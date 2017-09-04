 17 сентября в Киеве выступит Ник Вуйчич

На Крещатике в этот день соберутся тысячи людей и еще сотни тысяч смогут увидеть прямую трансляцию благодаря телеканалу "Надiя". Весь день там будут работать различные зоны отдыха и развлечения, так что мероприятие будет интересным даже семьям с маленьким детьми. Вечером будут выступать спикеры и лучшие музыканты из разных городов Украины. А в 19:30 украинцы услышат выступление Ника Вуйчича.

Ник выступает как мотивационный спикер около 250 раз в год по всему миру. Он говорит людям о том, как путь веры изменил его жизнь. Ник пишет книги, мотивирует миллионы людей своей силой духа и искренней радостью. Он делится своей историей и личным примером показывает, что счастливая жизнь - это выбор каждого!Несмотря на ограниченность в физических способностях, Ник научился плавать, кататься на скейтборде и серфе, печатать на клавиатуре, играть в футбол, водить машину. Также он руководит некоммерческой организацией "Жизнь без конечностей", которая помогает инвалидам. У Ника прекрасная жена и двое сыновей, а сейчас они ожидают рождения двойни.Это будет уже не первая встреча украинцев с Ником. Он участвовал в пресс-конференциях и мероприятиях, посещал парламент и военные госпитали, встречался с героями мультимедийного проекта "Переможці".Коммуникационное агентство "Ключевые стратегии".Международная сеть женских фитнес клубов FitCurves.Аккредитация на выступление Ника Вуйчича: Марьяна Шаповалова, тел. (067) 363 63 64.