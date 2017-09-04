 "В среду вместо заседания в сессионном зале, депутаты будут работать в комитетах", - Парубий

Во время пленарных недель в Верховной Раде по средам планируется отменить работу в сессионном зале и посвятить этот день работе в комитетах, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил на брифинге спикер ВР Андрей Парубий.
"В среду по предложению комитетов мы запланировали полный день работы в комитетах, потому что в комитетах будет рассматриваться в частности пенсионная реформа. И для того, чтобы дать возможность подготовить в комитетах насыщенную повестку дня в плане работы на осень мы запланировали, что в среду будет день в комитетах", - сказал он.
По словам спикера в ближайший вторник работа Парламента начнется с реформы образования. Спикер напомнил, что проект Закона "Об образовании" имеет 1705 правок. В связи с этим Парубий предположил, что рассмотрение этого законопроекта будет продолжаться целый день.
"Если же мы сможем закончить раньше, то завтра мы будем иметь шанс рассмотреть Закон "Про кибербезопасность" один из важнейших законов о нацбезопасности и обороне, который мы не успели рассмотреть фактический в последний пленарный день прошлой сессии, - сказал Парубий.
В четверг по словам Парубия по предложению "Блока Петра Порошенко" планируется начать рассмотрение реформ системы правосудия. А именно ряд изменений в кодексы.
Также спикер напомнил, что изменения Кодексов имеют 4 383 правки.
Также по словам Парубия на эту среду запланирована его поездка в Польшу на экономический форму в Кринице, где состоится "панель спикеров Центральной и Восточной Европы". А также запланирована его встреча с маршалком Сейма Польши Мареком Кухчинским.
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в пятницу - уже не работают!
во вторник - раскачиваются
в среду - хотим в комитетах (клубы, бабы)
в четверг- раскачиваемся, покупаем билеты на пятницу
а с июля по сентябрь - каникулы!
и получают не 3 200...
вопрос - а не до хуа этих чихаухуа!!!!
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