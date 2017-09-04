 В банковских ячейках в Швейцарии найдено золото, принадлежащее человеку из "семьи" Януковича, - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит и ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить - большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича", - сказал Луценко на брифинге в Николаеве
Он добавил, что Генеральная прокуратура Украины принимает меры для ареста найденного золота.
Ю.Луценко отказался раскрывать подробности, но отметил, что украинским правоохранителям удалось найти золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием. Он пообещал рассказать детали этого дела в ближайшее время.
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разве не ?
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так що не треба казати, що він там п'є.
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он от лица всей запоребриковой общественности написал, что ждут, мол, они...
не соврал пацан.
ждут таки
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Никто и не ожидал,
а некоторые даже глумились над бедностью...
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Югик , вашей лоховской шобле , нихто золото не даст . Я б не дал
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а шо такое?
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Следствие. Оплата сдельная, по факту.
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Интересно,как "Штирлиц" узнал об этой тайне за семью .....
...Ю..у наверное с бодуна привиделось или ..
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В прошлый раз "яныковские" миллионы пошли Косюку и Бахматюку. После чего взлетели цены на курятину и яйца.
Если даже какую копейку и вернут, народу от этого ни холодно, ни жарко
Пока эта банда у корыта, она и крошки оттуда не упустит.
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золото, золото, золото !!!
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