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 Политика Украины, За рубежом
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 Новый генсек ОБСЕ приедет в Киев 12 сентября

обсе

Новый генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер до 12 сентября с рабочей поездкой посетит Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 4 сентября, передает "РИА Новости.Украина".

По словам Гремингера, он намерен посетить Киев до открытия Генассамблеи ООН, дабы продемонстрировать, что Украина на сегодняшний день является основным приоритетом для Миссии.

"Я поеду на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы принять участие в сегменте высокого уровня. Но до поездки в ООН я собираюсь в Киев, намерен посетить Специальную мониторинговую миссию в Украине, как минимум, ее киевские офисы, что будет ясным сигналом, что это - один из моих основных приоритетов", - заявил он в общении с журналистами.

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Генсек ОБСЕ также отметил, что после вступления в должность "намерен много путешествовать" и после поездки в Киев также посетит Варшаву.
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Вот последние совместные разработки европейских офтальмологов и кацапских окулистов:
Новоназначенный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ француз Арлем Дезир тоже в очках, но они позволяют только видеть выдворение кацапских проагандонок из Украины, но грязную пропагандистскую ложь от журналистики они не позволяют различить.

Новый генсек ОБСЕ приедет в Киев 12 сентября - Цензор.НЕТ 8982

А очки бывшего генрального секретаря ОБСЕ итальянца Ламберто Заньера, сроки полномочий которого истекли 30 июня 2017 года, и который станет новым Верховным комиссаром по национальным меншинствам организации, не позволяют видеть нарушение прав и геноцид крымских татар со стороны российских оккупантов.
Новый генсек ОБСЕ приедет в Киев 12 сентября - Цензор.НЕТ 6785
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Прежде чем с ним говорить, спросите чей Крым. Потому что этой прокацапской организации веры нет !!!
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Встретил ОБСЕшника - плюнь ему в рожу, всё равно не увидит кто....
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да ему в Киеве офис уже пора открывать, чтобы работу подчиненных лучше контролировать, а то ведь претензий много
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А в москву уже ни кто не ездит, кроме агентов- депутатов из Германии.
И как в песне поётся:* Полковнику ни кто не пишет!*


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одного еле пережили, теперь следующий - с новыми силами ничего не видеть...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый генсек ОБСЕ приедет в Киев 12 сентября
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