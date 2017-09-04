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 Политика Украины
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 Закон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии, - Ирина Луценко

луценко ирина

Закон о реинтеграции Донбасса в настоящее время подготовлен уже на 99% за исключением вопроса введения в регион миротворческой миссии, обсуждение которого продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявляет представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Ирина Луценко.

"Этот законопроект, как я уже говорила, готов на 99%. Единственный момент, который сейчас проговаривается - это включение в этот законопроект миротворцев или миссии миротворцев… и о чем Президент Украины будет говорить в своем выступлении на Генеральной ассамблее Организации Объединенный Наций, куда он будет ехать во второй половине сентября", - рассказала Луценко на брифинге в кулуарах парламента в понедельник.

"Я думаю, что после дополнительных консультаций с нашими партнерами по "нормандскому формату" такой пункт в договор будет включен и будет представлен на рассмотрение Верховной Рады, будет проведено дополнительное обсуждение уже в украинском парламенте", - добавила она.

Представитель президента в парламенте считает, что законопроект будет окончательно подготовлен до конца месяца. "Я думаю, что до начала октября этот закон будет представлен парламенту", - сказала она.

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Луценко подчеркнула, что "закон уже написан" и миротворческая миссия - "это единственный пункт, не прописанный в этом законе". Она также напомнила, что экспертами и специалистами обсуждаются различные варианты формата миссии: "полицейская ОБСЕ… и, возможно, миротворческая миссия ОБСЕ". При этом, по ее словам, миротворцы будут стоять на всей оккупированный территории Донецкой и Луганской областей, в серой зоне и на неконтролируемом участке границы Украины и РФ.
По ее словам, текст законопроекта в настоящее время занимает "11-12 страниц" и она с ним детально ознакомилась.

"Основные ключевые тезисы, которые прописаны: Россия названа агрессором - это то, чего от нас требуют партнеры, то, в чем нуждается Украина, под что, собственно, вводятся санкции европейского и мирового демократического сообщества, которые, наконец, останавливают агрессора. Мы вводим понятие самообороны в соответствие с 51-й статьей Устава Организации Объединенных Наций: это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти в легитимность применения Вооруженных Сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала Луценко.

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По словам парламентария, также законом вводится понятие временно оккупированных территорий, временной оккупации Луганской и Донецкой области "собственно Российской Федерацией через узурпацию власти самопровозглашенными республиками "ЛНР" и "ДНР".

"Вводится понятие, что эти самопровозглашенные органы, созданные вне Конституции Украины, вне избирательного законодательства Украины, вне законов Украины, являются нелегитимными. Четко сказано, что все решения, принимаемые самопровозглашенными органами власти в тех временно оккупированных территориях, являются нелегитимными. Четко сказано, что произошедший захват имущества нелегитимен", - рассказала она.

Кроме того, дополнительно усиливаются функции Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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"Фактически, в этом законе прописаны пункты, которые от нас требуют европейские партнеры: показать, что мы не отказываемся от этой территории, что бы собираемся восстанавливать украинскую власть на этой территории. В этом законе прописаны дополнительные права и обеспечение украинских Вооруженных Сил. В этом законе дополнительно прописаны, какие социальные гарантия предоставляются жителям, которые проживают на временно оккупированной территории, а также временно перемещенным лицам", - рассказала Луценко.

При этом она подчеркнула, что этот законопроект касается только временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, он не имеет ни одного пункта, который бы касался аннексированного Крыма.

"То есть это четко ориентированный закон под три раздела Минских соглашений, принятых в сентябре 2015 года, феврале 2016 года", - подчеркнула Луценко.

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Она отметила, что предусмотренное законом определение РФ как агрессора и определение Украины, как самообороняющейся, дают возможность утверждать, что Украина не оглашает РФ войны. И, с другой стороны, определяет, что это не гражданская война, "к чему постоянно РФ апеллирует".

"Объединение этих двух понятий дает нам возможность получить летальное оружие, продолжать усиливать и требовать от наших партнеров санкций и третье: это не война, что дает возможность сотрудничать со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, дает возможность нашим инвесторам и кредиторам понимать, что Украина делает реформы и продолжать все реформы, начатые на сегодняшний день", - резюмировала Луценко.
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Иришка Луценко всё больше жёнку Виктор Фёдорыча напоминает,похоже тезисы о наколотых апельсинах не за горами ....
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Пока Порошенко у власти, Донбасс будет под оккупацией рашистов. Порошенко как гарант оккупации, привселюдно заявил что никому не позволит освобождать Донбасс силой.
То есть, замораживание конфликта, необходимое для укрепления власти террористов и рашистов на Донбассе. По типу Приднестровья.
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Слышите, армейцы - вы, оказывается, сдерживаете Лугандон пока что абсолютно нелегитимно...
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Так і є і це не має хвилювати українців- хай "озабочєнниє" хвилюються.
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То есть сейчас любого участника АТО из ВСУ можно судить как преступника?
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Цим лише хУЙЛО займається. І один випадок в Італії- та там трохи інше.
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Если РЫГИ вернуться к власти, то нехер делать могут такое устроить. Минимум позабирают льготы и заставят АТОшников вернуть полученную зарплату в ВСУ
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Ты знаешь,мы как то с Ребятами на охоте обсуждали этот вопрос под соточку,другую(все АТОшники,причём 14-15 года и взрослые дядьки),оно действительно может к этому прийти,ну а насчёт этой ведьмы Луценчихи,так ей вместе с Геращенкой семечки на базаре продавать,а не страной управлять
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что ты в нем хотел увидеть ? очередной шедевр чоколадно-словесного творчества?
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А давайте построим высокий и надёжный забор . Вся Украина об этом мечтает .
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Интересно как они привяжут этот закон к минским соглашения, в которых чётко прописаны пункты особого статуса дамбаса, амнистии и выборам.
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*Каза сра......я * ! .... ... Давно пора Мордор назвати агрессором !!!
...
..Закон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 6624...
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Ура,у нас войны нету,БабаЯга Пгокугогша сказала!!!Объединение этих двух понятий дает нам возможность получить летальное оружие, продолжать усиливать и требовать от наших партнеров санкций и третье: это не война, что дает возможность сотрудничать со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, дает возможность нашим инвесторам и кредиторам понимать, что Украина делает реформы и продолжать все реформы, начатые на сегодняшний день", - резюмировала Луценко.Источник: https://censor.net.ua/n453969
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Без освобождения Крыма от кацапов реинтеграции Донбасса не будет.
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Какая нах реинтеграция дура? Первоочередной задачей должна идти ДЕОККУПАЦИЯ !
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Порошенко нечего сказать в ООН. Закон готовится под его речь. Обсуждение закона в ВР будет вызывать откровенную ухмылку как у людей, так и у депутатов, но по разным причинам. Точнее говоря, с разных ракурсов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон по реинтеграции Донбасса позволит выйти из понятия АТО и перейти в легитимность применения армии, - Ирина Луценко
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