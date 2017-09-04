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 Политика Украины
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 Решение СНБО не снимает вопрос о визовом режиме для россиян, - Парубий

парубий

Спикер ВР сообщил о подготовке новых решений по контролю за въездом в Украину граждан РФ.

Решение СНБО о введении биометрических паспортов для иностранных граждан для въезда иностранцев в Украину не снимает вопрос вопрос о введении визового режима с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге спикер ВР Андрей Парубий.

"Лично я приветствую решение СНБО про введение биометрических паспортов. Это правильный шаг и шаг, который направлен на ограничение въезда в Украину граждан РФ. Вместе с тем, хочу сказать, что этот вопрос не снимает актуальности введения виз для граждан Российской Федерации. Я держу этот вопрос дальше на контроле. И буду искать сторонников этого вопроса и этого решения. И надеюсь, что мы сможем найти положительное решение", - сказал он.

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Напомним, ранее, решением СНБО был ужесточен контроль при въезде иностранцев на территорию Украины. Отныне, они должны регистрировать при въезде в страну свои биометрические данные.


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Кроме параши...больше нигде в мире нет спикера шизофреника....
А то что в паРаше..так это не удивительно..потому что там и президент ..хуйло ....
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ХТО ПРО УКРАЇНЦІВ ПОДУМАЄ ?? Влада україни через тарифний геноцид грабує громадян України. НЕВЖЕ ЗАРАДИ ВЛАДИ ПОРОШЕНКА І ЙОГО
МІЛЬЯРДІВ ГИНУЛА НЕБЕСНА СОТНЯ ?? ДОСИТЬ ТЕРЕВЕНІВ !!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА, ГРОЙСМАНА, авакова, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
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интересно, а во время Второй мировой Гимлер и Муссолини тоже ездили по визам в США и Англию?
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На Донбассе идентифицировали свыше 75 воинских подразделений РФ
Представители международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали свыше 75 военных подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в агрессии против украинского Донбасса.
Решение СНБО не снимает вопрос о визовом режиме для россиян, - Парубий - Цензор.НЕТ 4540
Об этом сообщил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михайло Макарук на пресс-конференции в Укринформе.

«На данный момент у InformNapalm крупнейшая база данных в мире относительно присутствия российских войск на Донбассе. Уже идентифицировано более 75 военных подразделений, представители которых принимали участие в конфликте на Донбассе. Это кадровые военные силы», - сказал Макарук.


Кроме того, волонтеры InformNapalm заметили на Донбассе 44 типа новейшего вооружения, которое производилось на территории РФ и никуда не экспортировалось. В частности, речь идет о новейших модификациях танков, беспилотных аппаратах, винтовках, системах радиоэлектронной борьбы, системах связи, военных грузовиках.

«Некоторые из этих образцов даже еще не приняты на вооружение - они находятся на стадии, так сказать, клинических испытаний на Донбассе», - отметил представитель волонтерского сообщества.
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сессия не началась, а места в эфирах уже занимают
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Ти хоч сам собі віриш - три рокі неприймали жодного рішення, а перед виборами,як з ланцюга зірвались "патріоти"...
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і шо ж вам нада, щоб ввести візи для козлорогих? слава Богу, біометричний контроль буде, вже щось, треба зробити, щоб казлячій бидлоті не було змоги геть їздити сюди, повинно бути і дорого, і з труднощами нєпріодолімимі, а то лазять сюди кожен день і гадять, чим зможуть, нашо нам вони потрібні, кожен кацап-це потенційний ворог України і українця, а ви теліться довше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение СНБО не снимает вопрос о визовом режиме для россиян, - Парубий
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