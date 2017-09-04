 Прокуратура обжаловала решение суда, отпустившего Шуфрича-младшего на поруки отца

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Да, я могу подтвердить. Апелляционная жалоба уже зарегистрирована в Апелляционном суде Киева", - сказала Максимец.
Она отметила, что как только жалоба будет назначена к рассмотрению, будет уведомлено о дате и времени заседания.
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича.
30 августа Шевченковский райсуд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о взятии Нестора Шуфрича-младшего под домашний арест.
1467 24
Материалы по теме: Шуфрич-младший сбил человека
Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича(53)
Пострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания, - прокуратура(13)
Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына. ФОТОрепортаж(52)
Сегодня Шевченковский райсуд Киева изберет меру пресечения сыну Шуфрича, - прокуратура(13)
Сын главного раввина Украины оказал первую помощь пешеходу, сбитому сыном Шуфрича(0)
Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию(36)
Правоохранители проводят следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода, - полиция(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я про старшего
тема детей не обсуждаеться даже в наркомафии
при всем моем отношении( херовом) к непонятным чертям
эти хоть последствия закрывают по мере надобности
потерпевшего лечат не в поликлинике, а за большие бабки
суд купили, как и все что к этому нужно ( следаки, свидетели и тд и тп)
если купят здоровье парню - то ваще гуд
родители все шо хош сделают для детей
может ктото от души скажет что посадил бы своего при возможности достать???
Ответить
Ответить
законы, они для быдла, а жители поднебесья, они выше каких то там законов....
Ответить
валентина с цыфрами не понимаю
кто посадит своего ребенка если есть возможность достать???
вот в чем вопрос
Ответить
"Догану" ещё в УК введите , коррупционеры хреновы !
Ответить