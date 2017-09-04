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 Политика Украины
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Все про:ВР (22937) Парубий (1563) Порошенко (13696) послание (56)

 Парубий о послании Президента к Раде: Мы ожидаем и будем рады

парубий

Президент Украины Петр Порошенко пока не определил дату, когда выступит с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

"Очевидно, Президент по этому вопросу принимает решение. В Верховной Раде мы ожидаем и (будем. - Ред.) рады посланию Президента. Но окончательное решение по этому поводу, насколько мне известно, еще не принято. Мы ожидаем. Как только будет информация, обещаю сообщить", - сказал спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко создал рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины

В свою очередь, представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко заявляет, что послание президента к парламенту уже подготовлено.

"Послание уже подготовлено. Происходит последняя отшлифовка", - сказала Луценко журналистам в кулуарах Верховной Рады в понедельник.
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Парубій, як голова України за посадою, підпанком у гібрида?
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Парубию можно пальчик показать и он будет так же рад ...
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Хи-хи, а если в послании будет сказано, что парубия послать? Он тоже будет рад или только народ порадуется?
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а без послания президента никак направление не выберут?
спросите у народа, никто долго говорить не будет, а коротко - нах...
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Могу сказать какой будет основной посыл послания... "Мы идем путем решучих реформ.., и не позволим всяким шатунам досрочные перевыборы и дестабилизацию общества.... Не забудьте - путин может напасть в любой момент..".
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Еще про тесно сплоченные ряды ну и бизвиз канешна
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Stuart Pearce - и мы уже почти в НАТО и ЕС... Впереди процветание, а после смерти мужикам 40 девственниц, а женщинам сорок атлетов...
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Речь Парубия в переводе на простой язык - "Мы, холопы и верноподданые царя всеяРуси, бьём челом и низко кланяясь царю-батюшке Петрушке офшорному, величайше просим сниспослать нам благодать в виде послания..."
Парубий реально из коменданта Майдана превратился в пресмыкающегося смерда перед недоцарьком петей.
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холопы и холуи вора-царька всегда рады посланию на...
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Скоро зима . У соседа долг за электричество 5500 гр . В его квартире светло и тепло . Мы "рады" у нас долга нет .
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Нет , живу в частном секторе . Многоэтажки народ будет отключать : вырезать кабеля и газовые трубы . Готовься , халявщик .
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То есть ты живешь в частном секторе, а твой сосед - в квартире?
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Не плати . Тебе , убогому , твоя гнилая суть не позволит .
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А почему ты меня оскорбляешь? За владельца Долбасэнерго обидно? Пойди настучи в соответствующие органы. Или перегрызи проводку соседу... сына
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Грызи . Тебя никто не оскорблял . Плати , или меняй поставщика газа и электричества .
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Радуйся конечно Логопед,скоро рядышком все на Майдане висеть будете на фонарных столбах,на справки свои с дурдома и то что ты невменяемый можешь не рассчитывать
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- Вам, Киса, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. (с)
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Он два года, вопрос переизбрания членов центральной изберательной комиссии сдвинуть с места не может
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Потому что Порошенко не велит... А парубий это холуй Порошенко, поэтому никто ЦВК с фальсификатором Охендовским трогать не будет, пока существует Порошенко
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Парубий о послании Президента к Раде: Мы ожидаем и будем рады.
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Рады вы будете, когда украинский народ всем вам, жабам, наконец-то сапогом под зад даст.
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Ждем, "я устал, ухожу". Но скорее всего дождемся "АСТАНАВИТЕСЬ! Я ЛЕГИТИМНЫЙ а меня люстрировать хотели из автомата!".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий о послании Президента к Раде: Мы ожидаем и будем рады
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