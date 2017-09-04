 Процент отказов украинцам в канадских визах катастрофический - до 34%, - посол Шевченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", - сообщил он.
Говоря о причинах такой ситуации, Шевченко отметил: "Мне кажется, что мы являемся свидетелями немножко устаревшей оценки украинцев и миграционных рисков, связанных с Украиной. И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю. Украина сейчас не входит в число стран с самыми высокими миграционными рисками. (...) Пример Европейского Союза показывает, что на самом деле мы готовы к очень зрелым безвизовым отношениям с западным миром".
Также он рассказал, что, несмотря на большой процент отказов, все-таки удалось достичь и позитивных сдвигов: "Во-первых, Канада существенно сократила время на рассмотрение визовых документов. Сейчас среднее время рассмотрения визовых документов в канадском посольстве колеблется на отметке 5-6 рабочих дней. Возможно, до 7 рабочих дней. Это гораздо лучший показатель, чем в большинстве стран, где Канада выдает визы. Во-вторых, Канада сейчас выдает визы, как правило, на полный срок действия паспорта. Если вы подаете новый паспорт, и у вас есть хорошие документы, у вас есть хорошие шансы получить визу на весь срок действия паспорта. (...) Но глобально, мне кажется, мы все-таки должны сесть (улыбается. - Ред.), посмотреть друг другу в глаза; понять, над чем надо работать. И заявить, что нашей дальней целью является сделать так, чтобы граждане наших двух стран могли ездить свободно друг к другу".
Полный текст интервью с Андреем Шевченко читайте ЗДЕСЬ.
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Украина надеется возобновить переговоры с Канадой об оборонительном оружии и санкциях против РФ, - посол Шевченко(56)
Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной посылает четкий сигнал России, - посол Шевченко(38)
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу(30)
Канада выделит Украине дополнительный пакет помощи в рамках программы "Мир и стабилизация", - посол Шевченко(12)
Андрій Шевченко офіційно став послом в Канаді(0)
У Украины и Канады есть общий оборонительный интерес, - посол Шевченко(10)
Посол Шевченко о продлении военной миссии Канады в Украине: Для нас это - проявление солидарности, для РФ - знак сдерживания(15)
А що ж вони ідіоти чи що, якщо по нашій країні фсбшники спокійно розгулюють. Вбили якогось українця, почепили його паспорт та й поїхали до Канади. І це лише найпримітивніший варіант.
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ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий.. Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш… адвокат Виталий Сердюк…Татьяна Монтян.. Пиховшек… Р.Ищенко ….Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
УКРАИНЦЫ нация чистоплотных людей. Зачем держать у себя чужой мусор? Часть это мусора должна сидеть в тюрме, а часть выдворена за пределы УКРАИНЫ!
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Средняя зарплата в Украине за прошедший месяц сократилась на 0,3% - с 7360 (июль) до 7339 гривень (август).
7339 - 20% налогов итого на руки 5871 грн., а это 223 доллара по нынешнему курсу.
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Хотя, я бы не стал драматизировать ситуацию: возможно есть объективные причины такого процента. Не надо сиазу истерить. Наша власть даже собственных граждан только учится уважать, а мы еще чего-то от Канады хотим.
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Реально молодёжи и людям в работоспособном возрасте. Потому, что все прекрасно знают, что они не вернуться уже никогда в Украину из Канады, пусть даже останутся там нелегалами. Ибо в Украине нет никакой перспективы молодым и даже их детям.
А вот старикам в основном дают визы. Начиная где то с 60 лет, почти без проблем, потому что знают, что они вернутся.
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Канадцы не дураки.
Канада - не Европа, как-никак, а вторая по площади страна мира.
Замумукаются отыскивать "затерявшихся"на просторах Манитобщины и Саскачеванщины украинцев .
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Сидел бы в журналистах,и не лез в дипломатию...
Блин,не государство,а сказка,чем дальше,тем страшней..
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працюй курвоработать надо? чтоб результат, так сказать, налицо?
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Япония , Южная Корея , Австралия , Сингапур аналогично.
Единственная страна - которая предложила - Китай. Так мы отморозились))). Слишком мы модные чтобы каким то Китаям давать. Хотя они и так получают визы в аэропорту , а мы фиг получаем!
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