 С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном интервью DELFI.
"С самого первого срока полномочий я всегда говорила, что мы готовы сотрудничать и дружить со всеми соседями, но на равных основаниях. Только в том случае, если это будут взаимно уважительные отношения. С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать - или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала она.
В тоже время Грибаускайте, пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной.
"Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными. Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор", - добавила президент Литвы.
10463 78
Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила растет, - экс-командующий Сухопутных войск Польши(227)
В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора Путина(40)
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук(154)
Безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе. ИНФОГРАФИКА(34)
Последние фотографии Путина меня пугают – Талк(0)
Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ(61)
"Ничто не оправдывает военную интервенцию в соседнее государство", - Габриэль рассказал о своих переговорах с Путиным(146)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Увы, бывает и так. И скромнее надо быть. Если Вашего совета не просят. не надо навязываться. Боже, какой кадровый голод в минстеце или как он там сейчас называется
Ответить
Может вы ее биографию осилите? Родилась в СССР. бывший партийный и идейный лидер КПСС....
Ответить
А Даля выросла в свободном мире, она мыслит по другому и иначе не может
-------------------------
Не знал, что Высшая партийная школа Вильнюса, где коммунист Даля преподавала политэкономию, располагалась в свободном мире
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чего она от хуйла ожидала?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пам'ятаю лише,що ця структура неабияк заважала газпрому і саме її обвинувачували у незаконному відборі рос.газу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Доказательств у вас в обоих случаях 0,0.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что выбрала Грибаускайте мы знаем, а что выбрал Петя?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это про Путина и его кремлёвскую клику международных экспердов. Напал на Украину, получил санкции (не ожидал), выкинут из G-8 (не ожидал). Вмешался в американские выборы, получил санкции (не ожидал). Развязал дипломатическую войну с США, получил такой отпор, что весь мир смеётся над тем, как путинских псевдо-дипломатов отовсюду выкидывают, как последних шмокодявок.
Ну точно, как в анекдоте про шары.
А потому что в свободном рынке труда и при свободной политической системе Путин, самое большее, мог бы быть замдиспетчера таксомоторного парка в Купчино, не больше. И его эксперды примерно там же.
А при построенной анти-меритократии есть Путин и его ОПГ, on top.
Россией управляют дипломатические, юридические, политические, экономические и финансовые дегенераты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
starshinazapasaSeptember 1st, 12:03
Петр Алексеевич грустно опустился на табурет, достал свою любимую фляжку, сделал мощный глоток, закрыл глаза - и вот он уже снова стоял в белой тоге с пурпурным плащом, поднятой рукой приветствуя свои легионы, идущие брать Мордор, Крым и Международный валютный фонд.
Тем временем где-то во Львове, среди гор мусора, уже третий день блуждал танк "Абрамс" с флагом НАТО, из люка которого торчал журналист Бабченко и плачущим голосом умолял прохожих положить ему денег на "Яндекс.Кошелек" и показать дорогу на Москву.
А все потому, дорогие дети, что этот журналист плохо учил в школе географию и особенно историю.
С Днем знаний вас!
Вот вы мне все говорите, что я всё вру и все свои сарказмы из пальца высасываю. Ан нет.
Аж целое федеральное агенство РИА "Новости" с бюджетом, большим, чем у Буркина-Фасо, поздравляет нас с днем знаний.
Не, ну правда. Огромная геббельсовская милионотонная махина, ворочающаяся на Зубовском бульваре, пожирающая невероятные миллионы денег, занимающая здание в целый квартал, исторгая клубы пара и кашляя типографской краской, занимается тем, что пишет вот такую херню с потрясающим названием "боевой фельетон" про какого-то там Бабченко. Ну и Порошенко с НАТО, куда ж без них. И карикатуры рисует такие же убогие, как и текст.
О боги, боги...
Кстати, ребят. Про историю. Могу вам сказать совершенно точно - и в этот раз развалитесь ровно по той же причине - потому что непроходимые дебилы.
Таки с Днем знаний, да.
Ответить
З москалями нема
спільної мови. (Степан Бандера)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
03 сентября 2017, 11:12
Через 12 часов, 3 сентября 2004 года ФСБ начнет расстреливать из огнеметов и гранатометов школу в Беслане, спровоцировав счетчик смертей, который остановится на цифре 333.
А еще через сутки после кровавой бани, на содеянное приедет посмотреть Путин. Зайдет в больницы, поинтересуется здоровьем.
А потом выяснится, что теракт можно было предовтратить, ибо известно о нем было за 4 часа. И что машины боевиков можно было остановить. И что боевиков могло и не быть, потому что большая часть из них спокойно жила в своих деревнях на свободе, находясь в федеральном розыске или разработке ФСБ.
А еще позже станет понятно, что людям врали. Как обычно. С первых секунд захвата и до сих пор. Врали о том, что у террористов нет требований, о том, что террористы были настроены уничтожить всех заложников. Врали обо всем. Ну, как тогда с Курском, кстати, Путин тогда тоже вернулся из отпуска, когда все граждане его страны были уже мертвы на дне моря. Всегда он чуть-чуть опаздывает.
А требования у Басаева были простые - свободная, независимая Ичкерия, отставка Путина. Когда перед Путиным встает такой выбор, то он думает примерно секунду - расстрелять детей, убить всех. Замолчать. И только добрый доктор Рошаль примирительно говорил в те секунды, когда дети пили мочу и видели галлюцинации, что ничего не случится - ребенок может продержаться без воды и еды дней 8.
Прошло 13 лет. Этот Путин до сих пор у власти. И он не остановится ни перед чем, лишь бы ее удержать. Надо для этого взорвать жилые дома? Не вопрос. Расстрелять и отравить заложников в школе и концертном зале? Сделано. Утопить подводников? Проще простого. А может начать войну? Уничтожить другой народ, развалить соседнее государство? Например, Украину? Done. Для этого монстра нет никаких границ. Он пойдет на все. По трупам, по горам трупов он есть сегодня там, где он есть. И будет, пока не подохнет.
А народ, народ-то где был, когда его убивали? Молчал. Принимал, как должное. А кто не молчал, тех Путин оставлял навсегда лежать на мосту. Таких было очень мало - отважных безумцев. И все убиты или сидят. Остались еще пару человек, которые пока живы и живут они с чувством полной предрешенности. С чувством нависшего приговора. Сегодня? Завтра? Или еще месяц есть?
Революция? Не смешите меня. Первые же зачатки будут раздавлены танками и расстреляны в упор. Только этих зачатков тоже никогда не будет. Страх и трусость пожрали тела населения, в них уже не обязательно стрелять. Они уже мертвы. Сидят у телевизоров и разлагаются. Всё. Это конец. Никакого будущего - только Путин. Пожинайте.
Ответить
Деревня духовной Расеюшки:
И такая же деревня Литвы (с другой стороны границы):
Ответить
Параша:
Литва:
Ответить
Природа дала Грибаускайте "яйца", а Порошенко - нет....
Ответить
Ответить
Ответить