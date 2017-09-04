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Все про:амнистия (405) ветераны (390) Луценко (7098)

 Луценко: 1,7 тыс. участников АТО в течение трех месяцев будут амнистированы

луценко

Около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, подписанным президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Президент подписал закон, проголосованный в парламенте еще в 2016 году… 1700 лиц из числа участников АТО смогут в течении трех месяцев закрыть свои проблемные вопросы", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон "Об амнистии" для участников АТО

При этом Ю.Луценко подчеркнул, что из этого количества около 1,1 тыс. обвиняются в мелких правонарушениях. "Таких, как самовольное отлучение из воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей. В течении трех месяцев они могут получить амнистию", - проинформировал он.

Генпрокурор также рассказал, что дела в отношении 120 участников АТО, которые обвиняются в тяжелых преступлениях, таких, как убийство или тяжкие телесные повреждения, уже находятся в судах, и меру наказания им будет избирать суд.

Также читайте: Никакой амнистии для убийц. У кого руки в крови, рано или поздно ответят за содеянное, - Турчинов
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Но будут ли амнистированы те, кто сейчас у власти?... Не думаю...
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Хочется думать, что украинцы научатся, наконец, быть злопамятными...
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и дадут вам с хардиным кизды при первой же встрече
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Ну Порошенко уже дали кизды на Майдане. Видимо мало получил по морде, ещё хочет

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это не Майдан, а провокация 1 декабря под камеры кацапского ТВ
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провокация в том, что тогда Порошенко защищал администрацию своего шефа Януковоща от протестующих, а они за это набили тогда морду Порошенко?
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Антонио, ну это ты будешь рассказывать на лавочке бабушкам в своём Сарапуле,
а в Украине все знают, что происходило 1 декабря 2013 года и как это всё происходило.

Под камеры рос ТВ, заблаговременно расположенные в лучших ракурсах, из-за спин мусорни вышли махатели цепями, помахали немного на картинку и обратно вернулись за спины той же самой мусорни.

А уже потом мусорня побежала всех валить.

Сотни видео есть.
В твоей стране их надзор не открывает?
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Дурик, я был на Майдане. Там твой засраный Рошен даже не появлялся... И набили ему люди морду правильно и сейчас набьют, и есть за что, и ты это знаешь. И не кривляйся, минстець.
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АМІСТОВАНІ УЧАСНИКИ АТО, З ЯКОГО БОКУ УЧАСНИКИ ? СЕПАРАТИСТИ ? БО ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ НЕ ВІРЮ.
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Нехило Героев пересажали,молодцы,а сколько коррупционеров?
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"Таких, как самовольное отлучение из воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей. В течении трех месяцев они могут получить амнистию", - проинформировал он.
----------
Классные "герои".
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шо-то я не видел, чтобы министры, депутаты или мусора сидели по тем же обвинениям
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реально!
нет в натуре обвинений министров в самовольном отлучении из воинской части!
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зато есть обвинения за бегство с поля боя, не? шо там литвин, на повышение пошёл?
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ну так ты же всё знаешь, расскажи, куда гелетей с литвином пошли.
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Я знаю, что Литвина попёрли под зад в 2014 году,
а ты другие истории сюда послан рассказывать про мифическое повышение литвина ?
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а куда попёрли - то в тюрьму или в Лондон?
а вот и петя литвин, новость от 09.01.2017 :D

Должность первого заместителя начальника сухопутных войск досталась генерал-лейтенанту Петру Литвину. Как сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook, Петр Литвин - это родной брат бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина и председателя пограничной службы Украины Николая Литвина.
«Это одиозный генерал-лейтенант Петр Литвин. Родненький брат Ливтина экс спикера ВР и председателя пограничной службы Украины. Тот самый неубиваемый, которого не могли и как оказалось не могут ни уволить ни оторвать от долностей и кормушек. Тот самый командующий сектора Д, который убежал вместе с начальником штаба сектора во время Иловайских боев. А после Иловайска ушел в тень и более года в тени отсиживался. У нашего народа, память то девичья. Полтора года прошло и забыли.
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Ну конечно они не чета Поршенко, Гройсману и другим кровпийцам народа. Всего то часть самовольно оставили... Порошенко на пару с Муженко в котлы загонял тысячи добровольцев и солдат для уничтожения их там рашистскими оккупантами. И пока что они безнаказанны.
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Ага, вот так брал и загонял специально. Тебя бы туда командовать, так ты бы уже Москву брал сейчас.
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рано или поздно, но Порошенко таки придётся отвечать за эти котлы, за то что договорился с пуйлом о зеленых коридорах смерти для солдат, и отдал приказ выходить по ним, где их уже ждали рашистские оккупанты
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Порошенко буде відповідати за котли тільки у випадку поразки України, Муженко і Гелетей то інша справа .
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Ну що ти либу тягнеш? Смішно? Що, котлів не було? Бездарі тупорилі з ген штабу - проти даунбаської алкашні. Генерали! Академії закінчували, медальок від горла до яєць, а коли до діла - ганьба! Або ж - зрада! І ніхто, зверніть увагу, сраколизи барижні, ніхто з цих "стратегів" не сидить! Сам "катафалк" в січні 2015 року, на весь світ заявив. що кацапських військ в Україні нема! І це після Іловайська! Так що, можна допустити, не хто небудь, а сам нач ген штаба заявив, що в котли наших воїнів, якими керував наш ген штаб, брали обкурені алкаші даунбасії. І ще. Якщо бездарі-генерали дійсно заганяли воїнів в котли, то що, мовчати?
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Какой алкашни, валенок ты кацапский? Воевали пацаны против твоих же сограждан, которые цинично обстреливали через границу, а потом и вовсе вторглись под Иловайском. Ты еще тут про гражданскую войну вякни, поц.
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Ти ГНИДА! Я то знаю з ким на даунбасії воюють наші хлопці. З кацапо-ординцями і їх шохами - прокацапськой шушерой лугандонськой. А ось нач. ген штабу в СІЧНІ 15 року казав що кацапських військ на Донбасі нема. Не віриш мені - ГУГЛ "табє в помащь" лапоть вонючий. Ти, козліна тупорила, думаєш, що шоколад лижеш?Ні - гавно.
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вся воровская власть во главе с Порошенко, Гройсманом
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Міхо до них не відноситься. А от кіборги та УДА- відносяться.
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" а сколько коррупционеров? "

В Украине , коррупционеров награждают . Чем больше украл , тем больше уважения
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Тех низззя, а то путинг сразу нападать начнёт.
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И эти 1700 - лишь те, на которых распространяется амнистия...
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Порошенко успел посадить почти 2 тысячи защитников Украины... Даже не предполагал такой цифры. Впечатляет.
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А сколько уничтожил это только нам предстоит узнать ...
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Я в шоці від цієї цифри.Ми думали,ну може там декілька десятків...
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Талантливый у нас президент- следак ,опер, прокурор ,судья....всё успевает.
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на самом деле сидит до 10 тыс. человек прошедших АТО - это и с ВСУ и Добровольцы , но статистики никто не ведет и получить информацию невозможно.
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В воскресенье утром неподалеку от Авдеевки двое военных поругались во время совместного распития алкогольных напитков, после чего один из них бросил другому гранату Ф-1 в блиндаж. В результате взрыва военнослужащий, находившийся в блиндаже, погиб. Об этом LB.ua сообщил источник в полиции. По данному факту проводится расследование согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2115089-na-donbasse-boets-ato-brosil-soslujivtsu-v-blindaj-granatu-smi.html
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Наврядчи вони всі сидять, під слідством або з умовними сроками багато .
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Во петруччо наскирдовал! 1700 мужиков, и все липецкий фабрика труба шатал.
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Капец... убийство тяжкое преступление... идиот!
115-я это особо тяжкое!
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Какая амнистия за самоволку? Это трусы и предатели в большинстве своем. Надеюсь, их не примут обратно на службу.
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Их не примут, а вот ты тогда пойдёшь вместо них служить. Или порохоботам не положено защищать Украину?
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Хм, а я думал что те кто пишет о непокаранных сепарах и тысячах АТОшников в тюрьме, сильно преувеличивают.
Оказывается нет.
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Участники АТО с какой стороны будут амнистированы?
И неля штепа тоже?
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Вот тут бахилы в комментах у цензора пасутся..одни думают, что эти 1700 сидят в тюрьмах...А другие, что в самоволку прям с передка уходили...
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А яка чисельність сепаратистів посаджена в тюрми України за зраду та за військові злочини?
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Тільки кацапів біля 2000, хоча цифру про донбасят теж бі хтів почути .
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" Украдешь мало -- посадят. Украдешь много -- станешь королём" / Стивен Сигал /
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Тобто ці хлопці зараз сидять, Герої, що йшли гинути за Україну, а жоден корупціонер в країні, що займає перше місце в Світі по корупції, не посаджений.
Ось це, панове однотурове бидло, і є ваше головне досягнення. Не може лайно перетворитись на шоколад, навіть, якщо його три роки тримати у роті. Буде лише більша дезінтерія. Тож витрушуємо цю мерзоту, добре миємо рота і виходимо на люди з вимогами дострокових президентських
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Ну ні фіга собі скільки кошерна сволота хлопців-фронтовиків за грати кинула!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛуценко: 1,7 тыс. участников АТО в течение трех месяцев будут амнистированы
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