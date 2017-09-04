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Все про:граффити (111) история (1398) Киев (18056) евромайдан (8077)

 Продлевать аренду магазину, уничтожившему граффити времен Евромайдана, не будут. Есть основания для расторжения текущего договора, - арендодатель

граффити

Договор аренды здания на улице Грушевского магазином "Эмпориум" не будет продлен, а возможно, и расторгнут.

Об этом заявил Павел Гриценко, директор Института украинского языка Национальной академии наук, выступающего арендодателем данного помещения, во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы больше не продлим это соглашение. Но есть юридические принципы, на основании которых мы можем расторгнуть (договор аренды. - Ред.). Продления аренды не будет", - сказал Гриценко.

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Он подчеркнул, что решение о расторжении договора аренды может быть принято только после встречи с владельцем магазина, с которым, по его словам, разговора на эту тему еще не было.

Также Гриценко сообщил, что действующий договор предусматривает аренду помещения "Эмпориум" до конца года, но добавил, что сейчас, магазин, "очевидно, будет съезжать".

Вместе с тем, Гриценко отметил, что ни Национальная академия наук, ни Институт истории Украины НАН и Институт украинского языка НАН как владельцы здания, не давали разрешения на уничтожение граффити времен Революции Достоинства на фасаде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: "Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт". ВИДЕО+ФОТО

"Никаких указаний ни из Академии наук, ни от держателя этого дома - Института истории, ни от нашего Института о том, чтобы приводить, как говорится, в порядок стены, то есть смывать или зарисовывать их, не было. Это происходило в выходные, никто не информировал заранее, что будет такая акция. У нас снимают площадь, причем внутреннюю, а не внешнюю, фасад относится в целом ко всему помещению и вмешиваться в облик фасада и так далее - это арендаторы взяли на себя гораздо больше прав, чем было", - заверил директор Института украинского языка.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.

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Днем были фотки, что этот "Эмпориум" уже потихоньку вывозит барахлишко грузовиками.
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Этой надпись на стене в Испании 80 лет, она сделана во времена одной из первых гибридных войн, куда кацапы тоже послали своих ихтамнетов. Её никто не закрасил до сих пор, сейчас это местная достопримечательность, сюда водят экскурсии. И если бы хозяин киевской "мебели в стиле быкоко" был умнее, то берёг бы эти граффити до конца своих дней.

Однако радикалы Корчинского, расхреначившие магазин, ничем не лучше. Один вандал испортил памятку, другие же не восстановили её, а насрали сверху и подожгли. Достойны друг друга.
Продлевать аренду магазину, уничтожившему граффити времен Евромайдана, не будут. Есть основания для расторжения текущего договора, - арендодатель - Цензор.НЕТ 1682
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Извините, а там разве на этих граффити не оскорбление великих деятелей нашей культуры? Франко в каске, Леся Украинка в противогазе, Тарас Шеченко тоже хрен знает как изображен. Эти великие люди обиделись бы. Мне тоже даже неудобно было смотреть на этот срам.Подумалось - какое то убогое извращалось. Не всем же нравится, когда твоих кумиров одевают в ряженое.
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а это твои кумиры? что то сильно сомнительно ..., хотя языком трепать , не мешки ворочать!
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Да, Франко мы еще в школе изучали и Лесю Украинку, а трехтомник Шевченко у меня на полке стоит, частенькл я в него заглядываю. Да и по Интернету отыскала полное собрание его сочинений и часто изучаю. А уж биографию Тараса Шевченко знаю вдоль и поперек как зав. библиотеки, что неоднократно в школах рассказывала учащимся и показывала его рисунки, у нас в библиотеке его альбом рисунков в большом размере хранится. Я бы никогда не посмела нацепить на Тараса Шевченко красный платок, а Лесю Украинку изуродовать противогазом. Да и Иван Франко в каске - вроде бы нигде не завещал его так изображать.
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потому что ты тупое совдепоское быдло, парни шли на смерть со стихами наших великих поэтов на устах, и не тебе нулевой дряни решать каими им представлялись наши поэты.
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Сепаратист ты - раз позволяешь издеваться над нашими кумирами.
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твои кумиры - членин-сралин, а со своими кумирами мы без тебя разберемся, понанимали всякую нулевую дрянь и думаю устроить тут массовость защитников мебельного барыги
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Это твои кумиры - Членин-Сралин_Бандера - открутили голову Ленину, прикрутили Бандеры, еврею кланяетесь, а Шевченко Тарасу рот красной тряпкой заткнули, чтобы украинцев ко власти не призывал. Лесе Украинке - противогаз для хохмы - посмотрите ка на nt.? ну и Франко каску присобачили для пушего издевательства.
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запомн лишнехромосомная блядь, я никому никогда не кланяюсь, в отличии от тебя питуха- пуцьки спаси сруски мира
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Евреям жопу лижешь с Майдана. А я украинка и как Тарас Шевченко тебе правду не боюсь сказать.
http://ic.pics.livejournal.com/vena45/24671695/434407/434407_original.jpg
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ого уже под канадский флажек сховался- дебилка фашиковская
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Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».Тарас Шевченко
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браво - сепарская проблядь начала цитировать Шевченко
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а ты антисемит? Нацисты и большевики внесли самый большой вклад в межнациональную рознь ...

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Жан Поль, тебя же попросили не метаться по форуму в фофудье - резкий запах кацапа отвлекает от вдумчивого обсуждения внутриукраинских проблем.
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Пам'ятай чужинець - тут господар українець!
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тебе куратор на каждый пост новое прокси выдает для конспирации?
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они так массовость создают, прям так все и поверили, что столько защитников какого-то мебельного барыги
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а пока разгоняется это глобальное событие,
в это время на фронте: https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/308293346301619/
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Госпади какой же хозяин дибил. Или оно такое кацапнутое на всю голову было что ради того шоб убрать эти портреты решился даже на такой риск. А теперь дибил ни с чем остался. И портреты вернут, и его подсрачниками выгнали. А мог ведь спокойно дальше приторговывать, нет ему дибилу картинки мешали)))
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Это реально крутая маркетинговая фишка для любого магазина. Если человек идиот, то это надолго. (с)
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Он просто помыл стены. Человек вне политики. В магазинах принято регулярно менять интерьер и внешнюю рекламу. если бы эти граффити были исторического значения, достаточно было об этом его уведомить и он бы даже рамки их поместил бы. Однако никакого исторического значения, кроме оскорбления корифеев украинской литературы я в этом ковбоях, шахтере и женщине в противогазе не усматриваю.
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Может еще подадут в суд на этого "художника" за такое оскорбительное изображение наших лучших представителей украинского слова и пера.
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подавай, а то ты только пизтеть тут за копейки можешь.
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Он просто помыл стены-Нет, он просто решил побыковать... Но дали сдачи!
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вообще ни о чем статья,только бы нам не скучно было ....Цитирую- Он подчеркнул, что решение о расторжении договора аренды может быть принято только после встречи с владельцем магазина, с которым, по его словам, разговора на эту тему еще не было. Источник: https://censor.net.ua/n453982

только везде вот сделаем и вот поговорим и вот будет.....обещаем и обещаем переобещать
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...Национальная академия наук, ни Институт истории Украины НАН и Институт украинского языка НАН как владельцы здания... Когда вы уже полезным делом займетесь?
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а хто такий Яків Євгенович, что ты его посты коллекционируешь?
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не, я серьезно, нафига всяких непонятных чуваков цитировать?
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А какие чуваки под "Упориумом" тебе понятные были? может Артем Бычков?
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А кто это? Ну я пониаю елси бы ты цитировал авторитетных или хотябы известных людей, но всяких иванопетровичей, и клав васильич цитировать - извини не понимаю
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Никто ведь не будет против, если толстой проститутке Проценко ебыч помнут?
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абсолютно нет, а то сепарская шобла сильно раскудахталась в Киеве
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Все набагато складніше. Бариги (по-Саакашвілі), розсілися, заспокоїлись і вирішили що все устаканилось. Просто мєлоч вискочила трохи раніше. І це стало останньою каплею.
А от тепер до повернення Саакашвілі готуються.
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так тут не про память майдана, а про договор аренды в сладком месте.
вот и всё.
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А то ты типа не знаешь, что все эти бутики в центре существуют только для отмыва бабла?
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нет, не знаю. кто отмывал? кому отмывал?
если у вас есть данные, сообщите куда следует, а если нет, то и вообще говорить не надо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродлевать аренду магазину, уничтожившему граффити времен Евромайдана, не будут. Есть основания для расторжения текущего договора, - арендодатель
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