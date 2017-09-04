 Мировой производитель мельничного оборудования инвестирует в Украину, - глава Аграрного фонда

Об этом председатель правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко сообщил в интервью РБК-Украина. Он отметил, что проект реализуется в партнерстве с ПАО "Аграрный Фонд".
"Мы получили от крупного турецкого производителя - компании Alapala - предложение о поставке мельничного оборудования. Финансирование будет осуществляться турецким Эксимбанком по ставке EURIBOR (сейчас нулевой) плюс 2,5%. То есть, банк финансирует компанию Alapala, а они с рассрочкой на пять лет поставляют нам оборудование", - сообщил Радченко.
По его словам, место размещения будущего предприятия еще обсуждается. Он предположил, что это может быть столичный регион, где очень высока концентрация хлебопекарских предприятий. На сегодня в Киевской области работают три крупнейших хлебных холдинга страны - "Хлебные инвестиции", "Хлеб Киева" и "Кулиничи".
Предполагаемая мощность новой мельницы составит 150 тонн переработки зерна в сутки. Сумма вложений - 4,5 млн евро. Сейчас в Украине действует около 900 мельниц, из которых лишь около 20 промышленные, с объемом переработки свыше 100 тонн зерна в сутки. Радченко отметил, что в настоящее время Аграрный фонд не располагает собственными производственными мощностями, что не помешало компании занять 12% внутреннего рынка муки и активно развивать экспорт. "Но для интенсивного роста собственные мельницы необходимы", - подчеркивает Андрей Радченко.
По его словам, помимо эффекта для предприятия, этот проект будет иметь позитивное влияние на отрасль и общий бизнес-климат в стране, так как даст сигнал международным компаниям, что Украина остается привлекательной страной для инвестиций. Alapala Group (Турция) включает в себя 7 компаний, которые работают в промышленности, производстве продуктов питания, внешней торговле и строительстве. Alapala Makina основана в 1954 г, является старейшим и главным предприятием Alapala Group. Компания специализируется на строительстве объектов пищевой промышленности и изготовлении оборудования для производства, транспортировки и переработки зерновых культур. В своем секторе Alapala Makina занимает второе место крупнейших мировых предприятий.
Полный текст читайте здесь.
1066 21
Инвесторы дают работу украинцам. Это производство возводили украинские строители, - Порошенко на открытии завода "Электроконтакт Украина"(60)
"Юзгаз Би.Ви." раскрыл бенефициаров и хочет привлечь больше инвестиций(3)
Одесса внедряет в Украине импакт-инвестиции, - СМИ(0)
Крупный инвестор Ryanair дал бы новое дыхание стране, а пока - улыбаемся и машем, - Мерило(39)
Украина, Колумбия и инвестиции. Может, не в конфликте дело?(0)
"За три года войны в Украине открылись 60 новых заводов", - Порошенко на открытии предприятия на Сумщине. ФОТОрепортаж(283)
Сегодня Украина имеет рост прямых иностранных инвестиций более чем на $0,5 млрд, - Порошенко. ВИДЕО(69)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чехи кажуть: "Нехай нам не тече, нехац крапає, але кожен день!"
Ответить
Ответить
Елеватори, , млини, олійниці, комбікормові заводи, а біля них як не якісь "Кролевецькі кролі" так "Гусятинські гуси", не перелічити!
Ответить
-------------
ой, спасибо, поржал отдуши
PS Могу предоставить свой холодильник
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------
И столько пэрэможного визга от реформаторов ???
Ответить
Ответить