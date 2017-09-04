 Госпогранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
Так, сообщается, что в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства.
"Сейчас идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, на западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017"", - сказано в сообщении.
Как известно, в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.
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Также сообщили что ИХТАМНЕТ,референдум честный,Крым процветает и прочую правду
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