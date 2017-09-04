 В "Киевском метрополитене" внедрена Антикоррупционная программа, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник в ходе пресс-конференции отметил, что предотвращение коррупции является одним из приоритетов работы городской власти и одним из этапов развития любого предприятия.
"Антикоррупционная программа метрополитена - важный шаг во внедрении новых подходов в управлении. Считаю, что все коммунальные предприятия должны взять пример с метрополитена и внедрить подобные программы", - сказал он.
На вопрос о том, когда такие программы могут быть внедрены в других КП, Поворозник сообщил, что сейчас в КГГА идет работа над написанием такой программы в целом.
"Она будет вынесена на всеобщее рассмотрение, после этого будем определять, какие предприятия будут первоочередно внедрять такую программу", - добавил замглавы КГГА.
Присутствующий на мероприятии член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Скопич добавил, что типичная антикоррупционная программа, которая была принята в марте этого года, является мировой практикой борьбы с коррупцией, а непосредственно программа, которая внедряется метрополитеном, даст возможность сделать закупки более прозрачными и привлекательными для инвесторов, позволит экономить средства и улучшить экономическую ситуацию в Киеве.
"Мы первое коммунальное предприятие, которое внедряет такую программу согласно закону о борьбе с коррупцией и, соответственно, этот документ предусматривает высокие стандарты ответственности как по работе с госорганами, деловыми партнерами, а также по работе с нашими сотрудниками. Вместе с руководством города наше предприятие, однозначно, поддерживает общенациональный курс на нулевую толерантность к любым видам проявления коррупции", - подчеркнул в свою очередь начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский.
Он напомнил, что Киевский метрополитен один из первым перешел на работу на электронную площадку ProZorro, а также в прошлом году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и компании E&Y был проведен анализ финансовой деятельности предприятия и корпоративного развития.
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