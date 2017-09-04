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 Политика Украины
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Все про:виза (1039) Канада (972) Шевченко Андрей посол (163) визовый режим (421)

 Процент отказов украинцам в канадских визах катастрофический - до 34%, - посол Шевченко

шевченко

Безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть власти Канады к пересмотру ситуации с большим количеством отказов украинцам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", - сообщил он.

Говоря о причинах такой ситуации, Шевченко отметил: "Мне кажется, что мы являемся свидетелями немножко устаревшей оценки украинцев и миграционных рисков, связанных с Украиной. И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю. Украина сейчас не входит в число стран с самыми высокими миграционными рисками. (...) Пример Европейского Союза показывает, что на самом деле мы готовы к очень зрелым безвизовым отношениям с западным миром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы всегда будем стоять бок о бок с Украиной и призываем к предоставлению ей летального оружия, - лидер Консервативной партии Канады Шир

Также он рассказал, что, несмотря на большой процент отказов, все-таки удалось достичь и позитивных сдвигов: "Во-первых, Канада существенно сократила время на рассмотрение визовых документов. Сейчас среднее время рассмотрения визовых документов в канадском посольстве колеблется на отметке 5-6 рабочих дней. Возможно, до 7 рабочих дней. Это гораздо лучший показатель, чем в большинстве стран, где Канада выдает визы. Во-вторых, Канада сейчас выдает визы, как правило, на полный срок действия паспорта. Если вы подаете новый паспорт, и у вас есть хорошие документы, у вас есть хорошие шансы получить визу на весь срок действия паспорта. (...) Но глобально, мне кажется, мы все-таки должны сесть (улыбается. - Ред.), посмотреть друг другу в глаза; понять, над чем надо работать. И заявить, что нашей дальней целью является сделать так, чтобы граждане наших двух стран могли ездить свободно друг к другу".

Полный текст интервью с Андреем Шевченко читайте ЗДЕСЬ.

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Якщо минулого року кількість відмов зменшилась і дійшла до 24% відсотків, то цього року в першому кварталі ми мали 34% відмов українцям у канадських візах.Источник: https://censor.net.ua/r453944
А що ж вони ідіоти чи що, якщо по нашій країні фсбшники спокійно розгулюють. Вбили якогось українця, почепили його паспорт та й поїхали до Канади. І це лише найпримітивніший варіант.
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да все верно и ничего Канада не поменяет и скоро СШАК и Латинская Америка закрутит гайки как и Британия и все остальные и Пецина ЕС также никому мы не нужны мы нужны там как рабы нелегально думаетет почему в США в почете нелегалы это выгодно для экономики страны это клапан сдувающий пар напряжения в обществе дешевая прислуга. повора, учителя, водители, ослуга готелей, грузчики, тяжелые работы в США 60-80% это нелегалы а нелегал будет работать там где американцу надо платить в 3-8 раз больше а тут за 20% от платы американца нелегалы делают норму в 200-400% чем американцы поэтому чорномазых там выгодней в США держать на поводке и платить им пособие по безработице...а украинцы это же центр Европы нам тут вбивают в бошки права и зхаконы и такие вумные нигде не нужны а узаканивать нас никто не желает счастливчики и исключения единицы на сотни тысяч...
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ВОЛЬВО Запомни,прежде всего такие ,как ты нытики,без гордости и чести,УКРАИНЕ не нужны
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забыл у вас спросить и ты не вся... Украина не бери на себя обязанности Украины... смотри ато мошонка порвется .. и второе чем гордимся.... барыгой Пецей... а честь о чем об олигарзхах во власти и Геноциде народа Украины??!! значит ты или от власти гаденыш или просто конченный идиот цинник.... есть и такой подвид в любой стране...
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ВОЛЬВО .ТЕБЕ рекомендую прочитать .и определись с кем ты с УКРАИНОЙ или с этими ниже перечисленными:

ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий.. Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш… адвокат Виталий Сердюк…Татьяна Монтян.. Пиховшек… Р.Ищенко ….Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
УКРАИНЦЫ нация чистоплотных людей. Зачем держать у себя чужой мусор? Часть это мусора должна сидеть в тюрме, а часть выдворена за пределы УКРАИНЫ!
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задайте такой вопрос Порошенко и его Бабтистам в Раде и Гройсману с кго Бригадой и онным во власти...
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Водичкин, спасибо что хоть честно признались
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???я отчего-то доверяю решениям канадцев!если отказали,значит была причина!до полного снятия ограничений стране еще далеко...много работы предстоит
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А вы на собственной шкуре не пробовали? Личный опыт отлично прочищает мозги.
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Вот оно истинное лицо амеров.Говорят одно делают другое,ну спасибо хоть пару ящиков патронов просроченных подогнали.А еще там самая большая украинская диаспора ,да вот толку от того..
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А при чему тут амеры??? Это ж другая страна...
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Ты карту мира скурил что ли? Канада и США разные страны.
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Согласен на 100% Куда ихнему лицу до морды вашего мокшано- мордора!
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средняя з/п в Украине $300, заработать себе с таким заработком можно только на похороны, ни о какой машине, а тем более квартире мечтать не приходится, вот все и бегут, там где можно заработать хоть немного денег, количество отказов прогнозируемо. Только в одной Польше, официально работают 250 тыс., а сколько неофициально и в других странах можно только догадываться. Количество отказов - это зеркало работы правящей верхушки.
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Какие 300 долларов?
Средняя зарплата в Украине за прошедший месяц сократилась на 0,3% - с 7360 (июль) до 7339 гривень (август).

7339 - 20% налогов итого на руки 5871 грн., а это 223 доллара по нынешнему курсу.
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Эти цифры ничего не стоят в стране где 50% экономики в тени. Знаю десятки людей, которые официально ни часу нигде не работали и при этом живут в больших домах и ездят на мерсах и крузаках. Канадцам с амерами, в своих щитовых хибарках, до них полем и лесом, парадокс...
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В Доминикане люди живут на 1$ в день, и неплохо себя чувствуют. А в Токио чашка кофе 30$ и спят в коробках, и где человеку лучше?
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в Японии есть возможность выучиться и получать достойную зарплату, но если человек захочет, то он будет жить бомжом в любой стране, даже в самой развитой и не верил бы ты пропагандистским сюжетам о жизни в Японии, все они сняты на россии, что бы показывать, как все вокруг плохо, а не только у нас, нашли 3-х человек и сделали из этого "сенсацию". В Доминикане вообще население 8 тыс. человек, соизмеримо с селом в Украине, пример так себе. Так вот на счет возможности, в Украине таковой нет, миллионы людей с высшим образованием работают за три рубля не по специальности, а по специальности вообще пришлось бы за копейки. У нас к сожалению процветает кумоство, а людям большого толка выбора другого нет, кроме как имигрировать.
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Вообще то я там и там был, это ваш текст на пропаганду смахивает. Если человек захочет он и в Украине отлично проживет, более прекрасной страны я не встречал, хотя был во многих. Вы на улицу выйдите, и посмотрите сколько дорогих машин, и какие дома стоят, а потом сравните с Европой где все на матизах и великах. Хотя может в Пензе все иначе...
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а чего удивляться ? Еще со времен канувшего влету СССР советский "народ" мечтал вырваться за бугор Вот и есть шанс свободно уехать, Устроиться и жить за бугром В УКРАИНЕ должно остаться не более 35-37 млн УКРАИНЦЕВ , обращаю внимание, не хохлов не малороссов, а УКРАИНЦЕВ
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Джастину Трюдо не до украинцев - ему беженцы из Сирии покоя не дают, надо же их сначала пристроить. А, если серьезно, то после посещения визового отдела в 2006 году желание еще раз попросить о визе не возникает до сих пор. Меня, нормального взрослого человека 50-ти лет, вынудили убеждать чиновника визового отдела в том, что я, единственный сын, не брошу в Украине больную раком мать, и не сбегу от жены, с которой прожил 25 лет. Не убедил. А главная вина - владение английским языком и наличие родственников в Канаде. Мерзкое унижение. О чем, собственно, год тому назад имел возможность рассказать нынешнему послу Роману Ващуку. И не я один. А воз и ныне там. Сочувствую согражданам.
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Вот вам и Канада с правительством в вышиванках .... - не создавай себе кумиров! Много говорит, но реально помогает меньше маленькой Литвы....
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Вышиванки - это дипломатия, а процент визовых отказов - это реальность.

Хотя, я бы не стал драматизировать ситуацию: возможно есть объективные причины такого процента. Не надо сиазу истерить. Наша власть даже собственных граждан только учится уважать, а мы еще чего-то от Канады хотим.
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Ну кому отказывают в визе в Канаду?
Реально молодёжи и людям в работоспособном возрасте. Потому, что все прекрасно знают, что они не вернуться уже никогда в Украину из Канады, пусть даже останутся там нелегалами. Ибо в Украине нет никакой перспективы молодым и даже их детям.
А вот старикам в основном дают визы. Начиная где то с 60 лет, почти без проблем, потому что знают, что они вернутся.
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А смысл? Если человек решил уехать то он уедет, не в Канаду так в другую страну.
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Смысл для канадцев, они за свою Канаду отвечают. Другие страны их не волнуют, куда поедут наши эмигранты.
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"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов".
==============
Канадцы не дураки.
Канада - не Европа, как-никак, а вторая по площади страна мира.
Замумукаются отыскивать "затерявшихся"на просторах Манитобщины и Саскачеванщины украинцев .
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У трюдо інша задача: навезти до канади якомога більше муслімів. Він за це від глобалістів гроші отримує. А білі люди там не потрібні. За спалення біблії в канаді не буде нічого, а за спалення кур-ану посодють до цюпи. Отака пуйня, малята.
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Как у ленина,накуховарил Шевченко...
Сидел бы в журналистах,и не лез в дипломатию...
Блин,не государство,а сказка,чем дальше,тем страшней..
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А он и не посол вовсе, а бывший журналюга петюниного сливного канала. Тут еще вопрос, а кто хужее - этот или бывший историк чалый
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нескромный вопрос к собственно послу Шевченко - а на кой хер вас, товарищи, туда за державный кошт подрядили? может, лучше працюй курво работать надо? чтоб результат, так сказать, налицо?
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США украинцам давно отказывает в визах.Зато кацапне открывают, так как те бабло туда прут.Только вот они не спрашивают откуда это самое бабло???Скоро оно им вылезет боком!
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Как вы ольгивняне за украинцев переживаете. Наверное даже от компота из ягеля в знак протеста отказались?
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Ну а какой отказ в визах США ? Ни Канада , ни Великобритания не спешит давать безвиз.
Япония , Южная Корея , Австралия , Сингапур аналогично.
Единственная страна - которая предложила - Китай. Так мы отморозились))). Слишком мы модные чтобы каким то Китаям давать. Хотя они и так получают визы в аэропорту , а мы фиг получаем!
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Эту леденящую сердце новость поведал нынешний посол в канаде, а ранее очень перспективный журнаглист пятого канала. Петюня, продолжай рулить, скоро Трюдо и тебя приглашать забудет
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Это внутреннее дело Канады-пускать или не пускать.И украинцы ныне не в фаворе на американском континенте,но прут и прут.
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Вот интересно какой процент отказов будет для мокшей Козлостана когда Украина введет визовый режим с ним ( в том что введет даже не сомневаюсь)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцент отказов украинцам в канадских визах катастрофический - до 34%, - посол Шевченко
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