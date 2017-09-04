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 Я ставлю себе планку - вернуть государству Черноморский судостроительный завод и завод "Океан", - Луценко в Николаеве

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намеревается сдвинуть с места процесс возврата в государственную собственность Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) и ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".

"Я ставлю себе планку - по крайней мере, в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству Черноморского судостроительного завода и завода "Океан". Эти два дела сильно затянулись, и я понимаю, что решение этих дел зависит в большей мере от центральных органов в Киеве", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ю.Луценко также обратил также внимание на "нетипично высокий рост" в области уровня краж и разбоя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко в понедельник проведет в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика), - Сарган

"Надеюсь, что благодаря действиям полиции этот рост будет остановлен, но в любом случае, это задача всех силовых структур. Кроме того, прибрежная полоса рекреационных зон, - за осенне-зимний период мы должны выйти на то, чтобы их использование было в рамках закона", - сказал генпрокурор.

Он также отметил необходимость проверок использования бюджетных средств и коммунального имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главарь ОПГ Титов (Мультик) и четверо его подельников задержаны в Николаеве, - Луценко

Как сообщалось, 5 апреля Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" до банкротства и нанесении предприятию убытков на 1,5 млрд грн.
Согласно сообщению на сайте ведомства, на основании доказательств, собранных в ходе досудебного расследования ГПУ в уголовном производстве по факту завладения имуществом и доведения до банкротства ПАО НСЗ "Океан", двум экс-руководителям судозавода объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст.219 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства). Еще троим, - одному из арбитражных управляющих и двум руководителям компаний, причастных к незаконному завладению имуществом судозавода, объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах группой лиц).


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Ну про планку это конечно вопрос спорный а вот план Югик похоже курит забористый .....
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на другой ветке перекрыли канал контрабанды травы, видать отсыпали
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Развалить-то кремль развалил заводы, но своего импортозамещения х**сосать. Сами не живут и другим не дают.
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В тому і полягає кремлівська національна ідея, відібрати останнє і російських пенсіонерів і за ці гроші нас*ати сусідям, щоби і вони відчули запах РУЦКОГО МІРа!
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нет . он из барыжьей стаи и много знает.

Луценко может бы и хотел, но кто же ему даст.
и обещать не значит женится.
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Клоун,
ты до ума предыдущие "обицянкы-цяцянкы" доведи.
А то наберет, понаоткрывает для пиара дел, а когда под порохом трон зашатается - уйдет в отставку по болезни печени. и оставит все это "наследство" последователю.
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Планка - то дофига. Пару стаканов должно хватить
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Уверен, что Луценко говорил именно так как написано в заглавии этой новости.
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Там ещё хоть кусочек жалеза на территории остался?
Пока примериваться к прыжку будешь, Юра - пустырь там будет
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А слабо вернуть государству, например Киевэнерго. И все что украл ахметов ?
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в прибитых к полу башмаках трудно бегать, а уж планки брать и подавно, наверное это все таки долг прокуратуры обеспечить законность и порядок, а не только само по себе пламенное желание главного прокурора страны, народ ведь все видит, что власть делает, народ спросит, хоть это сегодня и кажется сомнительным с точки зрения возможностей.
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стучите , и Вам откроют.
ищите и обрящите.
(С)
и под лежачий камень......

пора уже и спросить у ворья, как в например в Румынии...
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НУ че ты будешь с этим жульем делать?
Рассказываю как оно на самом деле. Завод принадлежит Новинскому. Забрать у этой "православной су.ки" конечно не грех. Но это бы был не кум Пеци, если бы не имел корысного мотива. Когда то давно, при министре обороны Гриценко, была утверждена программа постройки корветов. Примерно на пять штук, на этом заводе построены корпуса, то есть основа (судостроители поправьте, если ошибаюсь).
На этот год, в бюджете предусмотрены деньги, более миллиарда на постройку корветов. Планировалось, что они будут разворованы Ленинской Кузней, по ранее прокрученной схеме. Когда "Кузня" выигрывает тендер, а Николаевский гос.завод, строит корабль за 10% от суммы. Но тут возникла проблема, а именно, как провести и выиграть тендер, если у Новинского уже есть пять корпусов корветов???
Поэтому и столько "интуазизма" у Юги. Лярд на кону, 90% идет в карман куму, как ту не засуетится?
А давайте приватизацию Ленинской Кузни, заодно расследуем, ну ради справедливости?
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Ты еще те обязательства не выполнил, а уже другие на себя берешь.
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представляю, как Югик тренировался выговорить рекреационная зона.
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если не замучил вас еще Рубаи Омара Хайяма то:
***

Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга и врага
Ты - господин несказанного слова,
А сказанного слова - ты слуга.

***
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Так-с... с Апачами Юга-картавое недоразумение нас уже нае**вал.
Теперь посмотрим что из этого получится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯ ставлю себе планку - вернуть государству Черноморский судостроительный завод и завод "Океан", - Луценко в Николаеве
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