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Все про:разведка (1869) Россия (72134) СБУ (14835) Харьков (4393) Грицак Василий (315)

 В августе СБУ задержала в Харькове крупную резидентуру российской разведки, состоявшую из 18 человек, - Грицак

грицак

В августе в Харькове спецслужбы разоблачили резидентуру разведки РФ, задержав 18 ее сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом эпизоде гибридной войны РФ против Украины в эфире канала "Прямий" рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков", - сообщил он.

По словам главы СБУ, задержанные проводили диверсионно-разведывательную деятельность на территории Украины, а куратор резидентуры "сидел в Белгороде" и оттуда руководил деятельностью группы. Имела эта резидентура отношение к Службе внешней разведки РФ или к другому ведомству, он не уточнил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грицак о группе Вагнера (Уткина): Это похоже на частную армию Путина, которая имеет на вооружении танки, БТР, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию

Также Грицак заявил, что СБУ отслеживает деятельность еще одной аналогичной "подрывной" группы.

Напомним также, что в ходе того же интервью руководитель СБУ обратился к российскому коллеге из Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с призывом "остановиться, пока не поздно".

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.
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пока что лишь очередное бла-бла...
Сначала покажи этих задержанных рашистов, а потом вякай.
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И обязательно фамилии героев, которые обезвреживали. И адреса их, звания, их источники информации. А то вася п не поверит.
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Я тоже не поверю, словам сейчас трудно доверять
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Хотілося б повірити цій гарній новині, але керівництво СБУ уже стільки разів брехало, що навіть не знаю: радіти чи плюватися...
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а був би там відомий очкарик з глоком та прострілив би їм коліна, то повірии б?
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Пане Грицак! Вася п вимагае негайно припинити бла-бла і персонально йому крупним планом з усіх сторін показати затриманих рашистів!
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взагалі - то було б непагано, це називається - контрпропаганда
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Да, хочу видеть реальную работу СБУ по задержанию рашистской агентуры а не бла-бла этого мудака...
Пока, что видим, что СБУ прессует патриотов Украины и крышует бизнес Порошенко, а с рашистской агентурой и ватой борятся своими силами лишь активисты и простые граждане.

https://censor.net.ua/video_news/453915/schitayite_chto_ya_durachok_aktivisty_vyshli_na_propagandista_montirovavshego_antiukrainskoe_video_video
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Навіщо тобі це? Волати вивсьоврьотє можна і зараз. СБУ тобі хоч кожен день може показувати. Там клієнтури "нємєряно".
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в такой специфичной области, как контрразведка, могут и годами не показать.
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потому что показать нечего...
Вот когда военные пленили двух рашистов Александрова и Ерофеева на фронте и передали СБУ то сразу их показали, типа СБУ себе присвоила лавры по поимке этих рашистских военных
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Российская диверсантка Лариса Чубарова по прозвищу Тереза, захваченная в Харькове сотрудниками СБУ, причастна к пыткам украинских военнопленных.

В Харькове суд дал 11 лет тюрьмы россиянке-боевику "Тереза", пытавшей воинов АТО.
Фото:
http://glavred.info/zhizn/v-harkove-sud-dal-11-let-tyurmy-rossiyanke-boeviku-tereza-pytavshey-voinov-444847.html
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове террористку ДНР по кличке «Лиса», которая летом этого года была «заброшена» в харьковский регион для координации деятельности диверсионной группы. Об этом, как стало известно «Фразе», сообщила в пятницу, 2 октября 2015 год, пресс-служба СБУ.
Фото:
https://fraza.ua/foto/232009-v_harkove_zaderzhana_terroristka_koordinirovavshaya_diversionnye_gruppy_sbu

Больше можно спросить у гугла, он не только мне отвечает.
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Молодцы. Контора, вторую группу можно было и по деликатней активизировать. Респект.
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нет,боты говорят что сбу это филиал фсб,це неправда
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почему кацапы трубят, когда кого-то поймают, а в Украине только рабиновича с ляшкой показывают? а есть ли задержания вообще?
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думаю, когда Рашка ловит действительно, они тоже молчат. По телеку крутят оболганных и самооговоренных, для нагнетания истерии.
Вы всерьез верите в ДРГ с туристической картой и в шлепанцах? А с пилой для резки опор?
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ну так может и здесь пора начать нагнетать, или страшно, шо общество проснётся?
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Надеюсь, запасы допиново кокса тоже накрыли...
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Кива нигде пока не высказывался? Если что-то скажет по этому поводу - значит 100% накрыли.
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та высказывался уже. Говорил, шо возьмет свой табельный песталет и застрелит Николозовича прямо в момент пересечения им контрольно-следовой полосы, а сереге лещенку пообещал, шо уберет его там же, как свидетеля нарушения гос. границы опастным левым оппортунистом "Михо".
Так шо, кокс таки накрыли. Видишь, добкина не видать и не слыхать - ломка у него....
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На жаль, Гепа розумний та в таке лайно не вляпається. Одна надія на влучність...
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Допа,Гепа,Авакян? Не? Тогда идите в сад господа.
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Кажется количество пойманных шпионов будет скоро больше чем вся численность населения россии. И это не предел
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Да сибд сибд на каждой ветке отметился хорошо.
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Вообще-то, зечем задержали, их же кормить теперь надо . Нет человека и нет проблем , говорил товарищ сталин
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ августе СБУ задержала в Харькове крупную резидентуру российской разведки, состоявшую из 18 человек, - Грицак
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