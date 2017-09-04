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 Политика Украины
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Все про:золото (155) Луценко (7098) Швейцария (287) Янукович (32599)

 В банковских ячейках в Швейцарии найдено золото, принадлежащее человеку из "семьи" Януковича, - Луценко

янукович

В банковских ячейках в Швейцарии найдено большое количество золота, которое принадлежит человеку, близкому к окружению бывшего президента Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в Украине в государственной измене.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит и ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить - большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича", - сказал Луценко на брифинге в Николаеве

Он добавил, что Генеральная прокуратура Украины принимает меры для ареста найденного золота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Швейцарии открыто уголовное дело против Курченко за отмывание денег

Ю.Луценко отказался раскрывать подробности, но отметил, что украинским правоохранителям удалось найти золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием. Он пообещал рассказать детали этого дела в ближайшее время.
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Ждём это золото в Украине или Югик опять в заплыв ушёл ....
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Югик? Вывез? 500 кило ? Тот Югик за всю свою жизню ничего тяжелей стакана с горилкой не поднимал!
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Сказано,близкий к семье Януковича,если не Порошенко,то кто?
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Меня родители научили не пить с кем попало...
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Луценко не хто попало. Це Генеральний прокурор.

так що не треба казати, що він там п'є.
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Ну так он и министром МВД был,когда его бухого немецкая полиция по аэропорту таскала ,он хронический алкоголик а не генеральный прокурор ...
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чё ты так резко на него?
он от лица всей запоребриковой общественности написал, что ждут, мол, они...

не соврал пацан.
ждут таки
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Да я то тоже полагаю,что не дождёмся так шо не суетись соя...
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Не,в Липецке не я а Петина шоколадна фабрика и рассудив логично можно предположить,что именно там и находится исчезнувший золотой батон януковича ,ну и эти пол тонны тоже туда банда соевая определит ,ну не в Украину же лохам вести честное слово.
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Эта Палёнаяводка меня уже на соседней ветке достало.... Он тупой как пробка и пытается шутить и иронизировать.... Совсем в Ольгино дела плохи - денег нет даже на более-менее внятно мыслящих - набирают просто дебилов, лиш бы подешевле.... " Денег нет, но вы держитесь..."
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Это да,вата она такая,с мыслительным процессом у них проблемы сурьёзные.
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Оно денется туда, куда делся золотой батон Януковича...
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Теперь это золото отберут и раздадут "семье Порошенка".
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Прикинь!
Никто и не ожидал,
а некоторые даже глумились над бедностью...
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За почти 4 года так мало нашли и конфисковали наворованного олигархами,что просто неприлично. Страна в войне,народ нищий,деньги нужны и не хватает на все,а они чешутся и так в развалочку работают. ЖАХ.
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Прицепить гриф "секретно" и отправляйте на Панаму то золото.
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я не знаю процедуру открытия ячейки тем более в Швейцарии,мож кто поделится знаниями?
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Заходиш в Швейцарский банк, - и требуеш открывать все подряд...Забираеш все деньги на экспертизу отпечатков пальцев... Всего делов..
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Не обязательно.. Обычно - они верят на слово...
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так рядом ячейки всей шыкаладной банды!!! Не бывать этому
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Это - да.. Тут важно не промахнуться, а то можно многих из нынешней власти обидеть.... Так могут и из генпрокуроров разжаловать в денщики....
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так оно и есть денщик, просто вирус пэтя его любезно называет "генпрокурор", у собачек должны быть клички
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есть фильмы - там все подробно показано.
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Алкаш не хочет рассказать о документах выловленых в межигорье? Там поболее будет финансов. Твари барыжные!
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Юга гонит бредятину,думает все лохи,и шо ему только не бредится.
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Цікаво, кто його пустив до банку в Швейцарії, скоріш за все хтось здав свою ничку .
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юга, не роби заяв в непровітрюванному приміщенні!
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золото - то ерунда , вот коллекцию шапок моль трахнула , печально...
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Бессонница , диарея и страусы без присмотра...
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Свободу Икуневичу! Падлы кацапские, верните Якуновича!))))))))))
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" Он добавил, что Генеральная прокуратура Украины принимает меры для ареста найденного золота "

Югик , вашей лоховской шобле , нихто золото не даст . Я б не дал
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ой, хорошенько пошуруйте по тем ячейкам - еще золото Полуботька и батьки Махно найти надо бы...
а шо такое?
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О, то файно. Є що красти. Ще не всі друзі Бариги "доляшку"відхватили....
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"украинским правоохранителям удалось найти золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием" Источник: https://censor.net.ua/n453999

Следствие. Оплата сдельная, по факту.
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Вот интересно - а на золоте так и было написано - "Януковича" ????
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там было клеймо "януковичъ" и двуглавый орел.
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для тех кто в танке, обычно на золоте имеется клеймо банковского учреждения
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И чтоже тогда его так долго искали, если это так просто??? И как в итоге нашли - Луценко все слитки предъявили ??? А ты не задумывался - а почему кладут именно в Швейцарские банки?? !1. Они надёжные. "2. Хрен тебе что-то покажут или дадут информацию - банковская тайна.....
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догадываюсь, что любая банковская тайна не устоит после соответствующего запроса из прокуратуры с информацией о довольно подозрительном вкладе
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Швейцарский банк будет отвечать на запросы о своих вкладчиках прокуратуре Украины ???? Тогда он завтра лопнет.....
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для тех кто в танке, обычно на слитках имеется клеймо банковского учреждения, если конечно не переплавленое конторой рога и копыта, но это врятле
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В банковскую ячейку в Швейцарии - хоть кирпич клади - - оплачивай стоимость аренды - и никто не будет знать что там лежит..
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Обнаружили золото случайно - стеллаж с банковскими ячейками постепенно прогнулся, и ящики в ячейках клиентов стали заклинивать.
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не обязательно, когда не составляет труда обнаружить вора, на котором шапка горит, это фигурально
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Не фигурально. По швейцарскому закону, недавно принятому в Швейцарии под давлением TFI, запрещено входить в здание банка с горящей шапкой на голове.
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безнаказанность это, когда вор становится желанным клиентом в стенах любого захудалого банка
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не запрещено входить клиенту в здание банка, а за его стенами он по прежнему вор, на котором шапка горит
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Понимаю. В этом-то и есть юридическая казуистика - шапка загорается уже в помещении банка, поэтому вор остается безнаказанным.
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Цікаво він усіх таких власників золота заставляє нервувати та робити помилки.
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як правило, нервують лише злодії, при тому що власників золота зі сховищ нацбанку не так і багато
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бувають лише казки віденського лісу, а золото нбу вкрадене цілком реально
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Бувають ще Інтернет- казки, як про золото НБУ.
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"В банковских ячейках в Швейцарии найдено золото, принадлежащее человеку из "семьи" Януковича,"
Интересно,как "Штирлиц" узнал об этой тайне за семью .....
...Ю..у наверное с бодуна привиделось или ..
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Батон розчинився ніби й не було ще з самого початку царювання парашенки. Тепер він почувається набагато впевненіше. І з 0.5 т. золота те саме буде .
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Шняга какая-то. Звучит именно так. Луценко опустил швейцарский банк! Этого не может быть априори, чтобы в ячейках швейцарского банка что-то нашли. Глупость несусветная.
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достаточно информации об одной банковской ячейке, которая не устоит после соответствующего запроса из прокуратуры о довольно подозрительном вкладе
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Да. Там в последние годы было какое-то изменение в законодательстве насчёт отмытых денег. Но речь идёт о счетах. В ячейке - хоть атомную бонбу храни. Это не счёт. Там брюлики, золото, нал, семейные реликвии, документы... и ещё хрен знает что. Банк не знает, что там!
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Швейцарские банки потому и швецарские,что никому не дают данных, о владельцах ячеек...
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ну и каким любым друзям соевого теперь может счастье обломиться?
В прошлый раз "яныковские" миллионы пошли Косюку и Бахматюку. После чего взлетели цены на курятину и яйца.
Если даже какую копейку и вернут, народу от этого ни холодно, ни жарко
Пока эта банда у корыта, она и крошки оттуда не упустит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ банковских ячейках в Швейцарии найдено золото, принадлежащее человеку из "семьи" Януковича, - Луценко
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