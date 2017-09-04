 Луценко: 1,7 тыс. участников АТО в течение трех месяцев будут амнистированы

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Президент подписал закон, проголосованный в парламенте еще в 2016 году… 1700 лиц из числа участников АТО смогут в течении трех месяцев закрыть свои проблемные вопросы", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве.
При этом Ю.Луценко подчеркнул, что из этого количества около 1,1 тыс. обвиняются в мелких правонарушениях. "Таких, как самовольное отлучение из воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей. В течении трех месяцев они могут получить амнистию", - проинформировал он.
Генпрокурор также рассказал, что дела в отношении 120 участников АТО, которые обвиняются в тяжелых преступлениях, таких, как убийство или тяжкие телесные повреждения, уже находятся в судах, и меру наказания им будет избирать суд.
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а в Украине все знают, что происходило 1 декабря 2013 года и как это всё происходило.
Под камеры рос ТВ, заблаговременно расположенные в лучших ракурсах, из-за спин мусорни вышли махатели цепями, помахали немного на картинку и обратно вернулись за спины той же самой мусорни.
А уже потом мусорня побежала всех валить.
Сотни видео есть.
В твоей стране их надзор не открывает?
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Классные "герои".
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нет в натуре обвинений министров в самовольном отлучении из воинской части!
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а ты другие истории сюда послан рассказывать про мифическое повышение литвина ?
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а вот и петя литвин, новость от 09.01.2017 :D
Должность первого заместителя начальника сухопутных войск досталась генерал-лейтенанту Петру Литвину. Как сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook, Петр Литвин - это родной брат бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина и председателя пограничной службы Украины Николая Литвина.
«Это одиозный генерал-лейтенант Петр Литвин. Родненький брат Ливтина экс спикера ВР и председателя пограничной службы Украины. Тот самый неубиваемый, которого не могли и как оказалось не могут ни уволить ни оторвать от долностей и кормушек. Тот самый командующий сектора Д, который убежал вместе с начальником штаба сектора во время Иловайских боев. А после Иловайска ушел в тень и более года в тени отсиживался. У нашего народа, память то девичья. Полтора года прошло и забыли.
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В Украине , коррупционеров награждают . Чем больше украл , тем больше уважения
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Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2115089-na-donbasse-boets-ato-brosil-soslujivtsu-v-blindaj-granatu-smi.html
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115-я это особо тяжкое!
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Оказывается нет.
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И неля штепа тоже?
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Ось це, панове однотурове бидло, і є ваше головне досягнення. Не може лайно перетворитись на шоколад, навіть, якщо його три роки тримати у роті. Буде лише більша дезінтерія. Тож витрушуємо цю мерзоту, добре миємо рота і виходимо на люди з вимогами дострокових президентських
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