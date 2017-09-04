 МИД о ядерном испытании КНДР: "Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества"

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ядерного испытания, проведенного в КНДР 3 сентября, передает Цензор.НЕТ.
"Украина строжайше осуждает ядерное испытание, проведенное 3 сентября в КНДР, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу. Украина, которая добровольно отказалась от своего третьего по величине ядерного запаса и стратегических средств доставки, расценивает последние действия Пхеньяна как сознательный, авантюрный и провокационный шаг. В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что действия руководства Северной Кореи прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН. Украина призывает Пхеньян отказаться от любых демонстраций силы и немедленно прекратить, согласно международному праву, все испытания ядерного оружия, а также без предусловий восстановить конструктивный международный диалог с целью полного, необратимого и контролируемого отказа от программ ядерного и ракетного оружия. Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам", - сказано в сообщении.
"В целях укрепления режима нераспространения ядерного оружия призываем СБ ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере", - акцентировали в МИД Украины.
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Вот просто интересно, в чем это будет заключаться?
Выразим "решительную обеспокоенность"?
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А почему бы и нет?
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Перестанем продавать движки для ракет толстячка
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Хлопче , свечку я канешно не держал , но на одном из подобных предприятий я трошки поработал ... И мне не нужны никакие СМИ , я эту кухню изнутри видел
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просто подарок от президента мира
подсластить людям их нелегкую жизнь
за счет украинских налогоплательщиков)
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1. )(уйло украл Крым.
2. Чтобы все забыли за Крым - устроил войну на Донбассе.
3. Чтобы все забыли за Донбасс - устроил бойню в Сирии.
4. Сейчас у него ручной Хомяк взбесился и трясет ядерной бомбой, чтобы все забыли за Крым, Донбасс и Сирию.
А чё он удумает после Хомяка?
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Сильно...
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У них прямо под боком, возле ДВ и Сахалина полоумная особь взрывает реальные ядерные бимбы, а им хоть бы хны...
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Очевидно всем людям, но не пидорам-политикам сидящим при кормушках у власти.
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или два раза помашем! низзя-низзя! аяяяй!
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- Специальная лаборатория в Пхеньянском университете им. Ким Ир Сена, где проводятся работы в области экспериментальной ядерной физики.
- Завод по производству топливных стержней и хранилище для них в Атомном научно-исследовательском центре в Ненбене.
- Исследовательский ядерный реактор мощностью 5 МВт в Ненбене.
- Ядерный реактор мощностью 50 МВт в Ненбене. По утверждениям северокорейской стороны, он находится в стадии строительства. Обращает на себя внимание тот факт, что оба реактора мощностью 5 и 50 МВт относятся к категории реакторов двойного назначения и могут использоваться как для выработки электроэнергии, так и для наработки оружейного плутония.
- Радиохимическая лаборатория Института радиохимии в Ненбене.
- Строящийся газографитный реактор мощностью 200 МВт на природном уране в Таечхоне.
- Урановые шахты в Пакчхоне и Пенгасане. Запасы урановых месторождений оцениваются в 26 млн. тонн руды (более 15 тыс. тонн урана)
- Два завода по обогащению урана.
- Установленные зоны планируемого строительства трех энергетических реакторов мощностью 635 МВт каждый.
И теперь КНДР в угоду аж самого Чугункина должны все это ликвидировать???
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северокореец
бурят
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