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 Политика Украины, За рубежом
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 МИД о ядерном испытании КНДР: "Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества"

кндр

Украина осуждает ядерные испытания, проведенные накануне КНДР, и призывает Северную Корею отказаться испытаний ядерного оружия и вернуться к диалогу с международным сообществом.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ядерного испытания, проведенного в КНДР 3 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Украина строжайше осуждает ядерное испытание, проведенное 3 сентября в КНДР, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу. Украина, которая добровольно отказалась от своего третьего по величине ядерного запаса и стратегических средств доставки, расценивает последние действия Пхеньяна как сознательный, авантюрный и провокационный шаг. В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что действия руководства Северной Кореи прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН. Украина призывает Пхеньян отказаться от любых демонстраций силы и немедленно прекратить, согласно международному праву, все испытания ядерного оружия, а также без предусловий восстановить конструктивный международный диалог с целью полного, необратимого и контролируемого отказа от программ ядерного и ракетного оружия. Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам", - сказано в сообщении.

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"В целях укрепления режима нераспространения ядерного оружия призываем СБ ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере", - акцентировали в МИД Украины.
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Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества
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Вот просто интересно, в чем это будет заключаться?
Выразим "решительную обеспокоенность"?
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выпишут себе надбавку за ещё более интенсивный труд
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Ну как вариант, чисто гипотетически, Правый Сектор и Азов направят зачищать С.Корею от коммунистов и рашистских подстилок, в составе межнациональных сил союзников во главе с США.)
А почему бы и нет?
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Мб у себя в стране сначала порядок навести? В Украине такая большая армия .. Давайте и в Сирию пару десятков тысяч военных отправим.
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Кстати в Сирии, есть не только регулярные части рашки но и наёмники так называемого Вагнера. Большинство из них убивали украинцев ещё на Донбассе... так, что нормально бы было, что бы наши добровольцы мочили убийц украинцев и в Сирии, и вообще везде.
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" Вот просто интересно, в чем это будет заключаться? "

Перестанем продавать движки для ракет толстячка
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А что, продавали? Американский "эксперт" с женой - кацапкой уже ведь извинялся, что его "не так поняли".
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" А что, продавали? "

Хлопче , свечку я канешно не держал , но на одном из подобных предприятий я трошки поработал ... И мне не нужны никакие СМИ , я эту кухню изнутри видел
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И? Эмбарго на продукты питания не распространяется. То только контрсанкции в рашке распространяются.
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Много у нас на форуме "Цензора" ватных дебилов .
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Уже вторые сутки подопечные Климкина пытаются кошмарить Пухлого... Вопрос- за счет чего мы можем воздействовать на С Корею? Ежа пугать голой ж%пой, чесслово!
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За 23 года умы блатных последователей коммуно-комсомольских Выкормышей не претерпели изменений.Как был совок и командно-распределительная система СССР такая она и осталась,правда Хари у них стали увесистей.
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ты хочешь что б у Ына рожа окончательно треснула?
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чего это
просто подарок от президента мира
подсластить людям их нелегкую жизнь
за счет украинских налогоплательщиков)
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Вообще у меня такая цепочка выстроилась.
1. )(уйло украл Крым.

2. Чтобы все забыли за Крым - устроил войну на Донбассе.
3. Чтобы все забыли за Донбасс - устроил бойню в Сирии.
4. Сейчас у него ручной Хомяк взбесился и трясет ядерной бомбой, чтобы все забыли за Крым, Донбасс и Сирию.

А чё он удумает после Хомяка?
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Я бы наладил бы связи с КНДР. Мы им ракеты - они нам ядрёные боеголовки. Против Хуйла - все методы хороши... А Совет безопасности ООН пусть выражает озабоченность.
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Так банка гавна чучхэрастам наши боеголовки и продает, те шо вывезли.
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Вот часть их и вернётся владельцу. Будапештский меморандум в действии.
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КНДР нам ядерные головки, которые им россосия же и поставляет?

Сильно...
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Везти поездами через саму рашку и взрывать по мере следования поездов. Чтоб не париться со средствами доставки.
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Доставляет позиция Мацквабада...
У них прямо под боком, возле ДВ и Сахалина полоумная особь взрывает реальные ядерные бимбы, а им хоть бы хны...
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а чего им волноваться? бомбы то из мацквабада и привезены.
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Нам впору не осуждать и позорить а самим возобновлять Ядерный потенциал а то с такими соседями Украина скоро останется в границах Киевской области.Молодцы КНДР,раз боятся значит уважают и полуостров не заберут под шум морского прибоя.
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а давайте обьявим войну северокорейским бурятам
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А вот просто ничего не делать, как большинство стран - слабо? Обязательно нужно что то подтявкивать... С рашкой разбирайтесь...- с С.Кореей есть кому...
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Это не северокорейское испытание. Это Хуйлостан испытывал своё. Взамен мордопухлый что-то получит.
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Это очевидно всем людям так же, как было очевидно про самолёт с правительством страны НАТО взорванный под Смоленском.
Очевидно всем людям, но не пидорам-политикам сидящим при кормушках у власти.
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И куда же вас послать ??? Напоминать надо что мы оказались от ядера ??? и кто напал !!! пусть думает с кем дружить !!!
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пальчиком помашем - низзя!
или два раза помашем! низзя-низзя! аяяяй!
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По открытым данным еще 2000 года, КНДР располагала:

- Специальная лаборатория в Пхеньянском университете им. Ким Ир Сена, где проводятся работы в области экспериментальной ядерной физики.

- Завод по производству топливных стержней и хранилище для них в Атомном научно-исследовательском центре в Ненбене.

- Исследовательский ядерный реактор мощностью 5 МВт в Ненбене.

- Ядерный реактор мощностью 50 МВт в Ненбене. По утверждениям северокорейской стороны, он находится в стадии строительства. Обращает на себя внимание тот факт, что оба реактора мощностью 5 и 50 МВт относятся к категории реакторов двойного назначения и могут использоваться как для выработки электроэнергии, так и для наработки оружейного плутония.

- Радиохимическая лаборатория Института радиохимии в Ненбене.

- Строящийся газографитный реактор мощностью 200 МВт на природном уране в Таечхоне.

- Урановые шахты в Пакчхоне и Пенгасане. Запасы урановых месторождений оцениваются в 26 млн. тонн руды (более 15 тыс. тонн урана)

- Два завода по обогащению урана.

- Установленные зоны планируемого строительства трех энергетических реакторов мощностью 635 МВт каждый.

И теперь КНДР в угоду аж самого Чугункина должны все это ликвидировать???
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на Донбасе под видом бурятов
----------------------------
северокореец


бурят

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Вместо того чтоб затравить русню за поставки ракет и двигателей к Пухлой марионетке привязались.....
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Лучше иметь 10 ядерных бомб чем 100 "Будапешских меморандумов"...
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Весь мир знает что двигатели и документация из Украины. Хрена теперь пальцем грозить, и ещё кого то виноватым рисовать. Чес слово, как Моська на слона...Тьфу!.
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Конфетки рошенки в студию.Своих проблем мало?
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Рек, да ты расслабся. От тебя точно ни чего не зависит) как и от меня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД о ядерном испытании КНДР: "Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества"
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