 СБУ проводит обыск в управлении образования Львовского горсовета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Львовский портал".
Как сообщили изданию источники, СБУ совместно с Национальной полицией проводит выемку документов по адресу пл. Рынок, 9 в рамках уголовного производства, открытого по ст. 363 УК (нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается).
Других подробностей не сообщается.
Факт проведения обысков подтвердила изданию ZAXID.NET руководитель управления Зоряна Довганык. В пресс-службе СБУ обыски пока не комментируют.
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просто закроют пункт пропуска
на профилактику)
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Но как то даже не мог предположить, что брата Порошенко убили по его указке...
Хотя сразу после убийства брата Порошенко, весь семейный бизнес клана Порошенко перешёл именно к Петру Порошенко.
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Хотелось бы, но я сомневаюсь...
Да и, если пограничники скажут, что его паспорт аннулирован, что смогут сделать европейцы?
Они первые скажут поворачивать назад.
А что с братом лексеича?
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Смешное это рошеновско-барыжное карманное СБУ.
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самиздат запрещенный????
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Так и есть, ведь нарушают везде, ведь конфиденциальная информация должна обрабатываться на специальных компьютерах.
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отсюда все наше горе
до приезда Михо осталось 6 дней
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В пользу детей Германии
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