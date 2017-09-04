Причин для роста цены на гречку нет, - Минагрополитики...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.
Как отмечается, посевные площади под гречихой в текущем году выросли до 183 тыс. га против 150 тыс. га в 2016 году. Расширение посевных площадей на 22% позволит нивелировать возможное проседание урожайности, вызванное неблагоприятными погодными условиями.
По состоянию на 1 сентября гречка обмолочена на площади 50 тыс. га или 27% от прогноза, намолочено 55 тыс. тонн при урожайности 11,0 ц/га.
По предварительным прогнозам, урожай гречки в 2017 году составит 197,5 тыс тонн при потребности внутреннего рынка в 160 тыс. тонн. В 2016 году было собрано 128 тыс. тонн этой культуры.
В течение 2017 года средние цены на гречку колебались в пределах 20%, оставаясь в диапазоне 23,92 - 29,76 грн/кг. По состоянию на 30 августа средняя цена гречки в Украине составила 24,25 грн/кг. Для сравнения, на эту дату в прошлом году гречка стоила 30,97 грн.
"Рыночные балансы не указывают на риск роста цены, поэтому такие колебания могут иметь исключительно спекулятивный характер. Однако сам факт того, что рыночная ситуация настолько поддается внешнему влиянию еще раз подчеркивает важность планирования и формирования соответствующей структуры посевных площадей", - отметил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк.
Он также напомнил, что последние годы гречка входит в топ-3 самых рентабельных культур в растениеводстве, что является естественным стимулирующим фактором расширения посевных площадей под этой культурой.
По расчетам ученых Института аграрной экономики, рентабельность производства гречки в 2016 году превысила 110%.
Кроме того, государственные аграрные операторы владеют интервенционным резервом, который может быть задействован в случае резких колебаний цены.
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A Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет. (с)
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. (с)
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Но она растёт... Ненасытные шоколадные барыги рулят.
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Как с солью было в14-м.
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Аркадий Райкин - Монолог о дефиците (1974) Когда, было... Но как сегодня.
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Але гречка то таке - вони б краще розібралися, чому курятина зрівнялася у ціні із свининою. Це при тому, що у нас її надлишок і ми експортуємо її в ЄС, а власники птахофабрик оце отримали багатомільйонні дотації.
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http://argumentua.com/stati/super-yakhta-nashei-ryaby-prikhoti-milliarderov-i-pustoi-byudzhet-ukrainy-foto
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Намек понял, скоро жопа
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картоха по 10 это нормально?
а мясо по 100?
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Какие выборы могут быть без гречки?
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ну зачем же вы это написали!
мы же уже научились читать между строк!
завтра же гречи не в одном магазине не будет!
блин загорелый!
у меня еще с прошлой паники 2 мешка соли и ящик спичек... остались!!! (шутка)
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