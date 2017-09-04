 "Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике", - Максакова о деле Вороненкова

Как передает Цензор.НЕТ, Мария Максакова, вдова погибшего политика Дениса Вороненкова, поделилась мнением о ходе следствия по убийству ее мужа.
"Высочайший профессионализм украинского следствия ещё войдёт в учебники по криминалистике. О себе скажу следующее. Я вообще ничего не боюсь, особенно после того, как потеряла свою Любовь. И изменила точку зрения я на том этапе, потому что узнала правду.
Спасибо украинскому следствию за самоотверженность и добросовестность. Подонки будут наказаны, - пишет она. - Мерзавцы, устроившие казнь в центре самого красивого и миролюбивого города, получат по заслугам".
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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и ваще, как это можно украинскому следствию давать позитивную оценку?!!!
не для того нас на Цензор запускают !!!
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Щоб тебе твої ж колорадською стрічкою удавили!
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или грехи не пускают через КПП ?
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за то что хвалит он кукушку!" (басня)
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Только кто и как же вышел на добровольца и праворадикала с заказом? по объявлению в инете? Неужели путин???
Иногда так избавляются от уже ненужных коханых.
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Извечная практика внедрения агентов в националистические движения.
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Мы пока очень мало знаем, надо дождаться оглашения информации.
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Ладно, скоро уже почитаем придуманную для нас историю.
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а вот тебе и благодарность от неё:
Она также выразила благодарность всем за поддержку, в первую очередь - своим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам.
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Я сразу не понял о чем речь,за политикой не слежу. А это же та самая паскудная марионетка режима мразота из госдуры!!! Это ПИ@ДЕЦ, ПИ@ДЕЦ, П@ЗДЕЦ!!!!!! Это то самое у@бище которое демонстрировало на пару со своей шкурой днище происходящего в России, позорило страну, разжигало агрессию, затыкало рты инакомыслящим.
Запретитель игры покемон го и ярый борец за скрепы. Как же это ужасно, отвратительно. Любой оппозиционный проукраинский россиянин мечтал бы чтобы эта тварь сдохла.
С каким трудом и борьбой получал гражданство я и там больше воли случая во времена неразберихи 2014. Десятки ребят добровольцев из разных стран гражданство так не получили зато этот гандон быстренько перекрасился.
Извините за маты, очень эмоционален.
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Ни одного посаженного коррупционера , ни один "можновладец" не ответил за развал Украины , ни один сынок аллигаторхов не сел за убийство "пэрэсичных" украинцев .
Только награды , только ордена и звания .
Так удобно устроились - следствие кивает на суды , суды на картавую прокуратуру , прокуратура - на следствие .
Потом всех , кто любит конхветы больше совести берут на поруки .
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