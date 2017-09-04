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 Экономика
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Все про:Газ (8805) уголь (712) НКРЭКУ (216)

 Газовый Дюссельдорф+ и угольный Роттердам+ идентичны, - глава НКРЭКУ

Принципиальной разницы между утвержденными формулами Роттердам+ по углю и Дюссельдорф+ по газу нет.

Об этом заявил Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк в интервью изданию "Новое время", сообщают Українські новини.

"По показателям формулы идентичны - среднее значение соответствующего commodity (сырьевого) индекса за последние 12 месяцев с учетом логистики скорректированный на показатели качества, а именно калорийность. По структуре рынка природный газ и энергетический уголь также идентичны - в моменте собственными ресурсами обеспечение около 70%, недостающие 30% нужно импортировать", - заявил Дмитрий Вовк. Глава НКРЭКУ также отметил, что обе формулы приняты как переходной этап в процессе либерализации украинского энергорынка.

"Обе формулы приняты, как переходной этап до либерализации рынка, имеют фундаментальное обоснование и направлены на обеспечение собственными энергетическими ресурсами. Более чем рационально для государства развивать свою энергонезависимость и снижать нагрузку на покупку валюты", - сказал он.

27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.

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Ну прям полегчало! Теперь либеральненько заживем!
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а если учесть что газ местный то нет )))))))))))))
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Різниця є і ахмєтка покладе цю різницю на свій офшор.
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Папа,папа,хочу вертолётики!
-Люба моя донечка,вертолётики хочешь?Зараз зробимо!
-Алло,Юрий Витальевич?!Всем депутатам та министрам,отправить экстренно вертолёты,та доставить на рабочие места!
-Петя,а шо случилось?
-Доця знов вертолётики хоче,як в той раз з арестами,помнишь?
-Нi.
-Та я теж не помню,але доця,хоче,щоб над Киевом,покружляли вертолётики!
-Ааа.Доця,то святе.Зробимо!
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ответит хто нибудь за это вротердамское об е бательство?
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это зависит только от ГРАЖДАН УКРАИНЫ, а не ее власти и жителей.
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статью в УКа "незаконное обогащение" еще никто не отменял!
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Это чмо якобы написало заяву об увольнении в марте-апреле,когда был шухер и оно сопли лило,Пеця,ты ж говорил во всеуслышание что вопрос решён и он будет уволен,а эта гнида до сих пор веселится,ещё падла и заявы оглашает,пора вас напалмом залить
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Дайте мне их обоих хоть за горло подержать.
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а люди верят...почему-то верят, что от благосостояния олигархов зависит благосостояние страны..., а деньги при этом плавно перетекают из бюджета в карманы и без того богатых "кормильцев" в виде субсидий и дотаций "на развитие аграрного сектора"...
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***
Если труженик, в поте лица своего
Добывающий хлеб, не стяжал ничего...
Почему он ничтожеству кланяться должен,
Или просто тому, кто хитрее его?

***Омар Хайям***
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Уголь по формуле "лугандон-рашка+", а газ по формуле "Харьков-Полтава+", почему за афёру с субсидиями по увеличении ренты на украинский газ должны платить остальные кто не имеет субсидий хоть как то зарабатывает и содержать остальных ??.
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Да отменили они уже все субсидии. Официальная формулировка всё лето: "находится на перерасчете".
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Ну раз они идентичны, то выходит что теперь НАБУ после расследования формулы Роттердам+ должно взяться за формулу Дюссельдорф+.....я правильно понял новость?!
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хм...мной и так уже больше года занимается военная прокуратура, для НАБУ я не их клиент...
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Пошлите их на букву икс, моете даже сослаться на меня
если серьезно - удачи!
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мне не понятно, какого хера украинский газ и уголь, себестоимость которых копейки, нам втюхивают по европейской цене- у нас европейские ЗП уже стали?
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У вас конечно европейскими и не пахнет. Но, беда в том, что ОНИ тоже считают, что их доходы отстают от доходов европейских коррупционеров
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"в моменте собственными ресурсами обеспечение около 70%, недостающие 30% нужно импортировать" Источник: https://censor.net.ua/n453979
И за эти 30% нам такую цену поставили?
"Обе формулы приняты, как переходной этап до либерализации рынка" Источник: https://censor.net.ua/n453979 То есть украинцам угрожают, шо дальше будет ещё хуже, тикайте в Польшу, пока не поздно.
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а переходный этап будет длится вечно, ибо нажраться они ну никак не смогут! не бывает ничего более постоянного, чем временное! Это как 1,5% военного сбора на годик вводили на волне патриотизма и разрухи в армии, а ща видимо уже можно было бы и отменить!
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То есть, у нас уголь из Роттердама, а газ из Дюссельдорфа... пороховата ссыться комментировать
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Вот вам и показали сущность виницкого базара- плата за вход на базар- бешенные тарифы, взятые даже не с потолка. Плата за выход субсидии, которые все меньше и меньше. Ну, так панове с майдана вы за это стояли ?
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шопопало мелють для відмазки жирування на українцях мафій ахмєтавих та хуйлофірташів
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Нет слов от умиления))) Импортировать нужно 30% а считать как будто импортируем 100% это конечно же экономически фундаментально! обосновано и что главное, ця херня малята, направлена на обеспечение собственными энергетическими ресурсами без покупки валюты)))

Перечитал... да именно так. Если я трахаю жену бесплатно 200 раз в году, а к шлюхам хожу 100 раз в году и плачу им по триста баксов, то на секс я экономически обоснованно трачу не 30 000 баксов а 90 000... что является с одной стороны переходным этапом в либерализации моего бюджета, я просто не покупаю ещё 60 000 баксов и экономлю валюту. Так мне не понятно, 60 000 это у меня расходы или доходы?
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А вы не задумывались, м.б. экономически выгоднее трахать власть, а не проституток?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГазовый Дюссельдорф+ и угольный Роттердам+ идентичны, - глава НКРЭКУ
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