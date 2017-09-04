 Киевская полиция просит отозваться свидетелей взрыва на улице Грушевского 24 августа

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации столичной полиции.
В сообщении отмечают: "Следственное управление Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту покушения на умышленное убийство, согласно ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что 24 августа 2017 в 14.00 неизвестный на тротуаре, что напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6, использовав неустановленное взрывное устройство и совершил покушение на умышленное убийство трех граждан. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения.
Сейчас проводятся следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия. В связи с этим следственное управление ГУНП в г.. Киеве призывает граждан, имеющих любую информацию об обстоятельствах совершения преступления, обратиться в полицию по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 15, или по телефонам: (098) 965-82-73, (067) 235-24-34".
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
353 4
Материалы по теме: Теракт под Кабмином
На выходных пиротехники ГСЧС уничтожили 154 боеприпаса в Донецкой области(4)
Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(62)
Следствие не установило организаторов взрывов под Радой в 2015 году. По двум исполнителям приговор ожидается осенью, - Геращенко(84)
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов за прошедшие сутки(12)
Нельзя топить в грязи проект “Стена” из-за воров, которые пытались на ней нажиться(0)
Две женщины подорвались на взрывном устройстве в зоне АТО, - СММ ОБСЕ(14)
В деле о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского 24 августа появились подозреваемые, - Луценко(80)
Ответить
Ответить
На День Независимости, в центре Киева, куда по заявлениям силовых ведомств, были стянуты тысячи словиков от ментов, Нацгвардии до СБУшников, для предотвращения террактов, противоправных действий, итд.. во время парада и после... во время празднований......
произошёл терракт, а наши славные спецслужбы и силовики оказались импотентными и просят людей, свидетелей... чего там рассказать и поведать им...
Ну кто то верит, что сразу после взрыва гранаты нельзя было перекрыть несколько кварталов и магистрали и по горячим следам не выловить авто из которого кинули гранату?
Тем более учитывая тысячи силовиков дежуривших в Киеве тогда.
Ответить
Ответить