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 Происшествия, Киевские новости
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 Киевская полиция просит отозваться свидетелей взрыва на улице Грушевского 24 августа

взрыв

Информация об этом событии необходима для надлежащего расследования и установления лиц, причастных к взрыву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации столичной полиции.

В сообщении отмечают: "Следственное управление Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту покушения на умышленное убийство, согласно ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 24 августа 2017 в 14.00 неизвестный на тротуаре, что напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6, использовав неустановленное взрывное устройство и совершил покушение на умышленное убийство трех граждан. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения.

Сейчас проводятся следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия. В связи с этим следственное управление ГУНП в г.. Киеве призывает граждан, имеющих любую информацию об обстоятельствах совершения преступления, обратиться в полицию по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 15, или по телефонам: (098) 965-82-73, (067) 235-24-34".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".

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Любой взрыв на Грушевского отзывается радостным трепетом в сердцах каждого Украинца .
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Ну это уже даже не смешно...
На День Независимости, в центре Киева, куда по заявлениям силовых ведомств, были стянуты тысячи словиков от ментов, Нацгвардии до СБУшников, для предотвращения террактов, противоправных действий, итд.. во время парада и после... во время празднований......
произошёл терракт, а наши славные спецслужбы и силовики оказались импотентными и просят людей, свидетелей... чего там рассказать и поведать им...
Ну кто то верит, что сразу после взрыва гранаты нельзя было перекрыть несколько кварталов и магистрали и по горячим следам не выловить авто из которого кинули гранату?
Тем более учитывая тысячи силовиков дежуривших в Киеве тогда.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевская полиция просит отозваться свидетелей взрыва на улице Грушевского 24 августа
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