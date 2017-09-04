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 Политика Украины
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Все про:граффити (110) история (1397) музей (508) память (924) Вятрович (117) евромайдан (8076)

 В сентябре будет объявлен конкурс по созданию мемориального комплекса Революции достоинства,- Вятрович

вятрович

Создание Музея Революции достоинства позволит избежать уничтожения артефактов, как это было с граффити на магазине на улице Грушевского в Киеве, уверен глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы убеждены, что институциональные шаги со стороны государства по восстановлению и сохранению памяти о Евромайдане - это то, что сделает невозможными те события, свидетелями которых мы стали два дня назад. Но меня радует такая острая реакция общественности, которая не допустила, чтобы это преступление прошло незаметно. Сейчас слово за властью, в частности, за правоохранительными органами", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

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В.Вятрович напомнил, что по факту уничтожения граффити было обращение в Нацполицию и Генпрокуратуру о расследовании этого преступления и привлечении виновных к ответственности. Он отметил, что эти граффити являлись памяткой истории местного значения (согласно приказу Минкультуры от 15 октября 2014 года) и их уничтожение является преступлением.

Глава УИНП также проинформировал, что уже в текущем месяце будет объявлен конкурс по созданию Национального мемориального комплекса, который должен включать музей, мемориал и культурный центр.

"Ожидается, что через несколько недель Киевсовет должен окончательно проголосовать за предоставление Музею Революции достоинства земельного участка по адресу: Алея Героев Небесной сотни, 3-5", - рассказал он.

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По словам В.Вятровича, за период 2018-2019 годов должна быть завершена первая очередь комплекса, которая должна включать не только мемориал, но и экспозиционное пространство.

"На период конкурса и строительства Музея Революции достоинства должен быть открыт временный музей. Самым лучшим помещением для такого временного музея является Украинский дом на Европейской площади", - сказал он.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
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В Украине много креативных и таллантливых людей, хотелось бы что бы они не остались равнодушны и проявили себя в конкурсе.
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вместо мемориала, лучше поставьте пару виселиц и повести Ахметова, Кернеса, Навицкого для начала...- мемориал просранной революции это издевательство...
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это родственник корявомордого, или бабки нужны? гильотину поставьте между Банковой и грушевского
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Из одного совка, в другой...
А нельзя без этого совкового пафоса?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ сентябре будет объявлен конкурс по созданию мемориального комплекса Революции достоинства,- Вятрович
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