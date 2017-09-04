 17 сентября в Киеве выступит Ник Вуйчич

На Крещатике в этот день соберутся тысячи людей и еще сотни тысяч смогут увидеть прямую трансляцию благодаря телеканалу "Надiя". Весь день там будут работать различные зоны отдыха и развлечения, так что мероприятие будет интересным даже семьям с маленьким детьми. Вечером будут выступать спикеры и лучшие музыканты из разных городов Украины. А в 19:30 украинцы услышат выступление Ника Вуйчича.
Ник выступает как мотивационный спикер около 250 раз в год по всему миру. Он говорит людям о том, как путь веры изменил его жизнь. Ник пишет книги, мотивирует миллионы людей своей силой духа и искренней радостью. Он делится своей историей и личным примером показывает, что счастливая жизнь - это выбор каждого!
Несмотря на ограниченность в физических способностях, Ник научился плавать, кататься на скейтборде и серфе, печатать на клавиатуре, играть в футбол, водить машину. Также он руководит некоммерческой организацией "Жизнь без конечностей", которая помогает инвалидам. У Ника прекрасная жена и двое сыновей, а сейчас они ожидают рождения двойни.
Это будет уже не первая встреча украинцев с Ником. Он участвовал в пресс-конференциях и мероприятиях, посещал парламент и военные госпитали, встречался с героями мультимедийного проекта "Переможці".
Организаторы мероприятия: Коммуникационное агентство "Ключевые стратегии".
Главный партнер: Международная сеть женских фитнес клубов FitCurves.
Дополнительная информация: https://www.facebook.com/NickVujicicUkraine/
http://nick-vujicic.com.ua
Аккредитация на выступление Ника Вуйчича: Марьяна Шаповалова, тел. (067) 363 63 64.
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Ласкаво просимо!
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Закінчив Університет Гріффіта (Брисбен, Австралія) у 2004 році.
Він об'їздив близько 57 країн, виступаючи у школах, університетах та інших організаціях. Бере участь у теле-шоу й пише книги. Його перша книга «Життя без обмежень» (Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life) вийшла в 2010 році.
Зараз проживає в Каліфорнії, США.
12 лютого 2012 року одружився на Канае Міяхарі, а 14 лютого 2013 року у них народився син - Кійосі Джеймс Вуйчич.[5] 7 серпня 2015 року - другий син Дейан Леві Вуйчіч.[6] Нік міг обрати шлях, яким ідуть інваліди, але він пішов дорогою нормальних людей: він не визнавав, що він інвалід. Нік не хотів, щоб його доглядали, він усього хотів навчитися сам.https://uk.wikipedia.org/wiki/Нік_Вуйчіч
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