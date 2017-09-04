 Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте имущества Добкина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Фейсбуке.
Как отмечается, сегодня, 4 сентября 2017 года, коллегия судей Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты Добкина на постановление Печерского районного суда Киева от 19 июля 2017 года в отношении ареста имущества нардепа.
Печерский суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество, которое принадлежит Добкину на праве собственности.
"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июля 2017 года - оставить без изменений", - говорится в сообщении.
Таким образом, суд решил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Делай грустное лицо! Так тебе денег не отдадут!...
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