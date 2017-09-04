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 Политика Украины
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 Канадские военные уже третий год работают в Украине, они знают, какое оружие нам нужно, - посол Шевченко

шевченко

Просьба Украины остается неизменной, начиная с 2014 года, когда наша страна впервые попросила Канаду помочь вооружиться должным образом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Отвечая на вопрос, есть ли у канадского истеблишмента консенсус в вопросе предоставления Украине оружия, он отметил: "Нет, консенсуса, к сожалению, совсем нет. И это на самом деле сейчас не только и не столько разговор между нами и Канадой; это предмет большой дискуссии внутри канадской элиты. Ее ведут и те, кто прямо говорит, что надо помочь Украине и дать то оружие, которое необходимо для защиты; и та часть элиты, которая считает, что Канада здесь не должна делать больше, чем делают другие партнеры Канады по НАТО".

Он подчеркнул, что просьба Украины остается неизменной, начиная с 2014 года, когда наша страна впервые попросила помочь вооружиться должным образом.

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"С тех пор ничего не изменилось; нам оружие нужно ровно настолько же, насколько и раньше. Изменилось то, что мы сейчас гораздо лучше понимаем, какое оружие нужно. И именно в Канаде у нас есть дополнительный аргумент. Канадцам не обязательно только нас спрашивать, какое оружие нам нужно. Они об этом могут спросить у своих собственных военных, которые уже третий год работают на Яворивском полигоне и в Каменце-Подольском", - отметил посол.

Он также напомнил, что в прошлом году вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо посещал Яворивский полигон.

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"И мне было очень интересно слушать, как канадские офицеры рассказывали ему о тех уроках, которые они берут у украинских военных. И о достаточно простых вещах - например, окопную войну. Это то, чему не обучают канадских военных; это для них история из фильмов о Второй мировой войне. А для наших бойцов на востоке - это ежедневная рутинная реальность... Словом, сейчас канадские военные очень хорошо понимают наши потребности. Мне кажется, что их слово тоже может быть очень весомым аргументом для правительства при принятии политического решения. Но еще раз скажу: здесь очень важно, какую позицию займут другие партнеры Канады по НАТО - и в первую очередь, Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Шевченко.

Полный текст интервью с Андреем Шевченко читайте ЗДЕСЬ.





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естественно тупняк. Шевченко ляпнул и неподумал...
Ну знают канадцы какое оружие нам нужно. И что из этого?
Знают и знают себе, но не дают.
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Без согласия США , Канада ничего делать не будет . Не , ну поболтать канешно смогут , но не более
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А есть у них такая антенна, что бы направив ее, можно было стерилизовать 142 миллиона тварын?
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С ума сойти,всё знают ,но ничего не дают! И я даже знаю почему,потому что не верят власти Украинской и опасаются,что всё что дадут,тут же будет украдено и продано.
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опять кто-то лучше знает чем мы, что нам надо!
анекдот:
- Фимочка, иди домой!
- Я замерз или кушать?
- В туалет!
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Ця дискусія йде у канадській еліті вже три роки- задовго, як на мене.
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Систему власти нам другую нужно .
А оружие - то такэ ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанадские военные уже третий год работают в Украине, они знают, какое оружие нам нужно, - посол Шевченко
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