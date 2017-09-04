 Газовый Дюссельдорф+ и угольный Роттердам+ идентичны, - глава НКРЭКУ

Об этом заявил Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк в интервью изданию "Новое время", сообщают Українські новини.
"По показателям формулы идентичны - среднее значение соответствующего commodity (сырьевого) индекса за последние 12 месяцев с учетом логистики скорректированный на показатели качества, а именно калорийность. По структуре рынка природный газ и энергетический уголь также идентичны - в моменте собственными ресурсами обеспечение около 70%, недостающие 30% нужно импортировать", - заявил Дмитрий Вовк. Глава НКРЭКУ также отметил, что обе формулы приняты как переходной этап в процессе либерализации украинского энергорынка.
"Обе формулы приняты, как переходной этап до либерализации рынка, имеют фундаментальное обоснование и направлены на обеспечение собственными энергетическими ресурсами. Более чем рационально для государства развивать свою энергонезависимость и снижать нагрузку на покупку валюты", - сказал он.
27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе.
3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.
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-Люба моя донечка,вертолётики хочешь?Зараз зробимо!
-Алло,Юрий Витальевич?!Всем депутатам та министрам,отправить экстренно вертолёты,та доставить на рабочие места!
-Петя,а шо случилось?
-Доця знов вертолётики хоче,як в той раз з арестами,помнишь?
-Нi.
-Та я теж не помню,але доця,хоче,щоб над Киевом,покружляли вертолётики!
-Ааа.Доця,то святе.Зробимо!
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Если труженик, в поте лица своего
Добывающий хлеб, не стяжал ничего...
Почему он ничтожеству кланяться должен,
Или просто тому, кто хитрее его?
***Омар Хайям***
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если серьезно - удачи!
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И за эти 30% нам такую цену поставили?
"Обе формулы приняты, как переходной этап до либерализации рынка" Источник: https://censor.net.ua/n453979 То есть украинцам угрожают, шо дальше будет ещё хуже, тикайте в Польшу, пока не поздно.
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Перечитал... да именно так. Если я трахаю жену бесплатно 200 раз в году, а к шлюхам хожу 100 раз в году и плачу им по триста баксов, то на секс я экономически обоснованно трачу не 30 000 баксов а 90 000... что является с одной стороны переходным этапом в либерализации моего бюджета, я просто не покупаю ещё 60 000 баксов и экономлю валюту. Так мне не понятно, 60 000 это у меня расходы или доходы?
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