 Дело о вымогательстве на строительстве "Стены" в отношении должностных лиц Госпогранслужбы передано в суд, - военная прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Оболонский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению военнослужащих структурных подразделений Государственной пограничной службы Украины, относительно вымогательства у предпринимателя "вознаграждения" за несоздание препятствий при выполнении условий договора по строительству объекта "Евростена", а именно подписание актов приема - передачи выполненных работ, перечисление средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договорных отношений с коммерческим предприятием", - пояснили в ведомстве.
Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
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