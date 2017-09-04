 В августе СБУ задержала в Харькове крупную резидентуру российской разведки, состоявшую из 18 человек, - Грицак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом эпизоде гибридной войны РФ против Украины в эфире канала "Прямий" рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков", - сообщил он.
По словам главы СБУ, задержанные проводили диверсионно-разведывательную деятельность на территории Украины, а куратор резидентуры "сидел в Белгороде" и оттуда руководил деятельностью группы. Имела эта резидентура отношение к Службе внешней разведки РФ или к другому ведомству, он не уточнил.
Также Грицак заявил, что СБУ отслеживает деятельность еще одной аналогичной "подрывной" группы.
Напомним также, что в ходе того же интервью руководитель СБУ обратился к российскому коллеге из Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с призывом "остановиться, пока не поздно".
Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.
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Сначала покажи этих задержанных рашистов, а потом вякай.
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Пока, что видим, что СБУ прессует патриотов Украины и крышует бизнес Порошенко, а с рашистской агентурой и ватой борятся своими силами лишь активисты и простые граждане.
https://censor.net.ua/video_news/453915/schitayite_chto_ya_durachok_aktivisty_vyshli_na_propagandista_montirovavshego_antiukrainskoe_video_video
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Вот когда военные пленили двух рашистов Александрова и Ерофеева на фронте и передали СБУ то сразу их показали, типа СБУ себе присвоила лавры по поимке этих рашистских военных
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В Харькове суд дал 11 лет тюрьмы россиянке-боевику "Тереза", пытавшей воинов АТО.
Фото:
http://glavred.info/zhizn/v-harkove-sud-dal-11-let-tyurmy-rossiyanke-boeviku-tereza-pytavshey-voinov-444847.html
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Фото:
https://fraza.ua/foto/232009-v_harkove_zaderzhana_terroristka_koordinirovavshaya_diversionnye_gruppy_sbu
Больше можно спросить у гугла, он не только мне отвечает.
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Вы всерьез верите в ДРГ с туристической картой и в шлепанцах? А с пилой для резки опор?
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Так шо, кокс таки накрыли. Видишь, добкина не видать и не слыхать - ломка у него....
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