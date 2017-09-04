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Все про:Литва (1208) Путин (24188) Россия (72134) Грибаускайте (152)

 С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте

грибаускайте

Литва готова поддерживать равные отношения со всеми своими соседями, однако уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным президент получила список требований, которые должна выполнить Литва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном интервью DELFI.

"С самого первого срока полномочий я всегда говорила, что мы готовы сотрудничать и дружить со всеми соседями, но на равных основаниях. Только в том случае, если это будут взаимно уважительные отношения. С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать - или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала она.

В тоже время Грибаускайте, пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер и Грибаускайте обсудили ситуацию на Донбассе: "Крайне важно, чтобы санкции против России оставались"

"Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными. Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор", - добавила президент Литвы.


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с тех пор пуйло под санкциями на коленках и в статусе врага цивилизованного мира, браво, Даля, это был хороший пример того как себя с вымогателем вести
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Так ее, кажется из Америки привезли? А украинцы, что там закончились? Потому что у местных страх перед россией в генах. А самое главное, что и привычки воровские и фокусы восточные там же
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у ваших местных возможно и страх, а наши москалям по зубам давали и дают даже вопреки тому, что ваши их русскими почему-то называют в той традиции, по которой своим холуям велел жить москальский царь петр первый, когда приказал своих смердов русскими называть. Козацькому роду нема переводу, украинцы народ идеи и верность этой идее со времен основания Киева хранят.
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Андрей Ильчук, пост в стиле изложения апостола Павла. Насколько витиевато, но понятно.
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так а какая претензия, такой и ответ, это ведь странно, что давших отпор москалям украинцев в страхе обвиняют, тут надо витиевато как-то, чтобы сразу не послать, а то вдруг человек заблуждается, а не злонамеренно, такая вот она, толерантность-то, кто бы только оценил
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Простите, ваши-наши, Вы о чем? Наш президент - не наш местный, может быть Ваш земляк, не знаю. карлику даже руку подает. Боится или уважает? А Даля выросла в свободном мире, она мыслит по другому и иначе не может. Вот таким и должен быть глава государства
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в ваших местах люди дикие живут и не знают, что такое политика и каким образом в ней себя реализовать принято? Примите соболезнования тогда. Президент избран народом, Порошенко призван на это место в тяжелые времена и то, что он делает на своем месте работает на то же самое, на что работает и Даля, пукин и параша в стойле после наглого быкования, взбрыкнет прочнее только встанет. В общем, не по уму вам будет оценки гос.деятелям давать, у вас для этого нет никаких возможностей, просто голое мнение чудака из мест, где дикие люди живут, не убедили.
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Напоминаю цивилизованному господину, что в цивилизованном мире президентов не лижут их критикуют. А свои восторженные мысли рекомендую излагать четче, а то с работы уволят.
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лизать дикарей как и все в виде двух крайностей воспринимать недоразвитым мозгом, который может работать лишь в режиме выключателя, вкл/выкл. черное-белое, примите мои соболезнования еще раз, а рекомендации свои для вождя своего оставьте, а то вас сожрут за не по тому месту ляпающий язык, место свое помните
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У Вас, наверное, закончилось лекарство, сходите в аптеку. Свои соболезнования обратите к себе, Вы в них явно нуждаетесь, т.к. мозг если был, то растворился в экстазе любви к власти.
Увы, бывает и так. И скромнее надо быть. Если Вашего совета не просят. не надо навязываться. Боже, какой кадровый голод в минстеце или как он там сейчас называется
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А Даля выросла в свободном мире?

Может вы ее биографию осилите? Родилась в СССР. бывший партийный и идейный лидер КПСС....
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sibd sibd
А Даля выросла в свободном мире, она мыслит по другому и иначе не может
-------------------------
Не знал, что Высшая партийная школа Вильнюса, где коммунист Даля преподавала политэкономию, располагалась в свободном мире
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Господа, вы не были в советской Прибалтике и у вас нет там друзей! Они никогда не праздновали 9 мая, с удовольствием говорили с теми кто говорил на украинском и проходили мимо русскоговорящих как пустого места. Советскую армию называли оккупационными войсками и т.д. И э то в 80-е годы.
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У маленького Хуйлио комплекс, он перед каждым "стоит на коленях" , мечта унизить всех из детства
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с хуйлом никаких делов быть не может, это аксиома.
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Вроде большая девочка, президент Грибаускайте, а в сказки верит.
Чего она от хуйла ожидала?
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как раз она и не верит.потому и продинамила педофила открытым текстом.
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З наших політиків путін особливо ненавидів Ющенка і Петю,отже вони відмовились від пропозиції.
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Ющенко оочень согласился на Росукрэнерго, а Порошенко сознательно убивает самую пассионарную часть общества.
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В тих газових справах чорт ногу зломить...
Пам'ятаю лише,що ця структура неабияк заважала газпрому і саме її обвинувачували у незаконному відборі рос.газу.
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А что бы сделал идеальный президент на месте Пети, чтобы не гибли украинцы?
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Ksenia VB - кто вам это сказал? Лавров топил за петю....- их страшный сон, что он уходит..
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Ну да...а жирик за трампа не один ящик шампанского на камеры выпил
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Ksenia VB - мы сейчас о Трампе или порошенко?.... И да, правильно пили - Трамп агент москвы, просто руки ему Конгресс и Сенат связал...
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Каждый верит во что хочет...
Доказательств у вас в обоих случаях 0,0.
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Ksenia VB - ну если у меня 0, то у вас вообще жирный и смешной минус....
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Из КГБ просто так не уходят. Ничего, со временем и ее запишут в "агенты Путина".
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Порошенко, аналогично, получил такие же требования от пуйла на первой же встрече в Минске.
Что выбрала Грибаускайте мы знаем, а что выбрал Петя?

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Грибаускайте выбрала сторону своего народа а Петя тогда выбрал беспрепятственную работу своей липецкой фабрики.
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Надежда Савченко чем не вариант?
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Савченко зовсім інший персонаж - з піхвою замість мізків .
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Это которая так "голодала" что аж от этого и растолстела ????
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Так этоже новое слово в диетологии -- теперь все женщины с маленькой грудью будут не пластику делать - а голодать по рецепту Савченко....
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Она, действительно, приложила некоторые усилия для освобождения пленных украинских солдат. Да и здравые мысли бывают. Все же видно человека "не у кормушки".
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Вы знаете знаменитый анекдот про немца, американца и русского, которым дали по три металлических шара, что-нибудь интересное сделать с ними, иначе смерть? Опуская рассказ об изобретательности и уме первых двух, конец анекдота был в объяснении русского, который сидел с одним расколотым шаром. Он сказал: "Первый шар я проебал сразу, второй куда-то закатился, а третий я сломал".
Это про Путина и его кремлёвскую клику международных экспердов. Напал на Украину, получил санкции (не ожидал), выкинут из G-8 (не ожидал). Вмешался в американские выборы, получил санкции (не ожидал). Развязал дипломатическую войну с США, получил такой отпор, что весь мир смеётся над тем, как путинских псевдо-дипломатов отовсюду выкидывают, как последних шмокодявок.
Ну точно, как в анекдоте про шары.
А потому что в свободном рынке труда и при свободной политической системе Путин, самое большее, мог бы быть замдиспетчера таксомоторного парка в Купчино, не больше. И его эксперды примерно там же.
А при построенной анти-меритократии есть Путин и его ОПГ, on top.
Россией управляют дипломатические, юридические, политические, экономические и финансовые дегенераты.
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Петя , бери пример с этой женщины .Даля , научи нашего Петю . Вся Украина будет благодарна .
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ТАК ЧТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СОБРАТЬ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ НА ЕГО ЛИКВИДАЦИЮ !!!
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Иди в свою ватную жопу . В своём зверинце готовься к переменам .
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С Днем знаний

starshinazapasaSeptember 1st, 12:03

С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 9102
Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза - и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на "Яндекс.Кошелек" и показать дорогу на Москву.
А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.
С Днем знаний вас!

Вот вы мне все говорите, что я всё вру и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет.

Аж целое федеральное агенство РИА "Новости" с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.

Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую херню с потрясающим названием "боевой фельетон" про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО, куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.

О боги, боги...

Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.

Таки с Днем знаний, да.
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"справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной."

З москалями нема
спільної мови. (Степан Бандера)
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Следующим президентом Украины должна быть Даля!
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Легко быть железной женщиной, когда за спиной НАТО и ЕС.
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Здається, Черчіль казав: "...немає вічних друзів і ворогів - є вічні інтереси". У кацапів - усе навпаки: немає вічних інтересів, є вічні друзі і вічні вороги. Власне, вічний інтерес саме у тому, щоб мати вічних ворогів. Ну, здавалося б: є усе - нафта, газ, території, щуки, блядь, у підмосков'ї ловляться (спробуйте впіймати десь біля Києва), це вже не кажучи про сибірські річки та волго-дон. Я би і сам туди переїхав, якби там до людей, як у арабських еміратах, відносились. Так ні - руки із жопи, самі окрім ватників та кирзачів нічого виробити не здатні, тому треба усе у сусідів вкрасти, або тих сусідів-рукодільників поработити, щоб вони виковували "зброю перемоги".
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РФ списки требований выдвигают охотно,но когда списки предъявляют им,они сразу впадают в истерику.
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правильно, зі скотом так і потрібно, нехай вялікая і ужасная знає своє місце і позу
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Ради справедливости надо сказать что так АЭС и не построили, а наоборот остановили Ингалинскую, котораяя даже в книгу рекордов Гиннеса была занесена.
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при руководителях страной женщин, в Европе, не наблюдалось ухудшения жизни ее граждан. а даже наоборот.
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В очередной раз жалею,что в Украине нет такой Дали.
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Они некст если мы проебем хотя да же и нет,очередные сто пудов, там есть роСсийскоговорящие, как нато ответит на внутренне политическую ситуацию хз , легко устроить там геноцид аля росСийскоговорящих и потом вводить войска как миротворцев для защиты рашистов, или ввод купленных приколов в воентогах, как в Крыму и теперь на Востоке Украины, а НАТО может отвечать ток от внешней агрессии, гибридная война. Если Литва хочет независимость то уже надо работать над этим !!!
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Расстрелять детей, убить всех и замолчать

03 сентября 2017, 11:12



Через 12 часов, 3 сентября 2004 года ФСБ начнет расстреливать из огнеметов и гранатометов школу в Беслане, спровоцировав счетчик смертей, который остановится на цифре 333.
А еще через сутки после кровавой бани, на содеянное приедет посмотреть Путин. Зайдет в больницы, поинтересуется здоровьем.
А потом выяснится, что теракт можно было предовтратить, ибо известно о нем было за 4 часа. И что машины боевиков можно было остановить. И что боевиков могло и не быть, потому что большая часть из них спокойно жила в своих деревнях на свободе, находясь в федеральном розыске или разработке ФСБ.

А еще позже станет понятно, что людям врали. Как обычно. С первых секунд захвата и до сих пор. Врали о том, что у террористов нет требований, о том, что террористы были настроены уничтожить всех заложников. Врали обо всем. Ну, как тогда с Курском, кстати, Путин тогда тоже вернулся из отпуска, когда все граждане его страны были уже мертвы на дне моря. Всегда он чуть-чуть опаздывает.

А требования у Басаева были простые - свободная, независимая Ичкерия, отставка Путина. Когда перед Путиным встает такой выбор, то он думает примерно секунду - расстрелять детей, убить всех. Замолчать. И только добрый доктор Рошаль примирительно говорил в те секунды, когда дети пили мочу и видели галлюцинации, что ничего не случится - ребенок может продержаться без воды и еды дней 8.

Прошло 13 лет. Этот Путин до сих пор у власти. И он не остановится ни перед чем, лишь бы ее удержать. Надо для этого взорвать жилые дома? Не вопрос. Расстрелять и отравить заложников в школе и концертном зале? Сделано. Утопить подводников? Проще простого. А может начать войну? Уничтожить другой народ, развалить соседнее государство? Например, Украину? Done. Для этого монстра нет никаких границ. Он пойдет на все. По трупам, по горам трупов он есть сегодня там, где он есть. И будет, пока не подохнет.

А народ, народ-то где был, когда его убивали? Молчал. Принимал, как должное. А кто не молчал, тех Путин оставлял навсегда лежать на мосту. Таких было очень мало - отважных безумцев. И все убиты или сидят. Остались еще пару человек, которые пока живы и живут они с чувством полной предрешенности. С чувством нависшего приговора. Сегодня? Завтра? Или еще месяц есть?

Революция? Не смешите меня. Первые же зачатки будут раздавлены танками и расстреляны в упор. Только этих зачатков тоже никогда не будет. Страх и трусость пожрали тела населения, в них уже не обязательно стрелять. Они уже мертвы. Сидят у телевизоров и разлагаются. Всё. Это конец. Никакого будущего - только Путин. Пожинайте.
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https://varlamov.ru/2534639.html


Деревня духовной Расеюшки:

С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 6027

И такая же деревня Литвы (с другой стороны границы):


С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 1929

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Как витиевато всё распределяется в природе...
Природа дала Грибаускайте "яйца", а Порошенко - нет....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте
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