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 Политика Украины
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Все про:ВР (22937) комитет (290) Парубий (1563)

 "В среду вместо заседания в сессионном зале, депутаты будут работать в комитетах", - Парубий

парубий

По средам в Верховной Раде планируют, что вместо пленарного заседания депутаты будут работать в комитетах.

Во время пленарных недель в Верховной Раде по средам планируется отменить работу в сессионном зале и посвятить этот день работе в комитетах, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил на брифинге спикер ВР Андрей Парубий.

"В среду по предложению комитетов мы запланировали полный день работы в комитетах, потому что в комитетах будет рассматриваться в частности пенсионная реформа. И для того, чтобы дать возможность подготовить в комитетах насыщенную повестку дня в плане работы на осень мы запланировали, что в среду будет день в комитетах", - сказал он.

По словам спикера в ближайший вторник работа Парламента начнется с реформы образования. Спикер напомнил, что проект Закона "Об образовании" имеет 1705 правок. В связи с этим Парубий предположил, что рассмотрение этого законопроекта будет продолжаться целый день.

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"Если же мы сможем закончить раньше, то завтра мы будем иметь шанс рассмотреть Закон "Про кибербезопасность" один из важнейших законов о нацбезопасности и обороне, который мы не успели рассмотреть фактический в последний пленарный день прошлой сессии, - сказал Парубий.

В четверг по словам Парубия по предложению "Блока Петра Порошенко" планируется начать рассмотрение реформ системы правосудия. А именно ряд изменений в кодексы.

Также спикер напомнил, что изменения Кодексов имеют 4 383 правки.

Также по словам Парубия на эту среду запланирована его поездка в Польшу на экономический форму в Кринице, где состоится "панель спикеров Центральной и Восточной Европы". А также запланирована его встреча с маршалком Сейма Польши Мареком Кухчинским.
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Ага ,конечно будут работать ,а как же иначе ...
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Oleg Hardin b651765a - если сразу на сессию, то можно получить неприятные неожиданности... Сначала нужно провести беседы, раздать конверты нужным людям, непокорным показать уголовные дела... Нельзя вот так сразу...
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Это означает - еще не все в Киев подтянулись.
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В буфетах решается судьба Украины . Избранники , однако ... Выбрали , терпите .
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Ну хоть не каникулы,возвращаемся к кучмо-януковским временам,голосования в четверг,остальные дни договорняки подковерные
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Депутаты будут РАБОТАТЬ??? Целую среду??? Во бля, - може национальный праздник обьявить???
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итого получаеться что в месяц вместо 6 пленарных сессий будет только 4 (пятницу я не считаю, потому что в этот день депутаты не ходят в парламент)...нехреново они так устроились.
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Мы хорошо знаем,вашу так называемую "работу" в комитетах,где даже кворума нет принятия решений.Поставьте в каждом комитете видеокамеры,чтоб все видели:где,кто и как работает.На новые ковры в ВР деньги есть,а на камеры в комитетах,сенсорные кнопки на пультах,как всегда...
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в понедельник -еще не работают,
в пятницу - уже не работают!
во вторник - раскачиваются
в среду - хотим в комитетах (клубы, бабы)
в четверг- раскачиваемся, покупаем билеты на пятницу
а с июля по сентябрь - каникулы!
и получают не 3 200...
вопрос - а не до хуа этих чихаухуа!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В среду вместо заседания в сессионном зале, депутаты будут работать в комитетах", - Парубий
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