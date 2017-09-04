 Мы поддерживаем образовательную реформу и призываем продолжать медицинскую, - Бурбак

Об этом заявил во время Согласительного совета руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Народного фронта.
Он подчеркнул, что фракция бесспорно будет поддерживать образовательную реформу. "Мы полностью поддерживаем начатую беспрецедентную и системную реформу, проводимую по лучшим европейским стандартам. Эта реформа - окончательный разрыв с советской системой образования, которая была направлена на подавление личности ребенка и зубрежку мертвого багажа знаний", - подчеркнул руководитель фракции.
"Реформа Гриневич (Министра образования и науки. - Ред.) утверждает нацию свободных, образованных, адаптированных к новому времени граждан", - отметил Максим Бурбак.
Руководитель фракции "Народный фронт" также акцентировал внимание на необходимости продолжения медицинской реформы.
"Мы считаем, что начав реформу - надо идти дальше, не останавливаясь, одновременно обеспечив высокий и достаточный уровень медицинского обслуживания граждан на переходный период", - отметил Бурбак.
"Требуем от министерства здравоохранения показать, как реально будет работать система на всех уровнях. Показать законодательные и подзаконные акты, регулирующие эту важнейшую сферу жизни. Минздрав должен провести необходимую информационную работу, снять панические страхи", - подчеркнул руководитель фракции.
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а ты думаешь глав врач после реформы останется без денег? какие наивняки у нас живут ну просто ППЦ!! Ты как платил так и бушь платить! данная реформа не освобождает тебя от оплаты как бы тебе не хотелось. Если конечно хошь чтобы тебя лечили!! Так что давай радуйся тому что теперь бушь платить в два раза больше ЭТО ЖЕ РЕФОРМА!!
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А может проще не изобретать лисапед и сделать как во всем мире СТРАХОВУЮ МЕДИЦИНУ. А каждый гражданин со своей страховкой решает сам куда идти и к кому! Но при такой схеме бюджет попилить будет очень проблемно!!
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ГОТОВТЕ ГРАЖДАНЕ КОШЕЛЬКИ!! БУДИТЕ ПЛАТИТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ДАЖЕ ТАМ ГДЕ РАНЬШЕ НЕ ПЛАТИЛИ!!
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Но сути это не меняет счас ты платишь за лакарства и врачу а бушь платить за лекарства врачу и государству!!
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Какие тут все умные как наровят испугать умными терминами! не напрягайся у меня высшее так что терминов я не боюсь и даже покруче тебя могу загнуть!! А личить вас надо которые несут бред про то что больной человек будет бегать по судам и доказывать что он не верблюд!!
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Так вся проблема в грамматике УУУУ КАКАЯ КАКА!!!
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ихней поддержки хватит для принятия "реформ" или собака гавкает а караван идет... мимо...
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