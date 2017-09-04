 Новый генсек ОБСЕ приедет в Киев 12 сентября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 4 сентября, передает "РИА Новости.Украина".
По словам Гремингера, он намерен посетить Киев до открытия Генассамблеи ООН, дабы продемонстрировать, что Украина на сегодняшний день является основным приоритетом для Миссии.
"Я поеду на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы принять участие в сегменте высокого уровня. Но до поездки в ООН я собираюсь в Киев, намерен посетить Специальную мониторинговую миссию в Украине, как минимум, ее киевские офисы, что будет ясным сигналом, что это - один из моих основных приоритетов", - заявил он в общении с журналистами.
Генсек ОБСЕ также отметил, что после вступления в должность "намерен много путешествовать" и после поездки в Киев также посетит Варшаву.
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Новоназначенный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ француз Арлем Дезир тоже в очках, но они позволяют только видеть выдворение кацапских проагандонок из Украины, но грязную пропагандистскую ложь от журналистики они не позволяют различить.
А очки бывшего генрального секретаря ОБСЕ итальянца Ламберто Заньера, сроки полномочий которого истекли 30 июня 2017 года, и который станет новым Верховным комиссаром по национальным меншинствам организации, не позволяют видеть нарушение прав и геноцид крымских татар со стороны российских оккупантов.
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И как в песне поётся:* Полковнику ни кто не пишет!*
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