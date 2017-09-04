EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  361  63
Все про:образование (1600) реформы (2795) Бурбак (261)

 Мы поддерживаем образовательную реформу и призываем продолжать медицинскую, - Бурбак

Принятие и воплощение образовательной реформы является важным приоритетом для общества, поскольку она имеет целью внедрение лучших европейских стандартов.

Об этом заявил во время Согласительного совета руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Народного фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требуем от правительства разработать порядок вступления в Европейский Союз и НАТО, - Бурбак

Он подчеркнул, что фракция бесспорно будет поддерживать образовательную реформу. "Мы полностью поддерживаем начатую беспрецедентную и системную реформу, проводимую по лучшим европейским стандартам. Эта реформа - окончательный разрыв с советской системой образования, которая была направлена ​​на подавление личности ребенка и зубрежку мертвого багажа знаний", - подчеркнул руководитель фракции.

"Реформа Гриневич (Министра образования и науки. - Ред.) утверждает нацию свободных, образованных, адаптированных к новому времени граждан", - отметил Максим Бурбак.

Руководитель фракции "Народный фронт" также акцентировал внимание на необходимости продолжения медицинской реформы.

"Мы считаем, что начав реформу - надо идти дальше, не останавливаясь, одновременно обеспечив высокий и достаточный уровень медицинского обслуживания граждан на переходный период", - отметил Бурбак.

"Требуем от министерства здравоохранения показать, как реально будет работать система на всех уровнях. Показать законодательные и подзаконные акты, регулирующие эту важнейшую сферу жизни. Минздрав должен провести необходимую информационную работу, снять панические страхи", - подчеркнул руководитель фракции.

Читайте также: Переходный период по образовательной реформе будет продлен, - Парубий

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
боже, останови этих реформаторов,народа уже в два раза меньше стало
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задрали реформаторы, от реформ которых народ становится только беднее!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С такой харей,как у Бурбака не рехформы поддерживать надо в поля перепахивать или шахты рыть ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Медицинскую реформу могут провести только иностранцы,например Супрун,все свои сидят 26 лет на схемах и их все устраивает,медицины в Украине нет,одни шарлатаны
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так после супрун не будет даже той КОТОРОЙ ЯКОБЫ НЕТ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тебе кто сказал,знакомый главврач,который на дорогой иномарки ездит,на зарплату в 5 тыс гривень?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ХА ХА ХА
а ты думаешь глав врач после реформы останется без денег? какие наивняки у нас живут ну просто ППЦ!! Ты как платил так и бушь платить! данная реформа не освобождает тебя от оплаты как бы тебе не хотелось. Если конечно хошь чтобы тебя лечили!! Так что давай радуйся тому что теперь бушь платить в два раза больше ЭТО ЖЕ РЕФОРМА!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас живут не наивняки ,а дураки,которые не читали,даже проект реформы,а уже рассказывают суть,ты вообще хоть отдаленно представляешь ,о чем говоришь?Или на базаре сказали всю правду?
 показать весь комментарий
Ответить
 
конечно в отличии от тебя я не токо в проекте сказочки прочитал про ответственость врачей ( с чего она возмется если нет законов) про какую то конкуренцию ( с чего она возмется если мало врачей а больницы сокращаются нет насыщености) но и прочитал такую шнягу как СООПЛАТА и кто за нее будет платить и про такую шнягу как САМООКУПАЕМОСТЬ и то же кто занее будет платить! как думаешь кто будет платить?!! А повышенная ЗП (если она еще будет) никогда не останавливала от желания дополнительно поиметь бабла и касается это и врачей и депутатов и прокуроров!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты сам,как считаешь,у нас в медицине порядок?Все хорошо,реформировать ничего не надо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Реформировать надо но начинать то надо не с бабла а именно с ответствености. И ввести такую вещь как СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА! Но видно не судьба не хотят у нас вводить уголовную и процесуальную ответственость врачей!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот именно,НАДО и платить будут в любом случае,времена бесплатного ушли,это реальность,лучше Супрун никто реформу не проведёт,местно жулье на дыбы становится,никто не хочет отдавать ВОРОВАННЫЕ ДЕНЬГИ ,что касается ответственности,вопрос к Раде
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про платить надо расскажи бабке ( которая и есть самый частый клиент врачей) с пенсией 1500 грн. Вот у кого есть деньги платить 100%!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас 100% бабка платят за лекарства,ничего им бесплатно не дают
 показать весь комментарий
Ответить
 
а после реформы кроме за лекарства будет платить за допуск к врачу (СООПЛАТА САМООКУПАЕМОСТЬ)!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для пенсионеров будет бесплатно,а кто работает сможет заплатить гривень 50 гривень например,так во всем мире ничего лучшего не придумали,,зато сейчас на благотворительность выдуривают в 5 раз больше
 показать весь комментарий
Ответить
 
В законе ПРО БУДЕТ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ я лично ничего не нашел! Так что ВРЕТЕ ВЫ ВСЕ! Как в прочем и всегда!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читай внимательно закон,слушай обсуждения,правки,а не кричи вывсеврети
 показать весь комментарий
Ответить
 
Врете нет там ничего про пенсионеров НЕТ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так подай правку через своего депутата местного,чего на диване сидишь и ждёшь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А про матерей одиночек то же подавать? а про сирот? а про инвалидов? а про безработных.... а про... вообще много чего можно подавать.

А может проще не изобретать лисапед и сделать как во всем мире СТРАХОВУЮ МЕДИЦИНУ. А каждый гражданин со своей страховкой решает сам куда идти и к кому! Но при такой схеме бюджет попилить будет очень проблемно!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В переводе на нормальный язык это звучить так

ГОТОВТЕ ГРАЖДАНЕ КОШЕЛЬКИ!! БУДИТЕ ПЛАТИТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ДАЖЕ ТАМ ГДЕ РАНЬШЕ НЕ ПЛАТИЛИ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А будет в 2 раза дороже! платить то придется в два кармана!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему на в 3.25 раза дороже?Ты сам подсчитывал или с потолка
 показать весь комментарий
Ответить
 
а у нас не надо быть большим спецом чтобы понять что к чему! достаточно сравниить свой кошелек до РЕФОРМ с кошельком ПОСЛЕ РЕФОРМ!! еще ни одна реформа не приводила к увиличению средств в кошельке!! Почему счас будет по другому?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Средства в кошельке увеличивает не реформа,а добавочная стоимость,котая появляется в результате производства чего либо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ты что и какая у нас всех добавочная стоимость появилась когда приказом подняли минимальную ЗП? ты бы уже как говорится врал поубедительнее что ли!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ниче я не путаю!! считать я умею хорошо жизнь научила!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я жил в Новой Зеландии 3 года,если нужно к врачу иду и плачу 25 € ,по курсу в местных долларах,это 4-5 часов работы примерно ,что бы заработать эту сумму,получаю весь комплекс услуг,а у нас захожу в бесплатную,мне 15 минут втирают про лекарство ,реклама,потом советуют почитать ,как лечить почки в интернете,вот и вся разница.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас 25 евро это 3-4 дня работы!! Но тебе за эти 2-3 дня надо что то есть и где то жить так что чтобы получить свободных 25 евро которые можно потратить на врача наверно месяц пахать а то и два!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты головой думай,тут оплата будет совсем другой,к примеру 50 гривень все смогут заплатить,в Новой Зеландии врач 100 т долл в год получает,а тут копейки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая будет оплата никто не знает. Потому что по закону оплату будет определять отдельное национальное агенство! так что не надо говорить то чего не знаешь!!

Но сути это не меняет счас ты платишь за лакарства и врачу а бушь платить за лекарства врачу и государству!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я предполагаю,а ты не знаешь толком ничего,сами депутаты не определились окончательно,о чем ты говоришь вообще?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я отталкиваюсь от текста который принят! можешь его сам почитать можешь посмотреть видео экспертов! я понимаю что хочется верить во все лучшее против всего плохого! но жизнь показывает что это не про нас у нас с точностью наоборот!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто и никогда не будет брать деньги затпосещение с пенсионров,эти иксперды работают на медицинскую мафию
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин я что маленький мальчик, я что не отличу кто есть кто!! я говорю про экспертов которые рассказывают как оно будет при тех нормах что примут! это ты рассказываешь что теперь все деньги пойдут к врачам!! А С КАКОГО! МЕСТО ОДНОЙ МАФИИ БУДЕТ ДРУГАЯ! МНЕ ЧТО СТАРАЯ НЕ НУЖНА ЧТО НОВАЯ НЕ НУЖНА!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для того, что бы осуществлять какие-либо реформы в чем-либо, прежде всего необходимо предельно четко представлять себе как это что-либо работает и для чего. Ни тупая в стельку парамедик и ужасная неряха Супрун, ни подобные ей "специалисты" с иностранным клеймом о типа высшем образовании не имеют ни малейшего представления о системе здравоохранения Семашко, которая считалась лучшей по доступности, охвату и среднестатистическому качеству. Думаю что и ты, умник, об этом имеешь весьма посредственное представление, как и все любимые тобой современные реформаторы от шоколадно-кошерной власти. Так что давай, до свидания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В США люди вообще одеваются,как попало,а образование их лучше,т.е. оно есть,а в Украине нет никакого
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так не плати! Это регламентировано соответствующим законодательством. Вызови полицию. Посади одного-другого ублюдка от государственной медицины. Или очко не железное? Ну, так и в ком проблема, если ты сам потворствуешь коррупции своими "платежами"? Или опять затянешь песню про "жизнь такая"? Я недавно по нужде посетил официальную частную платную клинику. Оплатил операцию (кстати, дешевле, чем в "бесплатной" государственной) строго по договору и НИ КОПЕЙКИ БОЛЬШЕ! Санитарка чуть не упала в обморок от моего предложения материальной благодарности за доставку необходимых мне лекарств в полулежачий послеоперационный период. Так что жизнь такова, какой мы сами ее делаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У тебя приступ астмы ты почти задыхаешься и предлагаешь вызывать полицию! Ну ну УДАЧИ ТЕБЕ!! даже коментировать не буду бред!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он все правильно написал,нужно чётко знать за что ты платишь,а сейчас мутки
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда помрешь от атсмы или сердечного приступа доказывая врачу что он должен знать тогда на том свете тебе все расскажут!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ЧИТАЙ СУТЬ РЕФОРМЫ,потом пиши,неотложная помощь бесплатная!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да видел я ту неотложную помощь! Приедет а у нас ничего нет токо зеленка!! поэтому вызывайте БОРИС за деньги те помогут вот и вся ваша бесплатная неотложная помощь!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вполне очевидно, что причинно-следственные связи - не твое. Ну, то таке... А бред - это то, что сегодня происходит в нашей стране и головах современной 30 (+/- 5) молодежи. И его просто необходимо комментировать. И не только комментировать, но и принудительно лечить, если у тебя есть яйца, и тем более мозги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОЙ ОЙ ОЙ
Какие тут все умные как наровят испугать умными терминами! не напрягайся у меня высшее так что терминов я не боюсь и даже покруче тебя могу загнуть!! А личить вас надо которые несут бред про то что больной человек будет бегать по судам и доказывать что он не верблюд!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ты не понял, выражусь не вполне политкорректно, но откровенно: речь шла о подобных тебе невменяемых и возомнивших о себе нечто полудурках с типа высшим образованием и неспособных осилить даже примитивную грамматику своего родного языка, из-за которых и гниет сегодня наша страна. Тупой, бл@дь, скот, возомнивший из себя всевышних. Ну-ну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ААААА
Так вся проблема в грамматике УУУУ КАКАЯ КАКА!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бл@дь, пацан, да у тебя реально психиатрическая клиника. Печалька...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты первый начал! обсуждали медицину а закончили грамматикой так кто тут больной?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
судя по морде лица Бурбака - образование его обошло стороной... и медицина ему не поможет..чего он так напрягается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
короче качество тоже цены выше ответственности никакой((((((((((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто будет детей учить табуретки делать или скворечники? Правильно, лучше собачьи будки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бурбак. Ты уже надоел. Надеюсь в следующей раде тебя не будет как и твоего говнофронта. А также надеюсь, что на тебя смогут что-нибудь накопать. Думаю это нетрудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сколько у "народного фронта" штыков, не считая бурбака?
ихней поддержки хватит для принятия "реформ" или собака гавкает а караван идет... мимо...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы поддерживаем образовательную реформу и призываем продолжать медицинскую, - Бурбак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти