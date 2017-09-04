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 Политика Украины
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Все про:грузы (197) перевозки (214) тарифы (1493) Укрзализныця (1193) повышение (97) Омелян (330) Укрметаллургпром (5)

 За последние три года УЗ получила свыше 20 млрд грн от повышения ж/д тарифов. Нужно понять, на что эти деньги будут потрачены, - глава "Укрметаллургпром"

александр каленков

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков допускает повышение ж/д тарифов на грузоперевозки с 2018 года при выполнении "Укрзализныцей" ряда условий.

"На прошлой неделе состоялось несколько встреч с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, на которых было четко указано, что тарифы могут меняться. Однако этому должно предшествовать несколько событий. Во-первых, наведение порядка в руководстве "Укрзализныци". Мы должны понимать, кто возглавит компанию, а для этого необходимо начать конкурсный отбор", - сказал он в эксклюзивном комментарии Бизнес-порталу UAprom.

Он отметил, что "Укрметаллургпром" ждет назначения нового топ-менеджмента УЗ, потому что "вопрос повышения тарифов должен приниматься под среднесрочную программу действий и четкие гарантии со стороны менеджмента в части целевого использования средств, в т.ч. от индексации тарифов, чего временное руководство априори дать не может".

Вторым условием, по его словам, должен появиться прозрачный и эффективный механизм по вложении инвестиции в УЗ.

"Мы до сих пор не знаем, сколько железная дорога инвестировала средств от предыдущих повышений. А ведь за последние три года УЗ получила свыше 20 млрд грн от повышения ж/д тарифов. Было бы хорошо понять, на что эти деньги были и будут потрачены?", - отметил А.Каленков.

Глава "Укрметаллургпром" также напомнил, что на счетах УЗ сейчас находится свыше 7 млрд. грн., и "они не знают, куда их потратить, хотят вложить в какие-то ценные бумаги".

Он также предостерег железную дорогу от передергиваний, когда спецсчет открывают только под деньги от повышения тарифов.

"Все деньги на инвестиции УЗ должна тратить прозрачно. То есть, необходимо создать один общий счет, куда аккумулируются деньги под утвержденную инвестпрограмму УЗ. Предприятия должны понимать, что расшиваются узкие места, заказываются вагоны. Тогда с бизнесом будет намного легче говорить о прогнозируемом даже долгосрочном росте тарифов", - подчеркнул А.Каленков.

В то же время глава "Укрметаллургпрома" выступил категорически против повышения тарифов с октября 2017 года.

"В 2017-м году не может быть речи о повышении тарифов просто потому, что эти деньги не потратятся. Они будут проедены самым неэффективным образом", - сказал он.

Говоря о принятии положительного решения тарифным комитетом Мининфраструктуры, он отметил, что такие согласования повышения ж/д тарифов были и в феврале на 25%, и в июне.

"Но мы все-таки надеемся, что это только первый шаг, и данный проект будет рассмотрен как вовлеченными министерствами (МЭРТ, Минфин, Госрегслужба), так и в самом Мининфраструктуры", - отметил А.Каленков.

Плюс, по его словам, будет проанализировано влияние повышения на все отрасли.

"Я говорю не только о ГМК, но и о химиках, строителях, цементниках, аграриях. Все отрасли выступают категорически против повышения в этом году. Все отрасли согласны разговаривать о нормальном, умеренном повышении тарифов в следующем году. При том что будет проконтролировано, на что будут тратиться деньги", - констатировал глава "Укрметаллургпрома".

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян увязал повышение ж/д тарифов на грузоперевозки с кадровыми назначениями в "Укрзализныце". При этом, по его словам, если перезагрузка топ-менеджмента УЗ будет затягиваться, то повышать ж/д тарифы на 22,5% с 1 октября нельзя.
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а че ахметка тоже отчитается куда он заработтаные деньги потратил??
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Понятно на что ,на них воры купят яхты,самолёты хатынки в Лондоне ....
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Вы свой роток, не раззявляйте на чужой пирожок...
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да не, Поляк их заставил платить, за что и сам поплатился. Вот и гадят по мелочи...
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А их уже нет и так,после ухода бальчуна прибыль снизили в 20 раз,так шо не парьтесь
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Успокойся наивный - эти деньги уже потрачены на 146-ю реформу реформаторов от Кабмина..
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а скока предприятия "АХМетметалурургпром" с дочерями накосили с украинского народу нима данных?
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Чет не понял, он когда в магазине хлеб покупает тоже идет к владельцу и командует как ему прибыль распределять?
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Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?

За последние три года УЗ получила свыше 20 млрд грн от повышения ж/д тарифов. Нужно понять, на что эти деньги будут потрачены, - глава "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 6314
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Дубневичам!Прокладкам за услуги, которых нет. И остальное просто разворуют.
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а этого недобитка вообще не должно ибать на что они пошли. Дело ахметовских собак, платить налоги и платить нормальную цену за перевозки, а не со скидкой 90%.
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...і повернути награбоване у людей по "Роттердам+".
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Наверное эти деньги будут украдены все 20 млрд -- ехал только что с ХЕРСОНА в Киев на Интерсити с женой -- взяли с нас как за купе( 400 гривен ) -- туда ехали в нормальном купе ----- оказывается это не Корейский поезд -- а наш вагон с кучей обыкновенных жестких тряпчатых кресел -- грязных до такой степени -- что белые брюки дорогие моей жены за 7 часов превратились в грязную тряпку -- требующие химчистки и кучей грязных чемоданов и сумок над головой , грохочащий вагон украинского производства летел с скоростью 120 км в час . Честно было страшно и противно -- что к нам относятся чиновники с ЖЕЛЕЗНЫХ ведомств как к скоту . Очень противно .
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Переїдь в кацапію.Там тобі буде ,як в ссср і ти забудеш про "противно".
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"допускает повышение тарифов при выполнении ряда условий"...
Во-первых, кто он такой, чтобы ставить условия государству?
Во-вторых, что будет, если его условия не выполнят - надеюсь, никто больше не нападет?
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нравятся мне эти металлурги, правду-матку в лицо так и режут, аж фуфайка завертается
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***
В одно окно смотрели двое…
Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зеленой вязь
Весну и небо голубое!
В окно смотрели... двое!

***Омар Хайям***
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние три года УЗ получила свыше 20 млрд грн от повышения ж/д тарифов. Нужно понять, на что эти деньги будут потрачены, - глава "Укрметаллургпром"
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