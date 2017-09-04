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 Террористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток в районе проведения АТО активность противника, по сравнению с прошлым днем, несколько уменьшилась.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Наиболее неспокойно было на Приморском направлении, вблизи Водяного. Здесь с полуночи враг 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие преступники применяли в окрестностях Марьинки.

На Донецком направлении под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. А у Невельского бандиты били из подствольного гранатомета.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций были не продолжительными и не представляли прямой угрозы жизни наших военных".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ВСУ на приморском направлении соблюдают условия "школьного перемирия" без ответа на провокации террористов. ВИДЕО
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Народ України більше цікавить як там бойова активність Генштабу ЗСУ? На пів шостого, як завжди?
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Не гоаорят про потери - готовят амнистею и выборы.

Нац гвардия уже готова.
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"Террористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским"
...патроны экономят... очередной военконвой подбросит.....и начнут шмалять...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским, - штаб АТО
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