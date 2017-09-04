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Все про:горсовет (398) Львов (3677) ОГА (1415) СБУ (14842)

 СБУ проводит обыск в управлении образования Львовского горсовета

львов

Сотрудники Службы безопасности проводят обыск в управлении образования Львовского городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".

Как сообщили изданию источники, СБУ совместно с Национальной полицией проводит выемку документов по адресу пл. Рынок, 9 в рамках уголовного производства, открытого по ст. 363 УК (нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе СБУ задержала в Харькове крупную резидентуру российской разведки, состоявшую из 18 человек, - Грицак

Других подробностей не сообщается.

Факт проведения обысков подтвердила изданию ZAXID.NET руководитель управления Зоряна Довганык. В пресс-службе СБУ обыски пока не комментируют.
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SANDY - а вы что надеялись, что у Петра Лексеевича короткая память? Это вам не зек янык, который после стакана забывал все...Добьют таки Садового...
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заїбеться пйотр лєксєєвич Садового заганяти це не карамельки на вінницькому ринку продавати
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SANDY - Садовой еще и кореш Саакашвили....- это отягощающее... Так что до 10-го порешают с ним....
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10-го на митниці в Краківці буде бійня....якщо підтягнеться багато людей, то буде п...ц
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SANDY - если европейские политики будут сопровождать, то нормально проедет..., а если только украинцы - покрошат народ с пулеметов... Тут дело о власти идет...- а за нее говорят Петр Лексеевич родного брата не пожалел...
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никто никого крошить не будет
просто закроют пункт пропуска
на профилактику)
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Как то не думал об этом. Хотя общеизвестно, что мафиозного родного брата Порошенко замочили на разборках, и Петя ему памятник поставил в Киеве.
Но как то даже не мог предположить, что брата Порошенко убили по его указке...
Хотя сразу после убийства брата Порошенко, весь семейный бизнес клана Порошенко перешёл именно к Петру Порошенко.
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Вы думаете, что есть вероятность сопровождения европейскими политиками???
Хотелось бы, но я сомневаюсь...
Да и, если пограничники скажут, что его паспорт аннулирован, что смогут сделать европейцы?
Они первые скажут поворачивать назад.
А что с братом лексеича?
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Olga A 6130c05e - да вот шепчутся люди (давно уже).., что помогли утонуть в интересах одного лица...., но то слухи..- говорят следствие долго не закрывали.., а потом закрыли по указке...
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Ясно, спасибо! Я не знала абсолютно ничего об этом.
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Знову що? Сводка об их работе напоминает тексты советских книг о гражданской войне: "Налетели махновцы....." Махно не обижаю, теперь говорят, что он был хороший. образованный и простой народ защищал. А как правду узнать - машины времени нет
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Берете квиток до Запоріжжя і починаєте опитувати людей, ще живі нащадки тих кто спілкувався з махновцями, те ж саме стосується і бандерівців .
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Вот это действительно метод! А не из пальца. Историкам бы этим вопользоваться....
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Вони ним і користуються, якщо неліниві, шкода що це працює максимум на сто років назад .
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Рашистская агентура в образовании Львова?
Смешное это рошеновско-барыжное карманное СБУ.
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Дизайнеры Линники, которые продают в фотобанках карты Украины без Крыма и Донбасса откуда сами, не напмните?
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еще реформа не принята, а уже обыски...работают на упреждение.
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Пеця не здється. Невже йому, дєбілу офшорному, ніхто не пояснює, що наїздами своїх цепних псів, він рот всім не заткне. Чи йому пофіг, головне другий строк, а там хоч всі хай виздихнуть, головне по телевізору щоб казалиґ. що "усе в шикаладє"
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(нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается) Источник: https://censor.net.ua/n453974
Так и есть, ведь нарушают везде, ведь конфиденциальная информация должна обрабатываться на специальных компьютерах.
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Моя страна болеет . Буду её лечить , и при этом мечтаю свалить в Испанию или Италию . Не свалю . Мой дом - Украина .
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дератизацию некому в доме провести

отсюда все наше горе
до приезда Михо осталось 6 дней
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Идёт в Грузию Михо и все , кто с ним связаны .
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Що , на шкільних комп"ютерах під час канікул в забавки бавилися ..... чи порносайти проглядали ?
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Тоді би їх рем чи міськсвітло перевіряли би .
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Не офіційне прогрмне забезпечення купували . списуючи на офіційне. Різниця у вартості... далі , я думаю, ви самі здогадуєтесь що та як.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ проводит обыск в управлении образования Львовского горсовета
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