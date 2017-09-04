 Решение СНБО не снимает вопрос о визовом режиме для россиян, - Парубий

Решение СНБО о введении биометрических паспортов для иностранных граждан для въезда иностранцев в Украину не снимает вопрос вопрос о введении визового режима с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге спикер ВР Андрей Парубий.
"Лично я приветствую решение СНБО про введение биометрических паспортов. Это правильный шаг и шаг, который направлен на ограничение въезда в Украину граждан РФ. Вместе с тем, хочу сказать, что этот вопрос не снимает актуальности введения виз для граждан Российской Федерации. Я держу этот вопрос дальше на контроле. И буду искать сторонников этого вопроса и этого решения. И надеюсь, что мы сможем найти положительное решение", - сказал он.
Напомним, ранее, решением СНБО был ужесточен контроль при въезде иностранцев на территорию Украины. Отныне, они должны регистрировать при въезде в страну свои биометрические данные.
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А то что в паРаше..так это не удивительно..потому что там и президент ..хуйло ....
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МІЛЬЯРДІВ ГИНУЛА НЕБЕСНА СОТНЯ ?? ДОСИТЬ ТЕРЕВЕНІВ !!! ВСИХ ЦИХ ПРАВИТЕЛІВ: ПОРОШЕНКА, ЛУЦЕНКА, ГРОЙСМАНА, авакова, ПАРУБІЯ (КОМЕНДАНТА МАЙДАНУ) - ДО СУДУ !!!
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Представители международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали свыше 75 военных подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в агрессии против украинского Донбасса.
Об этом сообщил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михайло Макарук на пресс-конференции в Укринформе.
«На данный момент у InformNapalm крупнейшая база данных в мире относительно присутствия российских войск на Донбассе. Уже идентифицировано более 75 военных подразделений, представители которых принимали участие в конфликте на Донбассе. Это кадровые военные силы», - сказал Макарук.
Кроме того, волонтеры InformNapalm заметили на Донбассе 44 типа новейшего вооружения, которое производилось на территории РФ и никуда не экспортировалось. В частности, речь идет о новейших модификациях танков, беспилотных аппаратах, винтовках, системах радиоэлектронной борьбы, системах связи, военных грузовиках.
«Некоторые из этих образцов даже еще не приняты на вооружение - они находятся на стадии, так сказать, клинических испытаний на Донбассе», - отметил представитель волонтерского сообщества.
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