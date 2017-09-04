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 Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте имущества Добкина

добкин

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте имущества народного депутата Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Фейсбуке.

Как отмечается, сегодня, 4 сентября 2017 года, коллегия судей Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты Добкина на постановление Печерского районного суда Киева от 19 июля 2017 года в отношении ареста имущества нардепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил в силе меру пресечения нардепу Добкину - арест или залог 50 миллионов

Печерский суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество, которое принадлежит Добкину на праве собственности.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июля 2017 года - оставить без изменений", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд решил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина.

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Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

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- добкин бобкин - к чему это? Есть сепаратист и нет сепаратист. Не успел пригодится нынешней власти.
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Решение суда как-то по дебильному написано...(с)
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- забыл сказать, - сладко ел, мягко спал. А любишь медок - люби и холодок. (цитата)
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Обочны у них из имущества только то, что одето на них и лежит в их карманах. Всё остальное у жён, тёщ, внуков, дедушек и внучатых племянников.
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Допа!
Делай грустное лицо! Так тебе денег не отдадут!...
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Почему про это моральное Недоразумение и его бологический Послед столько шума в СМИ?У нас что нет достойнее людей в стране?Почему пишут только про Дрыщей и прочую антиукраинскую мразь.Может кому то это выгодно?
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пусть расскажет как завозили из рашки матарол.что бы они они избивали харьковчан,какой санаторий он им отдал для проживания и кто все это оплачивал
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"Все,что нажито непосильным трудом...Три магнитофона,три кинокамеры заграничных,три портсигара отечественных,куртка замшевая...три куртки"...(с).
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Главное что бы табакерку с коксом не отобрали..
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