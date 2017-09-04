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 Политика Украины
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Все про:ВР (22938) обращение (251) Порошенко (13697) Гончаренко (230)

 Порошенко намерен обратиться с посланием к Раде в четверг, - Гончаренко

вр порошенко рада

Президент Украины Петр Порошенко намерен обратиться к Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Парубий о послании Президента к Раде: Мы ожидаем и будем рады

"На четверг мы ожидаем послание президента к парламенту", - сказал А.Гончаренко журналистам после заседания фракции в понедельник.

Ранее, представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко сообщила, что послание президента к парламенту уже подготовлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война не является препятствием для проведения реформ, - Порошенко

"Послание уже подготовлено. Происходит последняя отшлифовка", - сказала Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады в понедельник.
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когда уже народ обратится с посланием на йух к барыге..
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а для таких как ты есть там специальные комнаты?
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У меня там отдельный кабинет.
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ПАСТОР И ЕГО БАБТИСТЫ ПП ну ну
НЕУЖЕЛИ
ВСЕ Я УХОЖУ
Я ОСОЗНАЛ
Я КОНЧЕННЫЙ НЕГОДЯЙ....
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Это лишнее ,достаточно будет если Порошенко пошлёт Украинский народ ,в смысле Порошенко уже давно послал Украинцев ,а теперь народ должен ответить тем же ....
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Почему бы, для начала, тебя не послать?.. Не вижу, чем ты лучше Порошенко
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Пусть обратится к своей жене... Она выслушает... наверное...
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Гадкую рожу гаранта не перевариваю,дурацкую речь не могу слышать,представляю шо оно намелет в четверг.
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Что , опять порох всех посылать будет ?
Каждый год посылает , а народ все терпит .
Терпилы...
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послание... народа к президенту (каждодневное и не цензурное) имеет место быть
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всі топи зверху підтримую
ситуація виходить з під конролю
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а що нового - буде вихвалятися і хвалитись про величезні досягнення ...- якщо би не знати реалій можна булоб подумати що йдеться ну наприкад про Норвегію, чи Люксембург...
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а пока оно только еще готовится обратится (окончательно?)
его подельники уничтожают Укроборонпром и оборонный потенциал Державы:
страшні факти

"Факти, як то кажуть, річ вперта. І факт той заключається в тому, що на сьогоднішній день наша армія не отримала від Житомирського бронетанкового заводу десятки бронемашин, які вже давно мали би бути на фронті - готовими до бою! Хоча ще на початку року це підприємство отримало від замовника ЦБТУ МОУ (Центральне бронетанкове управління Міністерства оборони України) на відновлення БМП-1, БМП-2 та БМД більше 100млн.грн. - за цей кошт завод мав відновити 29 одиниць техніки, але зробив лише 11. Ще близько 200млн.грн. було освоєно за держ.гарантіями, за якими зі 113 бронемашин у війська здано лише 10 одиниць - десять зі 113!

Замовник подав на ЖБТЗ позов щодо невиконання договірних зобов'язаннь і наразі вже нараховано 15млн.грн штрафу, який директор Житомирського бронетанкового заводу має сплатити до ЦБТУ, але ж це не вирішення проблеми - армії потрібна техніка!
Окрім іншого завод має кредиторську забаргованність перед постачальниками на рівні 80млн.грн - тобто продукція, запчастини та комплектуючи були поставлені, але завод за них досі не розрахувався."

Источник: https://censor.net.ua/b6920
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Порошенко намерен обратиться с посланием к Раде в четверг
- Братья и сёстры мои, иудеи!
- Проклятые гои начали что-то подозревать...
- Не теряйте же время.

- Все за работу!
- С Украины можно ещё успеть дожать последние соки...
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Хотелось бы услышать послание Порошенко
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І ось виходить він!.. Люблю безмежно
я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...

Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…

І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться всує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..

Напевно думає, що Бог глухий, чи п'яний…
Та що це я?! Нехай жиє до віку!
Нехай до віку смокче ту нірвану,
яку наобіцяв… товсту, й велику…

І знову він…
- У нас все в шоколаді!
Та от з Донбасом ще було би ліпше!..
……………………………………………………………..
Це той Донбас, що в нас херячить з «градів»?!
Мабуть, не той… Напевно, є ще інший.

А раптом той - москальсько, блядь, савецкій?!
І на хера нам це ярмо на шиї?!
Та, навіть, мій в'єтнамський кнурик Пецька,
як не вмовляй - не жертиме помиї!..

Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..

І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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Князь еды 🔞‏ @KERNES_PIDORAS 3 сент.

Харьков. Салтовка. 2 дня спустя после приезда Петра на открытие Регионального центра услуг\Порошенко намерен обратиться с посланием к Раде в четверг, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9666
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З нетерпінням чекатимем................... а то щось зовсім не зрозуміло - що ж то воно таке коїться.................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко намерен обратиться с посланием к Раде в четверг, - Гончаренко
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