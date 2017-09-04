 Адвокат похищенного в Беларуси украинца обратилась в ЕСПЧ: "РФ непосредственно на данный момент нарушает права Гриба"

Об этом со ссылкой на ее заявление сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Юрист уточнила, что местонахождение ее подзащитного по-прежнему неизвестно. Закревская утверждает - из-за его проблем со здоровьем у пропавшего украинца "есть основания говорить об угрозе его жизни".
"Нами действительно было подано заявление в Европейский суд по правам человека по применению срочных мер в порядке правила 39. Мы считаем, что РФ непосредственно на данный момент нарушает такие права Павла Гриба, как право на свободу, право на неподвержение пыткам, и есть прямая угроза его жизни", - заявила она.
Адвокат призвала официальный Минск изъять видеозаписи с камер по возможному маршруту поездки Гриба. По ее мнению, это поможет прояснить обстоятельства его исчезновения.
В случае, если Беларусь не будет эффективно сотрудничать с правоохранителями из Украины, можно будет говорить о причастности властей этой страны к преступлению, подчеркнула Закревская.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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якобывозможно причастны российские спецслужбы.
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За его исчезновение надо в первую очередь спрашивать у БеларуССии.
Источник: https://censor.net.ua/n453965
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