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Все про:гречка (149) Минагрополитики (301) продукты (1447) цены (2125) подорожание (92)

 Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики

гречка

Урожай гречки в 2017 году позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, что позволит сохранить стабильную цену на этот товар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Как отмечается, посевные площади под гречихой в текущем году выросли до 183 тыс. га против 150 тыс. га в 2016 году. Расширение посевных площадей на 22% позволит нивелировать возможное проседание урожайности, вызванное неблагоприятными погодными условиями.

По состоянию на 1 сентября гречка обмолочена на площади 50 тыс. га или 27% от прогноза, намолочено 55 тыс. тонн при урожайности 11,0 ц/га.

По предварительным прогнозам, урожай гречки в 2017 году составит 197,5 тыс тонн при потребности внутреннего рынка в 160 тыс. тонн. В 2016 году было собрано 128 тыс. тонн этой культуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина увеличила на треть экспорт агропродукции в ЕС, - Минагрополитики

В течение 2017 года средние цены на гречку колебались в пределах 20%, оставаясь в диапазоне 23,92 - 29,76 грн/кг. По состоянию на 30 августа средняя цена гречки в Украине составила 24,25 грн/кг. Для сравнения, на эту дату в прошлом году гречка стоила 30,97 грн.

"Рыночные балансы не указывают на риск роста цены, поэтому такие колебания могут иметь исключительно спекулятивный характер. Однако сам факт того, что рыночная ситуация настолько поддается внешнему влиянию еще раз подчеркивает важность планирования и формирования соответствующей структуры посевных площадей", - отметил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода подорожала 21 позиция из 23 в списке социальных продуктов питания, - Госстат

Он также напомнил, что последние годы гречка входит в топ-3 самых рентабельных культур в растениеводстве, что является естественным стимулирующим фактором расширения посевных площадей под этой культурой.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, рентабельность производства гречки в 2016 году превысила 110%.

Кроме того, государственные аграрные операторы владеют интервенционным резервом, который может быть задействован в случае резких колебаний цены.


Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики 01Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики 02
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- Дожились, -- говорил брандмейстер, -- скоро все на жмых перейдем. В двадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.
A Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет. (с)
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Писец ценам,раз такое пишут,значит подорожает раза в три.
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" Причин для роста цены на гречку нет" - звучит , как предупреждение...
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Ахренеть,каждый Божий день ВСЁ дорожает,но причин для этого нет !!! Зато есть железная причина ВСЮ соевую банду развешать на ближайших фонарях !!!
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Главное ,чтобы у тебя в ольгино интернет не подорожал
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Я подозреваю,ты соя хочешь поведать о том,что в Украине всё только дешевеет а о подорожаниях это всё ольгинские сказки ну так поведай об этом смело ,народ тебя с удовольствием полагаю выслушает...
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Ты за СЕБЯ говори. Твою "тощую" заточку уже видел....хрен промахнешься.
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Шо то не припомню,чтобы я тебе на клык давал хотя если ты утверждаешь,что видел...то Бог его знает...
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Это надо понимать так: на гречку цены не поднимутся,а на остальные продукты питания,увы.
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это следует понимать как: цены на гречку поднимуться, но причин для этого нет.
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Навстречу кризису
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. (с)
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а коли вам була потрібна причина, щоб вздрючити ціни?
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Уже не первый день пишут, что на все поднимутся цены, видно, много жрем...
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Какой размер одежды носишь? Тока не говори ,что от голода опухла.
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46-й, нет, не опухла, привыкла немножко, но вкусно, за сограждан переживаю...
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Вот специально всё лето искал голодающих в Одессе и представь себе не видел. Здесь даже репортаж был ,как пробка из голодающих образовалась в сторону Киева на машинах.
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Навряд в Одессе найдете, туда едут с баблом отдыхать да и город не бедный.
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А как люди должны были - пешком и с котомками идти??? Или понятие плохого питания у тебя - это непременно Бухенвальд???
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Тоже из голодающих? Давно было на Дерибасовской? Так сходи. Рестораны переполнены "голодными".
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На Дерибасовской - я регулярно, могу пройтись и днём и ночью, поскольку работаю возле Примбуля, а смены у меня - суточные....И что гулянки утихают только к 4 утра - прекрасно знаю, тем более - погода шепчет.. НО - Одесса -- это богатый ( сравнительно) портовый город, а у меня есть родня и в глубинке...
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Ну в твоем понимании - это фейс фиг промахнешься и кранец пивной ниже ремня.
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Как так причин для подорожания гречки нет! Будут! А для чего у нас правительство? Недоработочка вышла
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Народна прикмета: якщо правителі говорять про ціну на гречку, значить знову хочуть щось стирити.
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Причин для роста цены на гречку нет, значит выборов не будет
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F А барижному *рябому* (Косюку) ..850 лямів ...на розвиток !? ...Замало !?..

.. ..
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Ну, понятно - причин нет, но рост цен будет))) парадокс
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Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики...

Но она растёт... Ненасытные шоколадные барыги рулят.
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Исчтерички, погнали затариваться гречкой! Ну а чего? Заодно дадите торгашам повод поднять цены. Дурни гребут - значит можно и подороже продать.

Как с солью было в14-м.
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Конечно, надо верить. "Свободный рынок", "свободная конкуренция". 600 тыс га государственной земли только из академии аграрных наук незаконно перешло хз кому, и с концами... Этот хз и позаботится о "рынке", и о " потребителях", ага...
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Понял, не дурак!!!! Я - в магазин...... Пока , может, - ещё не поздно...
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Чем-то напоминает посещение стоматолога - " не беспокойтесь, больно не будет".... И всегда потом больно....
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не причин нет, а рынка нет, выгоните соевого посредника все будет
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Ну ну, поголовье кур тоже выросло но цена взлетела.
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яхта дороговата в эксплуатации оказалась
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так причин нет, а подорожание есть. А причина есть. Барыгам от власти бабло нужно.
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Ну от на днях брав гречку за 19,90 по акції - найнижча ціна року з так 2012.

Але гречка то таке - вони б краще розібралися, чому курятина зрівнялася у ціні із свининою. Це при тому, що у нас її надлишок і ми експортуємо її в ЄС, а власники птахофабрик оце отримали багатомільйонні дотації.
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"Правительство сегодня заявило что завтра пропадет с продажи гречка, народ услышал и - гречка пропала с продажи уже СЕГОДНЯ!"
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Кормлю собак гречкой с мясом . Цена на газ не интересует , оформил тариф на электроотопление - 0.45 гр ночью (с 23:00 до 7:00) и 0.9гр днём (с 7:00 до 23:00) . При наличии двухтарифного счётчика .
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Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики

Намек понял, скоро жопа
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как будто бы гречка сейчас офигенно дешевая
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всё, паника паашлаааа. Щас торгаши цены подымут, слухи распустят, шо гречка начинает дорожать, а "запасливые" и бросятся сметать её центнерами по ещё "выгодным ценам", главное до гречкового ажиотажа успеть, шоб не попасть в просак. Гречка всему голова!
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а на остальное типа есть да?
картоха по 10 это нормально?
а мясо по 100?
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очень верное замечание
Какие выборы могут быть без гречки?
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опять!
ну зачем же вы это написали!
мы же уже научились читать между строк!
завтра же гречи не в одном магазине не будет!
блин загорелый!
у меня еще с прошлой паники 2 мешка соли и ящик спичек... остались!!! (шутка)
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Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики... Да ссуки не на что нет, а они ползут и ползут... Где это видано филе курицы 90 грн?!
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