 В водохранилищах оккупированного Крыма сократились запасы воды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре состояния рек за месяц, проведенном "Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
В отчете сказано, что причиной сокращения запасов воды стала сильная жара и недостаточное количество осадков.
Выпавшие осадки в августе во времени и по территории речных бассейнов распределялись крайне неравномерно, носили локальный и кратковременный характер.
Известно, что в бассейнах рек юго-восточного предгорья они были в пределах месячной нормы, а в верховье бассейнов рек Черная и Салгир не превысили 20% от нормы. В горах осадки в минувшем месяце также были ниже нормативных: на Ай-Петри выпало 78% нормы, Ангарском перевале - 59 %, Караби-Яйла - 96%.
В целом за месяц приток воды в водохранилища Крыма, расположенные в руслах рек, значительно уменьшился. В Чернореченском он составил - 0,32 млн кубов, в Белогорском - 1,335 млн кубов, в Симферопольском - 2,3 млн, Счастливом - 0,2млн.
Напомним, что Украина прекратила подачу воды на полуостров после оккупации Автономной Республики Крым Россией.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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Ведите себя, как и подобает рассеянцам, а не как животные:
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прямо в дкше еноты играют
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Чтобы загрузил бадьями с водой весь багажник арендованного BMW X3, на 10 дней хватит...
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Не, не послушались.
Так мало того, еще и в Симферополь полетели без украинских виз.
Ужас!!!
Прилетит - отшлепаю!
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Без продуктов, без воды,
Всем оравшим фразу эту,
Моли-путину: - "Введи!"
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