10-14 будт ещё несколько провокацйи и таких, чтоб США деиствительно врезало толстику по щёкам, так создавая несколько фронтов для Америки и изпользуя это создать проблемы через Беларусь другим соседьям.
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Хуйлу развязать войну чужими руками или ихтамнетами - как у Кони лишний раз лизнуть промеж лап.....
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Та й що шо здохла, Ленін теж давно здох, але як лижуть .
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Пуйло-козляра, стопудово его финты ушами. Через Сирию не получилось надавить, теперь это чмо решило по крупному сыграть. И в ход пущен толстый Ын, размахивающий кацапскими же ракетами с корейскими иероглифами. А с ним мягкотелые западники все пытаются договорится/сторговаться. Мочить его в сортире давно пора.
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Как дети малые,кто такой Ын без ядерной бомбы,ноль без палочки,а так он мировой лидер как и хуйло,это все понты и страшилки,такие "лидеры" серуны по жизни,они знают,шо в случае войны умрут одни из первых,зачем им это если жизнь у них удалась,их просто надо чмырить день и ночь ,что бы они поняли,шо из себя представляют
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Китай і рашка надто загралися з північнокорейським колобком. Вилізе боком усім, без винятку.
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Постпред США при ООН сделал необдуманное заявление. Ведь очевидно, что войны добивается Хуйло, а Кым Чен Ын - лишь инструмент в его руках.
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постпред все обдумал.на то он и постпред а не кацманавт
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У кацманавтов тоже есть своё мнение. Любопытно вы с ним согласны?
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"лавров не вынесет двух едоков, янука и ына"
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Нужно вырубать свифт мордору. Это офигительно поможет урегулировать проблему с Ыном.
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Или США решат этот вопрос , или рейтинг сверхдержавы покатится вниз
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с приходом Трампа америка стала пустобрехом
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Ну , вроде развязка не за горами . Побачимо ...
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а при бабамі вона була "пацансказав-пацанзробив". :D
до речі - ойросюз був, є і залишиться пі.даболом.
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може ріса пхеньянцам сипонуть в рамках гуманітарнай помащі ..
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Ын может и хочет, но пуйло точно его подзуживает. Не верю, что ын сам решился бы пртив США борзеть.
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У американцев есть ровно год, чтобы силовым, военным способом устранить угрозу человечеству и не дать вспыхнуть Четвертой Мировой Войне - ядерной.
НУжно разнести все ядерные и военные объекты КНДР, а жырного Ына пустить на фарш для пушных зверей.
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Таланта должного нет. Вот и прозябаю простым юзверем на ЦН.
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талант таланту рознь , як казав Ігнатій Лойола
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Посетила ещё вчера мысля...
В последнее время сильно активизоровался Су Кин Ын!!!!
А вот ИГИЛ - притих!!!
Ну не верю я в такое совпадение и последовательность!
Тяжело видать Х√йлу на два фронта активно работать!
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Видимо пуйло посмотрел, что в ответ на теракты никто ему дружбу не предлагает и решил руками ына ядерной дубинкой помахать - а цель мне кажется одна и та же: получить предложение дружбы и снятие санкций. "Принуждение к любви" - получится ли?
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К сожалению иного выхода нет, сейчас еще есть шанс уничтожить пончика без развязания ядерной войны.
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Если бы пончик был один, за ним рашка стоит, уже есть предложения "двойного замораживания", и именно от рашки кажется.
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так дайте им эту войну , они же надеютца сдастца в плен, конченные уроды
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Херло пытается занять США проблемой КНДР, чтобы они не трогали их вопросом - чей Крым!
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США единственная страна в мире, которая применила ЯО во время войны, споры нужно ли было это делать идет до сих пор, но войну таким способом удалось остановить и сломить устоявшийся режим.
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Если бы не те 2 бибмбы, то Япония потеряла бы в 100 раз больше б людей. И вместо второй мировой экономики был б там сейчас кокой-то людоедский проект аля Сукин-сЫн.
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та все вже підраховано - імператорська Японія не збиралася капітулювати, а битва за японські острови оцінювалася в 3 мільйони солдат союзників.
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Вот тебе бабушка и Будапештский меморандум.
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побачимо, що він скаже, коли його розбомблять.
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кишка тонка. Просто становится более понятно почему просрали Донбасс и Крым, как и перспективы их, типа, освобождения.
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нет. Запад осторожен и ждёт 1944 год...всё как всегда и ничего нового.
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він не домагається війни - його до неї підштовхують. Здогадайтесь хто.
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Це все фігня - знищіть Кацапєтовку і Ин теж зникне.
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Чем раньше решать проблему. тем лучше ! А ее .по любому придется решать и скорее всего войной . так что промедление смерти подобно . У вас было время провести анализ . тактику и стратегию . Тоже придется решать и с черными в Европе . чем раньше тем лучше !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКим Чен Ын добивается войны, - постпред США при ООН
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