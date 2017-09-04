 "Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров

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"Почему российкие СМИ молчат? Если в Европе взрывают, убивают, сразу наши СМИ, и политики выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат" - сказал лидер Чечни.
Кадыров говорит о конфликте в Мьянме (Бирмы), где за последнее время, по разным данным, погибли сотни мусульман. Он отметил, что выступает против позиции России в поддержке властей Бирмы.
В то же время, Россия поддержала центральную власть Мьянмы, назвав мусульман, бунтовщиками, а центральное российское телевидение не показало несанкционированные акции мусульман, которые прошли по всей России, в том числе, в Москве.
датском королевствев хуйловском гадюжнике
ждем виноса тела
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2013: 81.4%
2014: 81.6%
2015: 83%
2016: 83.2%
2017; 83.4%
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Что-то не наблюдаю в ленте восторга "патриотов" по поводу происходящего в Грозном.
Где все эти бляди с табличками "Кадыров-патриот России"?
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Смотрел вчра парашеский к..анал " программу "60 минут" и радовался! Смотрел на реакцию рашистских пропагандонов на инфо по расширению санкций уже настоящих теперь наконец! Злоба и отчаяние в глазах, даже Жирик местами теряется! Произошел надлом! Они конечно говорят что Парашестан круче всех, но реакцию в глазах не скрыть! Начинает накапливаться критическая масса, и по всем законам физики будет взрыт и Парашестанская империя разлетиться на сотни малы и средних Народный республик!
https://www.youtube.com/watch?v=_5CZpTSiRIw
https://www.youtube.com/watch?v=5tfFSPKJkwA
https://www.youtube.com/watch?v=TroT5sry808
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чушь и то и другое...
в очередной паз поражаюсь наивности украинцев вам лайкающих
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Sunday, October 15, 1:00 pm to Sunday, October 15, 5:00 pm
75th Anniversary of UPA
15 Октября ,с 13-00 до 17-00 в Украинском Культурном Центре - празднование 75-летия основания УПА.
Адрес Ukrainian Educational and Cultural Center
700 N Cedar Rd
Jenkintown, PA 19046
Phone: 215.663.1166
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иначе в расход
абреков на мясо
в страну опять войну
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В Кремле решили воздержаться от оценки высказываний Рамзана Кадырова по Мьянме до прояснения деталей
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
http://echo.msk.ru/news/2049458-echo.html
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готовится продолжить карту отстрела. ИМХО
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...
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https://www.youtube.com/watch?v=GqkAEww3bps&feature=youtu.be
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https://twitter.com/navalny/status/904705461324218372
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Вот и сейчас почуствовал крах путена - готовит "политические разногласия" как почву соскочить от Гааги или физической ликвидации в результате переворота.
Мы просто немного забыли - он и раньше так поступал...
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це заявка Кадирова щодо виходу до Чорного моря. І підтримка Ердогана дуже потрібна.
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