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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3025) запрет (1233) Саакашвили (1928)

 У Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Адвокат Михеила Саакашвили Павел Богомазов получил официальные ответы от СБУ, Национальной полиции, Министерства юстиции и Государственной пограничной службы Украины, подтверждающие отсутствие запрета на въезд его подзащитного в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице политической партии "Рух новых сил" в Facebook.

Как отмечается, в ответ на письменный запрос адвоката в СБУ сообщили, что информация о запрете въезда в Украину Саакашвили отсутствует.


У Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину 01
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рух новых сил" заявил о задержании своего пресс-секретаря у границы с Польшей, в Госпогранслужбе факт задержания отрицают

В Нацполиции отметили, что информация о Саакашвили в их автоматизированной системе учета также отсутствует.


У Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле 2017 года, - Госмиграция

В Минюсте сообщили, что запрос на выдачу Саакашвили или приговоры от компетентных органов Грузии в ведомство не поступали.


У Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину 03

Также читайте: Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: "Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью"

Госпограслужба подчеркнула, что не выполняет поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину гражданину Саакашвили.

У Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину 04
"Следовательно, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михеилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец". Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михеила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и такими, которые нарушают законодательство Украины", - говорится в заявлении политсилы.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
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Вот эти бумажки и надо будет на границе предъявить
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Тю , так у нас 99% хенералов таких . Это шо , новость
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Головне, що Петро не хоче, щоб Міхо в Україну приїхав...
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Все уже ждут с нетерпением. Билеты в цирк на 10-ое число вернули в кассу.
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Почему?
Его лишили гражданства. Но это вовсе не означает, что ему нельзя приехать в Украину. Главное, чтобы у него какой-то паспорт был. Польский, китайских, не имеет значения. По украинскому уже не пустят. Он ведь утратил силу.
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Давай едь уже. Чем быстрее приедешь, тем оперативней шоколадная мафия повалит на ростов.
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Боротьба з ватними совковими генералами. Долучайтесь!
Заява народного депутата України Оксани Корчинської
https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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С потенциальным нарушителем границы надо действовать согласно Уставу. Окрик -> выстрел в воздух -> выстрел в тыкву.
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так изза чего тогда весь сыр-бор?к чему эти причитания про то,что любой ценой будет пробовать просочиться в любимую Украину?
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так кто ж ему,сердеШному, до этого запрещал по нидерландскому паспорту въезжать)
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Нет, не значит, что не появятся. Заберут у него аннулированный украинский паспорт, тем более без отметки о въезде в ЕС, и дадут срок покинуть страну. В другие его паспорта визы для въезда Украина не давала.
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В Украине можно украсть в тысячу раз больше, чем в Грузии. Поэтому бороться за свободу Грузии у Саакашвили желания нет. Саакашвили работает только с оптом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину. ДОКУМЕНТ
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