 Террористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским, - штаб АТО

Наиболее неспокойно было на Приморском направлении, вблизи Водяного. Здесь с полуночи враг 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие преступники применяли в окрестностях Марьинки.

На Донецком направлении под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. А у Невельского бандиты били из подствольного гранатомета.