 Я ставлю себе планку - вернуть государству Черноморский судостроительный завод и завод "Океан", - Луценко в Николаеве

"Я ставлю себе планку - по крайней мере, в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству Черноморского судостроительного завода и завода "Океан". Эти два дела сильно затянулись, и я понимаю, что решение этих дел зависит в большей мере от центральных органов в Киеве", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ю.Луценко также обратил также внимание на "нетипично высокий рост" в области уровня краж и разбоя.
"Надеюсь, что благодаря действиям полиции этот рост будет остановлен, но в любом случае, это задача всех силовых структур. Кроме того, прибрежная полоса рекреационных зон, - за осенне-зимний период мы должны выйти на то, чтобы их использование было в рамках закона", - сказал генпрокурор.
Он также отметил необходимость проверок использования бюджетных средств и коммунального имущества.
Как сообщалось, 5 апреля Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" до банкротства и нанесении предприятию убытков на 1,5 млрд грн.
Согласно сообщению на сайте ведомства, на основании доказательств, собранных в ходе досудебного расследования ГПУ в уголовном производстве по факту завладения имуществом и доведения до банкротства ПАО НСЗ "Океан", двум экс-руководителям судозавода объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст.219 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (доведение до банкротства). Еще троим, - одному из арбитражных управляющих и двум руководителям компаний, причастных к незаконному завладению имуществом судозавода, объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах группой лиц).
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Луценко может бы и хотел, но кто же ему даст.
и обещать не значит женится.
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ты до ума предыдущие "обицянкы-цяцянкы" доведи.
А то наберет, понаоткрывает для пиара дел, а когда под порохом трон зашатается - уйдет в отставку по болезни печени. и оставит все это "наследство" последователю.
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Пока примериваться к прыжку будешь, Юра - пустырь там будет
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ищите и обрящите.
(С)
и под лежачий камень......
пора уже и спросить у ворья, как в например в Румынии...
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Рассказываю как оно на самом деле. Завод принадлежит Новинскому. Забрать у этой "православной су.ки" конечно не грех. Но это бы был не кум Пеци, если бы не имел корысного мотива. Когда то давно, при министре обороны Гриценко, была утверждена программа постройки корветов. Примерно на пять штук, на этом заводе построены корпуса, то есть основа (судостроители поправьте, если ошибаюсь).
На этот год, в бюджете предусмотрены деньги, более миллиарда на постройку корветов. Планировалось, что они будут разворованы Ленинской Кузней, по ранее прокрученной схеме. Когда "Кузня" выигрывает тендер, а Николаевский гос.завод, строит корабль за 10% от суммы. Но тут возникла проблема, а именно, как провести и выиграть тендер, если у Новинского уже есть пять корпусов корветов???
Поэтому и столько "интуазизма" у Юги. Лярд на кону, 90% идет в карман куму, как ту не засуетится?
А давайте приватизацию Ленинской Кузни, заодно расследуем, ну ради справедливости?
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***
Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга и врага
Ты - господин несказанного слова,
А сказанного слова - ты слуга.
***
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Теперь посмотрим что из этого получится.
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