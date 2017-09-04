 Заказчик убийства Вороненкова находится в России, - Луценко

Об этом на брифинге в Николаеве сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Могу только сказать, что заказчик убийства находится на территории России", - сказал он.
По его словам, подозреваемый имеет тесные связи с уголовным миром и контакты с Федеральной службой безопасности России.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Так это же )(уйло!
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Поэтому расследовать, искать исполнителей, посредников - не надо.
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