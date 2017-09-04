Парубий о послании Президента к Раде: Мы ожидаем и будем рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.
"Очевидно, Президент по этому вопросу принимает решение. В Верховной Раде мы ожидаем и (будем. - Ред.) рады посланию Президента. Но окончательное решение по этому поводу, насколько мне известно, еще не принято. Мы ожидаем. Как только будет информация, обещаю сообщить", - сказал спикер парламента.
В свою очередь, представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко заявляет, что послание президента к парламенту уже подготовлено.
"Послание уже подготовлено. Происходит последняя отшлифовка", - сказала Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады в понедельник.
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спросите у народа, никто долго говорить не будет, а коротко - нах...
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Парубий реально из коменданта Майдана превратился в пресмыкающегося смерда перед недоцарьком петей.
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Рады вы будете, когда украинский народ всем вам, жабам, наконец-то сапогом под зад даст.
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