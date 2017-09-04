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 Политика Украины, Киевские новости
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 В "Киевском метрополитене" внедрена Антикоррупционная программа, - КГГА

метро

"Киевский метрополитен" первым из столичных коммунальных предприятий внедрил в своей работе антикоррупционную программу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник в ходе пресс-конференции отметил, что предотвращение коррупции является одним из приоритетов работы городской власти и одним из этапов развития любого предприятия.

"Антикоррупционная программа метрополитена - важный шаг во внедрении новых подходов в управлении. Считаю, что все коммунальные предприятия должны взять пример с метрополитена и внедрить подобные программы", - сказал он.

На вопрос о том, когда такие программы могут быть внедрены в других КП, Поворозник сообщил, что сейчас в КГГА идет работа над написанием такой программы в целом.

"Она будет вынесена на всеобщее рассмотрение, после этого будем определять, какие предприятия будут первоочередно внедрять такую программу", - добавил замглавы КГГА.

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Присутствующий на мероприятии член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Скопич добавил, что типичная антикоррупционная программа, которая была принята в марте этого года, является мировой практикой борьбы с коррупцией, а непосредственно программа, которая внедряется метрополитеном, даст возможность сделать закупки более прозрачными и привлекательными для инвесторов, позволит экономить средства и улучшить экономическую ситуацию в Киеве.

"Мы первое коммунальное предприятие, которое внедряет такую программу согласно закону о борьбе с коррупцией и, соответственно, этот документ предусматривает высокие стандарты ответственности как по работе с госорганами, деловыми партнерами, а также по работе с нашими сотрудниками. Вместе с руководством города наше предприятие, однозначно, поддерживает общенациональный курс на нулевую толерантность к любым видам проявления коррупции", - подчеркнул в свою очередь начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский.
Он напомнил, что Киевский метрополитен один из первым перешел на работу на электронную площадку ProZorro, а также в прошлом году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и компании E&Y был проведен анализ финансовой деятельности предприятия и корпоративного развития.

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"Она будет вынесена на всеобщее рассмотрение, после этого будем определять, какие предприятия будут первоочередно внедрять такую программу"--- пока что не внедрили ни,,,,я..голимый треп...(ла ла ла )
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Очень прошу наших антикоррупционеров обратить внимание на продавцов вареных рачек ( крЯветка по кацапски ) на одесском Привозе, вчера покупал, цены завышены и недосыпают, там явная коррупция
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напомнило старый анекдот:
...началась паника на мировых биржах, после того, как Молдова подняла цены на петрушку и укроп...
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ясно...будут воровать по старой схеме, но теперь под крышей НАПК..
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Это как-коррупционеров отправлять к Анне Корениной? ))
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В "Киевском метрополитене" внедрена Антикоррупционная программа, - КГГА - Цензор.НЕТ 3034

Лозунги, призывы... Как то пахнет от статьи ... нафталином.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ "Киевском метрополитене" внедрена Антикоррупционная программа, - КГГА
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