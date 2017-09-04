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Все про:ДТП (6069) прокуратура (3160) Шуфрич (858)

 Прокуратура обжаловала решение суда, отпустившего Шуфрича-младшего на поруки отца

шуфрич дтп

Столичная прокуратура подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда города Киев, который отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича - Нестора Шуфрича-младшего - на поруки отца.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Да, я могу подтвердить. Апелляционная жалоба уже зарегистрирована в Апелляционном суде Киева", - сказала Максимец.

Она отметила, что как только жалоба будет назначена к рассмотрению, будет уведомлено о дате и времени заседания.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Медики оказывают первую помощь мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley. ВИДЕО

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича.

30 августа Шевченковский райсуд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о взятии Нестора Шуфрича-младшего под домашний арест.




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Игра на публику... Уже стало доброй традицией, когда ГПУ типа обжалует решение суда, но толку никакого. И это все знают. И ГПУ и суды... Типа играют в хорошего и плохого следователя... А в реальности всё решается за стаканам конька в кабинете у Порошенко. Смотрящие от Порошенко за судами Грановский и Кононенко доводят волю верховного по тому или иному делу, судьям, какое решение принимать. Те выполняют. А ГПУ типа делает вид, что недовольна, и протестует с обжалованием... Но уже давно в всё решено в таких случаях.
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Боюсь, Вы правы. Но подождем, а вдруг... Хотя
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в суде против бабла нет приема.Как бы его еще награждать по решению суда не пришлось
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Это еще пострадавшему можно сказать повезло. Шуфрич еще и лечение оплачивает и врачей выписал заморских. А можно было ведь и по другому закрутить. Мол парень готовил покушение на Шуфрича-младшого или хотел нанести ущерб имуществу путем бросания себя под колеса
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да, надо было у Пашинского проконсультироваться
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жаба задавила Нестора за 2 ой конверт ?... как так можно, это же дети
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Да расслабьтесь, право сильного у нас в стране еще ни кто не отменял... У кого больше денег тот и прав... ничего не поменялось, вся это ебучая элита будет нормально себя чухать в Украине, и законы для них не писаны... Насиров поляков разнаблядь не дадут мне соврать... Вся эта ебань, будет харкать нам в лицо, а мы только оглядываться по сторонам и максимум делать возмущенное лицо...
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давненько была шутливая поговорка мол, трудно жить без пистолета...Сейчас оружие не проблема, а жизнь не становиться лучше. Все-таки прав профессор Преображенский -разруха в головах.Добавлю, что эти головы выбираем мы сами. Надеюсь, что на этот раз гречка не пройдет!
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дело даже не в гречке, а в лохах, которые почему-то решили, что основатель партии регионов и барыга который всегда, при любой власти был у кормушки, будет менять систему..
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теперь вопрос только в том, кто возьмет на поруки Шуфрича-старшего, похоже суд на это намекает
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шуфрич как раз и не сцыкун
я про старшего
тема детей не обсуждаеться даже в наркомафии
при всем моем отношении( херовом) к непонятным чертям
эти хоть последствия закрывают по мере надобности
потерпевшего лечат не в поликлинике, а за большие бабки
суд купили, как и все что к этому нужно ( следаки, свидетели и тд и тп)
если купят здоровье парню - то ваще гуд
родители все шо хош сделают для детей
может ктото от души скажет что посадил бы своего при возможности достать???
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только вот это не первый случай и явно не последний, а чем больше будет сходить с рук, тем больше беспредела будет творить, безнаказанность она такая..
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кто бы сомневался...))
законы, они для быдла, а жители поднебесья, они выше каких то там законов....
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срачь по типу
валентина с цыфрами не понимаю
кто посадит своего ребенка если есть возможность достать???
вот в чем вопрос
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Что это за херня такая - "поруки" ???
"Догану" ещё в УК введите , коррупционеры хреновы !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура обжаловала решение суда, отпустившего Шуфрича-младшего на поруки отца
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