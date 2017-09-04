 У Саакашвили заявили, что СБУ, Нацполиция, Минюст и Госпогранслужба не запрещали ему въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице политической партии "Рух новых сил" в Facebook.
Как отмечается, в ответ на письменный запрос адвоката в СБУ сообщили, что информация о запрете въезда в Украину Саакашвили отсутствует.
В Нацполиции отметили, что информация о Саакашвили в их автоматизированной системе учета также отсутствует.
В Минюсте сообщили, что запрос на выдачу Саакашвили или приговоры от компетентных органов Грузии в ведомство не поступали.
Госпограслужба подчеркнула, что не выполняет поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину гражданину Саакашвили.
"Следовательно, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михеилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска "Краковец". Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михеила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и такими, которые нарушают законодательство Украины", - говорится в заявлении политсилы.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
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Его лишили гражданства. Но это вовсе не означает, что ему нельзя приехать в Украину. Главное, чтобы у него какой-то паспорт был. Польский, китайских, не имеет значения. По украинскому уже не пустят. Он ведь утратил силу.
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Заява народного депутата України Оксани Корчинської
https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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