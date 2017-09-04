 Порошенко намерен обратиться с посланием к Раде в четверг, - Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На четверг мы ожидаем послание президента к парламенту", - сказал А.Гончаренко журналистам после заседания фракции в понедельник.
Ранее, представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко сообщила, что послание президента к парламенту уже подготовлено.
"Послание уже подготовлено. Происходит последняя отшлифовка", - сказала Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады в понедельник.
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НЕУЖЕЛИ
ВСЕ Я УХОЖУ
Я ОСОЗНАЛ
Я КОНЧЕННЫЙ НЕГОДЯЙ....
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Каждый год посылает , а народ все терпит .
Терпилы...
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ситуація виходить з під конролю
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его подельники уничтожают Укроборонпром и оборонный потенциал Державы:
страшні факти
"Факти, як то кажуть, річ вперта. І факт той заключається в тому, що на сьогоднішній день наша армія не отримала від Житомирського бронетанкового заводу десятки бронемашин, які вже давно мали би бути на фронті - готовими до бою! Хоча ще на початку року це підприємство отримало від замовника ЦБТУ МОУ (Центральне бронетанкове управління Міністерства оборони України) на відновлення БМП-1, БМП-2 та БМД більше 100млн.грн. - за цей кошт завод мав відновити 29 одиниць техніки, але зробив лише 11. Ще близько 200млн.грн. було освоєно за держ.гарантіями, за якими зі 113 бронемашин у війська здано лише 10 одиниць - десять зі 113!
Замовник подав на ЖБТЗ позов щодо невиконання договірних зобов'язаннь і наразі вже нараховано 15млн.грн штрафу, який директор Житомирського бронетанкового заводу має сплатити до ЦБТУ, але ж це не вирішення проблеми - армії потрібна техніка!
Окрім іншого завод має кредиторську забаргованність перед постачальниками на рівні 80млн.грн - тобто продукція, запчастини та комплектуючи були поставлені, але завод за них досі не розрахувався."
Источник: https://censor.net.ua/b6920
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- Братья и сёстры мои, иудеи!
- Проклятые гои начали что-то подозревать...
- Не теряйте же время.
- Все за работу!
- С Украины можно ещё успеть дожать последние соки...
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я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...
Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…
І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться всує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..
Напевно думає, що Бог глухий, чи п'яний…
Та що це я?! Нехай жиє до віку!
Нехай до віку смокче ту нірвану,
яку наобіцяв… товсту, й велику…
І знову він…
- У нас все в шоколаді!
Та от з Донбасом ще було би ліпше!..
……………………………………………………………..
Це той Донбас, що в нас херячить з «градів»?!
Мабуть, не той… Напевно, є ще інший.
А раптом той - москальсько, блядь, савецкій?!
І на хера нам це ярмо на шиї?!
Та, навіть, мій в'єтнамський кнурик Пецька,
як не вмовляй - не жертиме помиї!..
Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..
І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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Князь еды 🔞 @KERNES_PIDORAS 3 сент.
Харьков. Салтовка. 2 дня спустя после приезда Петра на открытие Регионального центра услуг\
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