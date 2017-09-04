 Террористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "Наиболее неспокойно было на Приморском направлении, вблизи Водяного. Здесь с полуночи враг 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие преступники применяли в окрестностях Марьинки.
На Донецком направлении под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. А у Невельского бандиты били из подствольного гранатомета.
Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций были не продолжительными и не представляли прямой угрозы жизни наших военных".
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Нац гвардия уже готова.
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...патроны экономят... очередной военконвой подбросит.....и начнут шмалять...
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