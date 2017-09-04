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 Экономика
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Все про:инвестиции (803) мука (21)

 Мировой производитель мельничного оборудования инвестирует в Украину, - глава Аграрного фонда

радченко

Речь идет о турецкой компании Alapala Makina Турецкая компания Alapala Makina, промышленное подразделение Alapala Group, ведет переговоры о поставке в Украину оборудования для строительства крупного мельничного комплекса.

Об этом председатель правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко сообщил в интервью РБК-Украина. Он отметил, что проект реализуется в партнерстве с ПАО "Аграрный Фонд".

"Мы получили от крупного турецкого производителя - компании Alapala - предложение о поставке мельничного оборудования. Финансирование будет осуществляться турецким Эксимбанком по ставке EURIBOR (сейчас нулевой) плюс 2,5%. То есть, банк финансирует компанию Alapala, а они с рассрочкой на пять лет поставляют нам оборудование", - сообщил Радченко.
По его словам, место размещения будущего предприятия еще обсуждается. Он предположил, что это может быть столичный регион, где очень высока концентрация хлебопекарских предприятий. На сегодня в Киевской области работают три крупнейших хлебных холдинга страны - "Хлебные инвестиции", "Хлеб Киева" и "Кулиничи".

Предполагаемая мощность новой мельницы составит 150 тонн переработки зерна в сутки. Сумма вложений - 4,5 млн евро. Сейчас в Украине действует около 900 мельниц, из которых лишь около 20 промышленные, с объемом переработки свыше 100 тонн зерна в сутки. Радченко отметил, что в настоящее время Аграрный фонд не располагает собственными производственными мощностями, что не помешало компании занять 12% внутреннего рынка муки и активно развивать экспорт. "Но для интенсивного роста собственные мельницы необходимы", - подчеркивает Андрей Радченко.

По его словам, помимо эффекта для предприятия, этот проект будет иметь позитивное влияние на отрасль и общий бизнес-климат в стране, так как даст сигнал международным компаниям, что Украина остается привлекательной страной для инвестиций. Alapala Group (Турция) включает в себя 7 компаний, которые работают в промышленности, производстве продуктов питания, внешней торговле и строительстве. Alapala Makina основана в 1954 г, является старейшим и главным предприятием Alapala Group. Компания специализируется на строительстве объектов пищевой промышленности и изготовлении оборудования для производства, транспортировки и переработки зерновых культур. В своем секторе Alapala Makina занимает второе место крупнейших мировых предприятий.
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Молодцы! Все туркам отдайте, пускай они заробативают , а украинцы батрачат на турков !
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а нельзя ли как-то иначе - привлекать не какие угодно инвестиции, а инвестиции в развитие высоких технологий, а остальное украинскому бизнесу предлагать в первую очередь, нехорошо ведь, если чужих раньше своих кормят, поневоле вопрос возникает кто кому свой
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а еще можно создать тысячи новых рабочих мест, раздав украинцам ручные мельницы, чтобы они мололи кофе.
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Я так понял, скоро будут писать об инвестициях, когда иностранец купит в ресторане борщ. 4.5 лямона евро, это воооооообще ничтожно мало. Крупные инвесторы шарахаются от нас как от прокаженных, по этому за "пэрэмогу" выдают малейшее вливание, хоть 100 долларов, зато "пэрэмога", зато правительство работает.
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Це один з багатьох. Курка по зернині клює, а наїдається!
Чехи кажуть: "Нехай нам не тече, нехац крапає, але кожен день!"
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Хе-хе, зернышки сильно мелкие и тухлые, курка раньше сдохнет с голоду, чем наклюется
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Ви просто не уявляєте, скільки у нас всього будується по селам та містечкам. Україну явно готують до урожаїв по 100млн.т. І зараз би могли стількки виростити, тільки складати ніде!
Елеватори, , млини, олійниці, комбікормові заводи, а біля них як не якісь "Кролевецькі кролі" так "Гусятинські гуси", не перелічити!
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тільки складати ніде
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ой, спасибо, поржал отдуши
PS Могу предоставить свой холодильник
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- не надо - у шведов и немцев дешевле. Проверьте главу аграрного фонда на коррупцию - 100% взятка.
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Ну ось вам и доказ,що Украина,не постовляла двигателя Ыыну,бо не в состоянии построить,даже мельницу
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Сумма вложений - 4,5 млн евро.
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И столько пэрэможного визга от реформаторов ???
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в Сумській області був собі такий невеличкий млин при елеваторі, і молов він борошно "Біловідське", але прийшов новий власник і сказав робітникам "найух", ми більше не мелемо.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМировой производитель мельничного оборудования инвестирует в Украину, - глава Аграрного фонда
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