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 Суд в Москве отказался освободить режиссера Серебренникова

серебренников

Московский городской суд в понедельник, 4 сентября, отказался удовлетворить жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве.

Он останется под арестом до 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд разрешил Серебренникову покидать квартиру для прогулки по району с 18:00 до 20:00. В остальном мера пресечения осталась без изменений. Адвокат Дмитрий Харитонов просил отпустить режиссера под залог в размере 68 миллионов рублей. На заседании Харитонов заявил, что главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева в своих показаниях оговорила Серебренникова и саму себя.

Еще 30 человек поручились за Серебренникова. Среди них - режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Марк Захаров, актрисы Инна Чурикова и Алла Демидова, актер Дмитрий Харатьян, дирижер Владимир Спиваков, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе СБУ задержала в Харькове крупную резидентуру российской разведки, состоявшую из 18 человек, - Грицак

23 августа Басманный суд столицы России Москвы поместил Серебренникова под домашний арест. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Российское следствие обвиняет режиссера в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Серебренников называет обвинения "абсурдными".

Российские и мировые деятели культуры требуют освободить режиссера.
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суд в Москве... во ржака. В зверинце есть свой суд...
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Да задрали уже этим Серебрянниковым!!!

Такое ощущение, что война против соседнего государства с десятком тысяч трупов - это второстепенное, а какой-то мудозвон - гвоздь рассиянской жизни
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зря вы так. Это не мудозвон, это еще один червь точащий гнилые внутренности....
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Зачем этот цирк? Все просто. У
Окурка в марте 2018 "выборы" деятели "культуры" ДОЛЖНЫ лизать или молчать…
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вообще-то "суд в Москве" это самых короткий черный анекдот в мире
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Оффтоп.
Про российское кино.
Чувака, который в Екатеринбурге сжег кинотеатр, заехав туда на УАЗике и взорвав лежавшие в машине газовые баллоны, признали психом.
Ну а чего еще было ожидать? Ведь таким образом он протестовал против фильма "Матильда", и если бы его признали нормальным, то автоматически Поклонская (депутат Госдуры, светоч "руццкой вЯсны в Крыму) становилась бы идейным вдохновителем духовноскрепного терроризма в России. )))
Так что придется чуваку смириться со своей участью. Теперь он - псих.
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***
А в Донбассе - бомбежка и свист,
А в Донбассе война и месиво…
Ну и как поживаешь, артист,
Благословивший агрессию?
Расскажи, что случилось с тобою?
Почему ты скатился вниз?
И зачем украинскою кровью
Ты доказывал «патриотизм»?
Но не думай, что только Путин -
И убийца, и редкое чмо.
Ты ведь тоже убил пол-Донбасса,
Подписав тогда кровью письмо…
Что же вам было обещано?
Или вас брали измором?
«День Победы» Льва Лещенко
Стал его днем позора!!!
Соломин в «Московской саге»
Своею игрой порадовал….
А вот подписал бумаги -
И нет правдолюба Градова.
Спасибо, Карен Шахназаров,
За фильм ваш про вечер в Гагре…
Кавказ прошел сто пожаров
После похожей бумаги.
Сегодня крымским татарам
Сталин приходит во сны…
Бывший дончанин Кара,
Донбасс устал от войны!
Ах, как сыграл Никоненко
В «Завтра была война»!
Зачем же он встал на коленки
В эту лужу дерьма?
Боярский играл отвагу,
А лучше сидел бы дома.
В жизни он вместо шпаги
Носит пучок соломы!
С похмелья или спросонья
Писали вы это депешу?
Был мужиком «Афоня»,
А стал равнодушной пешкой!
Знает ли путинец Бортко,
Гений «Собачьего сердца»,
Как российские морды
Пинают раненых берцами?
Чужие идут на заставу,
Вот-вот разразится бой…
Прощай, офицер Варавва,
А с ним - и Василь Лановой…
Больше сказать вроде нечего…
Да что тут еще сказать?
Может, и вы, как Пореченков,
Хотите по нам пострелять?
Небо рыдает над Крымом,
Донбасс - не стихают стоны…
Зачем же вы свое имя
ОтдАли … в разрывные патроны???

***
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд в Москве отказался освободить режиссера Серебренникова
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