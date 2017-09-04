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Все про:Беларусь (2734) Госпогранслужба (3024) граница (3169) Россия (72134) учения (1989)

 Госпогранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017"

госпогранслужба

С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, сообщается, что в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства.

"Сейчас идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, на западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Как известно, в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.



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Вот, как говорится, "аффтар жжот". РФ приложило руку к нацистским (!!!) волнениям... Пресловутые российские хакеры? Вообще люблю читать таких "аналитиков". Порой попадаются весьма нестандартные мысли.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 38 мин.38 минут назад
Строители Крымского моста опровергли слухи о проседании опор

Также сообщили что ИХТАМНЕТ,референдум честный,Крым процветает и прочую правду

Госпогранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 5228
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Ох и лукавят, Михаил же скоро переходить границу будет...
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а кацапы с белорусами даже учения специально проводят для прикрытия этого величайшего события...
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усилила контроль на границе в связи с возвращением Саакашвили!
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Продолжаем сеанс взрывания ватных жоп: Украинские морпехи с американскими винтовками. Говорят во львовских шахтах откопали...
Госпогранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 3011
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГоспогранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017"
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