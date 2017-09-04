 Продлевать аренду магазину, уничтожившему граффити времен Евромайдана, не будут. Есть основания для расторжения текущего договора, - арендодатель

Об этом заявил Павел Гриценко, директор Института украинского языка Национальной академии наук, выступающего арендодателем данного помещения, во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы больше не продлим это соглашение. Но есть юридические принципы, на основании которых мы можем расторгнуть (договор аренды. - Ред.). Продления аренды не будет", - сказал Гриценко.
Он подчеркнул, что решение о расторжении договора аренды может быть принято только после встречи с владельцем магазина, с которым, по его словам, разговора на эту тему еще не было.
Также Гриценко сообщил, что действующий договор предусматривает аренду помещения "Эмпориум" до конца года, но добавил, что сейчас, магазин, "очевидно, будет съезжать".
Вместе с тем, Гриценко отметил, что ни Национальная академия наук, ни Институт истории Украины НАН и Институт украинского языка НАН как владельцы здания, не давали разрешения на уничтожение граффити времен Революции Достоинства на фасаде.
"Никаких указаний ни из Академии наук, ни от держателя этого дома - Института истории, ни от нашего Института о том, чтобы приводить, как говорится, в порядок стены, то есть смывать или зарисовывать их, не было. Это происходило в выходные, никто не информировал заранее, что будет такая акция. У нас снимают площадь, причем внутреннюю, а не внешнюю, фасад относится в целом ко всему помещению и вмешиваться в облик фасада и так далее - это арендаторы взяли на себя гораздо больше прав, чем было", - заверил директор Института украинского языка.
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
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Однако радикалы Корчинского, расхреначившие магазин, ничем не лучше. Один вандал испортил памятку, другие же не восстановили её, а насрали сверху и подожгли. Достойны друг друга.
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http://ic.pics.livejournal.com/vena45/24671695/434407/434407_original.jpg
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А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».Тарас Шевченко
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в это время на фронте: https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/308293346301619/
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только везде вот сделаем и вот поговорим и вот будет.....обещаем и обещаем переобещать
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А от тепер до повернення Саакашвілі готуються.
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вот и всё.
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если у вас есть данные, сообщите куда следует, а если нет, то и вообще говорить не надо.
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