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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2734) похищение (1306) украинцы (2581) ФСБ (1218) Европейский суд по правам человека (506)

 Адвокат похищенного в Беларуси украинца обратилась в ЕСПЧ: "РФ непосредственно на данный момент нарушает права Гриба"

павел гриб

Адвокат похищенного в Беларуси Павла Гриба Евгения Закревская обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с исчезновением украинца, к которому якобы причастны российские спецслужбы.

Об этом со ссылкой на ее заявление сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Юрист уточнила, что местонахождение ее подзащитного по-прежнему неизвестно. Закревская утверждает - из-за его проблем со здоровьем у пропавшего украинца "есть основания говорить об угрозе его жизни".

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"Нами действительно было подано заявление в Европейский суд по правам человека по применению срочных мер в порядке правила 39. Мы считаем, что РФ непосредственно на данный момент нарушает такие права Павла Гриба, как право на свободу, право на неподвержение пыткам, и есть прямая угроза его жизни", - заявила она.

Адвокат призвала официальный Минск изъять видеозаписи с камер по возможному маршруту поездки Гриба. По ее мнению, это поможет прояснить обстоятельства его исчезновения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом


В случае, если Беларусь не будет эффективно сотрудничать с правоохранителями из Украины, можно будет говорить о причастности властей этой страны к преступлению, подчеркнула Закревская.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.


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как-то интересно выходит. За кобылу-трансвестита Гадьку аж целый президент задницу себе драл в лоскуты. А этот парень,кроме родных - никому не нужен...А по итогу - что мы имеем с Гадьки.
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когда мы повелись на "выкуп" первого пленного, мы сами себе подписали приговор, на постоянные подобные проблемы.
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мне кажется,именно с Гадькой-мы черт знает на что повелись.
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Никто нас не заставлял самих создавать иллюзию Жанны д"Арк... надо просто научиться видеть реальное, а не желаемое...
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ну почему ж никто не заставлял.. Было очень грамотно все раздуто журнашлюшками всех пошибов. А потом - подкрепили воплями толлятника. И все. Общественное мнение сформировано.
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Без одобрения белорусских властей ФСБ этого бы не сделала.
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Я вас, прошу. В точности до наоборот. Без одобрения ФСБ, белорусские власти ниче не сделают.
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с просьбой вмешаться в ситуацию с исчезновением украинца, к которому якобы возможно причастны российские спецслужбы.

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За его исчезновение надо в первую очередь спрашивать у БеларуССии.
Источник: https://censor.net.ua/n453965
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все зависит от того, мы хотим спросить - поговорить, или спросить и найти его?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат похищенного в Беларуси украинца обратилась в ЕСПЧ: "РФ непосредственно на данный момент нарушает права Гриба"
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