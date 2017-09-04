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Все про:Кадыров (622) Мьянма (21) Чечня (561) Эрдоган (363) мусульмане (251)

 "Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров

"Президент Чечни" Рамзан Кадыров выступил против официальной позиции России в поддержке властей Бирмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео распространили в сети.

Загрузка видео...


"Почему российкие СМИ молчат? Если в Европе взрывают, убивают, сразу наши СМИ, и политики выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат" - сказал лидер Чечни.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Весь Кавказ на нервах!", - Сотни мусульман вышли на несогласованную акцию в Москве. ВИДЕО

Кадыров говорит о конфликте в Мьянме (Бирмы), где за последнее время, по разным данным, погибли сотни мусульман. Он отметил, что выступает против позиции России в поддержке властей Бирмы.

В то же время, Россия поддержала центральную власть Мьянмы, назвав мусульман, бунтовщиками, а центральное российское телевидение не показало несанкционированные акции мусульман, которые прошли по всей России, в том числе, в Москве.
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все смешалось в датском королевстве в хуйловском гадюжнике
ждем виноса тела
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Блин, ну за стоко лет так кадырке ни кто и не пояснил, шо шею не чухать, а мыть надо..
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вот это заявление Кадырова открыло все карты...Путин промолчит..Москва давно капитулировала перед Чечнёй и поэтому терпит всё.Стерпит и это.Никакой реакции Путина на это не будет.Птребуется Кадырову,Москва сделает шаги Анкаре навстречу...Это только в Украине бздюховатый министр обороны,руководитель СБУ,ещё пара госслужащих высокого ранга пугает "мощью Росии",которой нужно уступать и "не злить Путина.А то Путин нападёт..." А вот маленькой Чечне было пофиг на Путина и "несокрушимую мощь российской армии.Поэтому они и выиграли не только войну,но и заставили Путина выплачивать огромную дань в виде жирного куска из бюджета Росии,ничего практически не производя....Интересно,а нашим "силовикам" не снится нападающий лично на них извращенец Путин? )
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Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!
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Рискует осло..б с такими высказываниями.Не рви сердце,бородатый ублюдок,тебя убъют Украинские Воины по дороге в проклятый мацквабад,а не пуйло.
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зачем? Мы с удовольствием понаблюдаем за спирнгом кадырки с куйлом
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Не пойму, кремлевский вождь урезал субсидии или кто-то больше предложил? Судя по всему, интересное впереди... Аллаху Акбар, как говорят теперь в московии.))
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Надеюсь, они не забыли знаменитую фразу некоего министра на встрече с главой МИД СА...
"Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров - Цензор.НЕТ 4186
))
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В течение 6-12 часов ракеты КНДР пойдут на Гуам - Пер. с англ. - не обращайте внимания на вражеский ресурс- перевод без комментариев и оценок
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С каких это пор у него позиция... страх перед путей потерял.
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РИА опубликовали колонку, в которой чуть ли не прямым текстом говорится, что Рамзан=ИГИЛ. И тут же удалили."Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров - Цензор.НЕТ 4218
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Видать хуйло кадырке сказал что-то типа - "денег нет, но вы держитесь", и тут же получил ответочку.
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Дань платить кацапстан уже не в состоянии в таких размерах - начинается полная задница, а жить кадыркинские сподвижники да и он сам привыкли на широчайшую ногу и видя приближающийся пипец( без поддержки мацквы ему на второй день открутят и голову и то что между ног) и решил горный кАзел примазаться к вере мусульманской- авось примут хоть в качестве держиморды.
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Безвозмездные дотации расее чечне, в % от бюджета Чечни.
2013: 81.4%
2014: 81.6%
2015: 83%
2016: 83.2%
2017; 83.4%
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"Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров - Цензор.НЕТ 3931Пятая Колонка‏ @5th_kolonna 7 год7 годин тому

Что-то не наблюдаю в ленте восторга "патриотов" по поводу происходящего в Грозном.
Где все эти бляди с табличками "Кадыров-патриот России"?
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Какая красота! какой идеальный нож создан под брюхом у России! Уже кремлядьський аппазцыонер Навальный жахается что они выростили армию моджахедов и смертников и ее щедро финансируют! Просто красота! А Навальному и "га№донам" рашистким оппозиционерам надо хлебало закрыть! Все идет хорошо! Миллионный митинг потенциальных моджахедов!!!!!
Смотрел вчра парашеский к..анал " программу "60 минут" и радовался! Смотрел на реакцию рашистских пропагандонов на инфо по расширению санкций уже настоящих теперь наконец! Злоба и отчаяние в глазах, даже Жирик местами теряется! Произошел надлом! Они конечно говорят что Парашестан круче всех, но реакцию в глазах не скрыть! Начинает накапливаться критическая масса, и по всем законам физики будет взрыт и Парашестанская империя разлетиться на сотни малы и средних Народный республик!
https://www.youtube.com/watch?v=_5CZpTSiRIw

https://www.youtube.com/watch?v=5tfFSPKJkwA

https://www.youtube.com/watch?v=TroT5sry808
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ти, канєшна, казковий урод - символ світу, якого Ми не хочемо. Думаю, наші брати-чеченці, що воюють за нашу і вашу свободу, вже приготували для тебе, нелюд, свій сценарій...
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Рамазан это ИГИЛ, а Эрдоган против ИГИЛ. Врёт Кадыров, что его взгляды совпадают с Эрдоганом.
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"Рамазан это ИГИЛ, а Эрдоган против ИГИЛ"

чушь и то и другое...
в очередной паз поражаюсь наивности украинцев вам лайкающих
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Бла-бал-бла. Сирія під боком була і ви промовчали? Алтинташ єдиний, хто не наклав у штани
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Алтинташ турок, а то вайнахи, які беруть російські гроші.
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О, Рамзанка сорвался с цепи. Похоже великодержавии таки наступает полный алахакбар.
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Не сочтите за спам,Панове,размещаю это для тех цензорят,которые живут радиусе часа езды от Филаделфии,а таких тут много.
Sunday, October 15, 1:00 pm to Sunday, October 15, 5:00 pm
75th Anniversary of UPA
15 Октября ,с 13-00 до 17-00 в Украинском Культурном Центре - празднование 75-летия основания УПА.
Адрес Ukrainian Educational and Cultural Center
700 N Cedar Rd
Jenkintown, PA 19046
Phone: 215.663.1166
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Правильно, Кадыров. Пора браться за пошатнувшегося Хуйла и начинать его мочить пока политически. А потом и за папашу отомстить. Отрежешь ему голову и на царство в москву.
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Немытый овцейоб против плешивого и его кооператива попер???
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"Немытый овцейоб против плешивого педофила попер " Два фаллотелиста не сошлись во вкусах . Бывает .
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И когда это хозяин слушался мнения своих холопов, платящих дань?
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В Пхеньяне. Стоит с плёткой и пряником за спиной Ына.
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Кстати, в Украине кацапы убили тысячи украинцев. Кадыров и мусульмане москвы не хотят выступить с протестом по этому поводу? Мы же всё же ближе, когда-то жили в одной стране, и чеченцам пришлось пережить войну с россиянами...
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Чеченцы спасли много украинцев сбежавших туда во время Голодомора. Но Кадыров вы к ним отношение не имеют.
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450 аспірантів, зведуть з розуму одного одного, з'ясуванням правильного формулювання склавшогося становища.
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хуйло кадырке разрешил гавкнуть....
иначе в расход
абреков на мясо
в страну опять войну
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Третья Чеченская или первая Северо Кавказская? Впрочем нам с вами, шановна громада какая будет до лампады. Главное что бы поскорее. Ждёмсссс.
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Мусульмане Татарстана, Башкирии и Дагестана поддержали желание мусульман Чечни поехать сражаться в Мьянму и готовы купить им one way ticket.
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:D
В Кремле решили воздержаться от оценки высказываний Рамзана Кадырова по Мьянме до прояснения деталей
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

http://echo.msk.ru/news/2049458-echo.html
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Ведущий митинга в Грозном: "приветствуем наших гостей из Российской Федерации!" https://grozny.tv/video.php?live=1 …
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А кто такой этот рыжый обмылок, который высуказывается по политическим вопросам? Это какой-то субъект международного права? По статусу он - подзалупная грязь у некоего хуйла, но при этом позволяет себе иметь мнение. Значит хуйло совсем никакое- у него в парашии двоевластие.
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он первого кацапа зарэзал в 16 лет.
готовится продолжить карту отстрела. ИМХО
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никогда чечен не простит обидчика.если нужно он будет ждать годы или передаст эстафету потомкам.неужели кто то серьезно думает что Дупостан откупился????Ведь понятно,что "чехи" ждут удобный момент...200000 в Масквабаде на КУРБАН-БАЙРАМ.Это более чем символично.Для того что бы поставить мацкву раком достаточно десяти тысяч боевиков.А их там в десятки раз больше.Вспоминаю "НОРД-ОСТ".два десятка вооруженных людей сгоношили весь мацковцкий улус.От беспомощности кацапы как всегда "валили всех" и чужих и своих(они ведь своих не бросают).Ну так вот.Похоже время "ч" не за горами.Прогноз на "большую кровь" становится все очевиднее.
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Пора Кадирці готуватися до "Кремлёвского Чаепития" ...
...
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правильно!вперед освобождай от кацапов срасею!
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В рашке каждый третий это мусульманин, так что им придётся считаться, если рашку захлестнёт религиозная война это будет похлеще любых санкций и она распадётся на запчасти как совок в 1991 году.
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а у буддистов есть свой хамас, шоб отправить на помощь в Мьянму?
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Пустой зализ. Турция дань платить не будет, как рашка. Только если помидоры по-дешёвке.
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Тот случай, когда собака укусила руку хозяина! ...и пошла к соседям есть из их миски!
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Для Рамзана есть шанс. Отколоть Ичкерию можно во время учений.
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В России православный фанатик врезался в кинотеатр, после чего поджег машину в знак протеста против фильма Матильда
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Что - что, а звериное чутье у Кадырова хорошо развито и вполне заменяет образование и эрудицию
Вот и сейчас почуствовал крах путена - готовит "политические разногласия" как почву соскочить от Гааги или физической ликвидации в результате переворота.
Мы просто немного забыли - он и раньше так поступал...
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"Первого русского я убил в 16 лет"... не, это - не Я убил! я в 16 в школу ходил.... руммкие, вы готовьтесь, если что...уже скоро...
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Тот случай, когда Хуйлу и армия не поможет,а как дышал вначале Ботоксный..?
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Не знаю, как ты, а я имел удовольствие это видеть! полный стадион! под 20 тыс. бойцов Кадырова!!! Фотки так не передают "всю прелесть", что ждет россию!

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Жги, Рамзан, дальше! Так держать! Настало время дистанцироваться от путяши и от кремлевских вылупков. Ведь Рамзан же не хочет потонуть вместе с русо-титаникусом?
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все думали как же расеюшку шатнуть, а тут на тебе нужно Бирму потрясти и гражданская война сама прийдёт в расею ..... исламский мир, Бирманаш....
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не розумієте що сказано?
це заявка Кадирова щодо виходу до Чорного моря. І підтримка Ердогана дуже потрібна.
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Та буде там кривава баня - можете не сумніватися. Стільки вкрасти і замести сліди можна лише зануривши московію у хаос. І робитиме не лише )(.йло, але найперше його челядь - та що стригла овець та постачала вовну у "закрома родіни". Для януковоча це був найкращий варіант як уникнути третього терміну. Його ж він і почав реалізовувати на лугандоні за допомогою )(.йла
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. И попробуй мне тока Рамзанку Дырова тронуть, хуйло!!!
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Кацапы! Куды бежать будете, когда мусульмане начнут вырезать неверных?!! Так что прежде чем плюнуть в Украинский колодец, хорошенько подумай!
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доколе ! даешь кавказскую народную республику ! хорош кормить кремль ! свободу народам кавказа трощи тюрьму народов !
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Боже мой,неужели наконец-то началось...Ну,рашка,надеюсь-получишь...Получишь,тварь,по полной программе
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я против позиции России. У меня есть своя. Мы поддерживаем Эрдогана", - Кадыров
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