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 "Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике", - Максакова о деле Вороненкова

максакова

Вдова Дениса Вороненкова поблагодарила следователей.

Как передает Цензор.НЕТ, Мария Максакова, вдова погибшего политика Дениса Вороненкова, поделилась мнением о ходе следствия по убийству ее мужа.

"Высочайший профессионализм украинского следствия ещё войдёт в учебники по криминалистике. О себе скажу следующее. Я вообще ничего не боюсь, особенно после того, как потеряла свою Любовь. И изменила точку зрения я на том этапе, потому что узнала правду.
Спасибо украинскому следствию за самоотверженность и добросовестность. Подонки будут наказаны, - пишет она. - Мерзавцы, устроившие казнь в центре самого красивого и миролюбивого города, получат по заслугам".

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Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике, - Максакова о деле Вороненкова 01

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В раздел- курьезы.
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запугали монтажной пеной...

и ваще, как это можно украинскому следствию давать позитивную оценку?!!!

не для того нас на Цензор запускают !!!
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Ні, то тобі БОТ ГБня платить, а ти і радий від щастя слиною давитися і по клавіатурі бити.
Щоб тебе твої ж колорадською стрічкою удавили!
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Al Serh - ну да Гебня...конечно, конечно....- прими успокоительное..
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какой перебор? - там ни слова правды... Где я живу уже пол города в потерпевших - раскрываемость 5%, и то за счет тех кого совесть замучила и сам сдался...
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так уезжай с Лугандонии...

или грехи не пускают через КПП ?
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С этим как раз все просто, в раше в каждом кабинете висит...
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Скорше ні, ніж так- вочевидь, їй повідомили якусь суттєву інфу.
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Пойди проспись , дрышлик . Ей сказали накатать комент - она выполнила . Вот и все
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Не наезжай на Саню.Ему завтра к Мордыхаю на обрезание
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профессионализм нашего следствия походу ничто, с профессионализмом "охраны"...
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А также по Шеремету, Гонгадзе,... список можно продолжать
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"кукушка хвалит петуха
за то что хвалит он кукушку!" (басня)
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Праворадикальные взгляды имеют многие, но зачем убивать ему Вороненкова?
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Або за гроші, або із помсти за голосування по анексії АРК, але у цьому випадку їм би мали обом із жінкою-депутаткою мститися. Хоча, втрата коханого - чим не помста?
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Тоже интересный вопрос.
Только кто и как же вышел на добровольца и праворадикала с заказом? по объявлению в инете? Неужели путин???

Иногда так избавляются от уже ненужных коханых.
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Краснов тоже имел отношение к Азову, но это не мешало ему работать против Украины.
Извечная практика внедрения агентов в националистические движения.
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Было, но Краснова по факту нельзя назвать праворадикалом.
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Если Паршов работал на россию, то он тоже не праворадикал, а только имитатор.
Мы пока очень мало знаем, надо дождаться оглашения информации.
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Скорее всего это подстава праворадикалов. Здесь явно российские рога торчат.
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Интересная совместная спецоперация СБУ и ФСБ по наезду на добровольцев и праворадикалов. Так и было задумано всё - подбор исполнителя и его смерть на месте? почему киллер первым делом не уложил гарантированно охранника? тот не должен был стрелять?
Ладно, скоро уже почитаем придуманную для нас историю.
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А що,власне кажучи,повинна була сказати ця жінка?
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пусть говорит)сейчас кацапстан опять завоет и передачку о ней очередную выпустит: какая она противная предательница - кацапы бесятся,и нам от этого весело
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поверю, если возьмут и докажут вину организатора!
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Надо подождать благодарности от Амины Акуевой и Адама Осмаева, Алены Притулы, и родственников расстрелянных в Княжичах.
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Не Окуева - а Никифорова! И не дятел, а Dendrocopos major (лат)!
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Снайпєр УДО Белозерская збирається у відпустку. Що їй порадити - кетай чи саратов? Виглядаєш як кетай, але сморід... сам розумієш.
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...тільки йопєрна пєвіца може дати таку оцінку членам правоохоронних органів. Бачиш притула, що робить справжнє кохання...
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Анальфабети, як казала моя бабуся... "Казнь" треба перекладати як "страта". Але чому дивуватись - на цензорі ледве-ледве змогли новини так-сяк українізувати... І Бутусов деякий час тому українізувався, випадково, мабуть хоче депутатом стати..., їй-Богу
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А по делу стрельбы пашинского, уже записали этот высочайший профессионализм в учебники по криминалистике?
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а вот мнение добровольца из раисии, воевавшего за Украину, об этой "певице"
"Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике", - Максакова о деле Вороненкова - Цензор.НЕТ 9495

Я сразу не понял о чем речь,за политикой не слежу. А это же та самая паскудная марионетка режима мразота из госдуры!!! Это ПИ@ДЕЦ, ПИ@ДЕЦ, П@ЗДЕЦ!!!!!! Это то самое у@бище которое демонстрировало на пару со своей шкурой днище происходящего в России, позорило страну, разжигало агрессию, затыкало рты инакомыслящим.
Запретитель игры покемон го и ярый борец за скрепы. Как же это ужасно, отвратительно. Любой оппозиционный проукраинский россиянин мечтал бы чтобы эта тварь сдохла.
С каким трудом и борьбой получал гражданство я и там больше воли случая во времена неразберихи 2014. Десятки ребят добровольцев из разных стран гражданство так не получили зато этот гандон быстренько перекрасился.
Извините за маты, очень эмоционален.
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Уровень высочайший , просто Гималаи .
Ни одного посаженного коррупционера , ни один "можновладец" не ответил за развал Украины , ни один сынок аллигаторхов не сел за убийство "пэрэсичных" украинцев .
Только награды , только ордена и звания .
Так удобно устроились - следствие кивает на суды , суды на картавую прокуратуру , прокуратура - на следствие .
Потом всех , кто любит конхветы больше совести берут на поруки .
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Как по мне, то россияне намного хуже таджиков. Примеров этому много.
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Красивая девушка, почему лапши, вон серьги какие, стоящие слов о следователях.Это у Матиоса уши,не одна пачка поместится.
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Я бы посмотрел суд над убийцами. если кто то сядет я удивлюсь. наверное тому посмертно, а остальным как всегда заочно влепят срок.
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красивая женщина, а ведь ей уже за сорок...вот что значит хорошая генетика...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике", - Максакова о деле Вороненкова
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