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 Общество
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 В водохранилищах оккупированного Крыма сократились запасы воды

крым вода

Суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 млн кубов в течение августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре состояния рек за месяц, проведенном "Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В отчете сказано, что причиной сокращения запасов воды стала сильная жара и недостаточное количество осадков.

Выпавшие осадки в августе во времени и по территории речных бассейнов распределялись крайне неравномерно, носили локальный и кратковременный характер.
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Известно, что в бассейнах рек юго-восточного предгорья они были в пределах месячной нормы, а в верховье бассейнов рек Черная и Салгир не превысили 20% от нормы. В горах осадки в минувшем месяце также были ниже нормативных: на Ай-Петри выпало 78% нормы, Ангарском перевале - 59 %, Караби-Яйла - 96%.

В целом за месяц приток воды в водохранилища Крыма, расположенные в руслах рек, значительно уменьшился. В Чернореченском он составил - 0,32 млн кубов, в Белогорском - 1,335 млн кубов, в Симферопольском - 2,3 млн, Счастливом - 0,2млн.

Напомним, что Украина прекратила подачу воды на полуостров после оккупации Автономной Республики Крым Россией.
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Через месяц поеду в Турцию . Глубоко насрать , на то , что там в водохранилищах оккупированного Крыма .
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Почему там до сих пор вообще вода есть пресная в хранилищах???? Дождиками и снежком пополняеться???
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Дело не в воде , а в мозгах . Арабы без естественных источников процветают .
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А Вы знаете какой-то другой путь пополнения пресной воды кроме дождика и снежка?
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вы ж там аккуратно воду используйте, сильно не плескайтесь. Посуду можно немыть, руки тоже.
Ведите себя, как и подобает рассеянцам, а не как животные:

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от может же ж цензор подобрать позитивных новостей в ленту...
прямо в дкше еноты играют

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Нужно будет сыну написать...
Чтобы загрузил бадьями с водой весь багажник арендованного BMW X3, на 10 дней хватит...
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Говорил же ему и его подруге перед вылетом из Москвы - "Возьмите с собой в Крым 15-20 кг картошки, там всё так дорого!".
Не, не послушались.
Так мало того, еще и в Симферополь полетели без украинских виз.
Ужас!!!
Прилетит - отшлепаю!
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С таким темпом осушения Крыма земля превратится в солончаки. Но восстанавливать за счет украинской воды нельзя даже после возврата Крыма.
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Фи какая мелочь. Если у крысьчан закончится вода, пущай начинают пить стекломой.
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Чем меньше воды в водохранилищах тем она более жёсткая и непригодная для питья, накипь спошная, а если там сильно много качать со скважин то с солью с Сиваша пойдёт) пипец кацапским почкам.
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Хорошо сидеть без света,
Без продуктов, без воды,
Всем оравшим фразу эту,
Моли-путину: - "Введи!"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ водохранилищах оккупированного Крыма сократились запасы воды
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